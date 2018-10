Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi vezetője szerint a NAT is időben kész lesz.","shortLead":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi...","id":"20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db2e2e-7444-4c50-93a1-1812e7358e28","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","timestamp":"2018. október. 19. 07:41","title":"Kásler kirakná a magánpraxisokat a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a Biológiai Intézet egyes tanszékei, oktatói október 15-én részleges sztrájkba kezdtek.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a Biológiai Intézet egyes tanszékei, oktatói október 15-én...","id":"20181019_Sztrajkolnak_az_ELTE_oktatoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9595c5a7-5a6f-4211-b427-73eb8a9a8df3","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Sztrajkolnak_az_ELTE_oktatoi","timestamp":"2018. október. 19. 12:29","title":"Sztrájkolnak az ELTE oktatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ec3c83-a0d0-4ffa-b07a-71f91436bc11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019. február 1-jétől lesz olyan mobil, ami után 11 ezer forintnak megfelelő dollárt kell fizetnie készülékenként a gyártónak a Google felé, ha azt akarja, hogy a Google szolgáltatásai, így a Google Play rajta legyen a mobilon.","shortLead":"2019. február 1-jétől lesz olyan mobil, ami után 11 ezer forintnak megfelelő dollárt kell fizetnie készülékenként...","id":"20181019_google_android_licenc_europai_bizottsag_buntetes_google_play_chrome","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7ec3c83-a0d0-4ffa-b07a-71f91436bc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c948814-1dca-482e-b48f-276b71997c52","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_google_android_licenc_europai_bizottsag_buntetes_google_play_chrome","timestamp":"2018. október. 19. 18:33","title":"11 ezer forinttal drágulhatnak az androidos telefonok az EU–Google-paktum miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423fa008-1b5e-4edb-8503-5e0a25c816e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181020_Radics_Gigi_kulturdiplomaciai_uton_kepviseli_Magyarorszagot_a_vilag_tulfelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=423fa008-1b5e-4edb-8503-5e0a25c816e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c27625-9807-4eaa-8e67-8f44e65d39d4","keywords":null,"link":"/elet/20181020_Radics_Gigi_kulturdiplomaciai_uton_kepviseli_Magyarorszagot_a_vilag_tulfelen","timestamp":"2018. október. 20. 12:10","title":"Radics Gigi \"kultúrdiplomáciai úton\" képviseli Magyarországot a világ túlfelén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b98d4-9f46-4ad1-a277-13c19f671434","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Simán ráment a több mint 20 tonnás busz a maximum 10 tonnás teherbírású hídra, jól be is horpadt alatta, amerre ment.","shortLead":"Simán ráment a több mint 20 tonnás busz a maximum 10 tonnás teherbírású hídra, jól be is horpadt alatta, amerre ment.","id":"20181019_Nem_tartotta_be_a_sulykorlatozast_a_busz_majdnem_leszakadt_alatta_a_hid__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b98d4-9f46-4ad1-a277-13c19f671434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df68c65b-82fc-4913-b654-b4772c11090f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_Nem_tartotta_be_a_sulykorlatozast_a_busz_majdnem_leszakadt_alatta_a_hid__video","timestamp":"2018. október. 19. 15:34","title":"Nem tartotta be a súlykorlátozást a busz, majdnem leszakadt alatta a híd – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99b0c60-5a72-41a5-8a77-70708ecf010a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tervvel állt elő a kínai űrprogram fő beszállítója: egy fénylő mű-Holdat lőnének fel a világűrbe, ami miatt nem lenne szükség többé az utcai lámpákra.","shortLead":"Nagyszabású tervvel állt elő a kínai űrprogram fő beszállítója: egy fénylő mű-Holdat lőnének fel a világűrbe, ami miatt...","id":"20181019_Mesterseges_holddal_vilagitana_egy_kinai_varos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d99b0c60-5a72-41a5-8a77-70708ecf010a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6cc452-e89a-4147-9a2e-c33f96b4645a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_Mesterseges_holddal_vilagitana_egy_kinai_varos","timestamp":"2018. október. 19. 10:35","title":"Kína 2020-ra fellőne egy mű-Holdat, ami bevilágítana egy egész várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4fb917-7e13-413a-a1d6-e164fb1ba347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymásnak eresztették az Apple idei csúcsmobilját, valamint a Huawei a napokban bemutatott Mate-szériájának legújabb darabját, hogy fény derüljön a két mobil kamerája közti különbségekre. Mutatjuk, mi sült ki a tesztekből. ","shortLead":"Egymásnak eresztették az Apple idei csúcsmobilját, valamint a Huawei a napokban bemutatott Mate-szériájának legújabb...","id":"20181019_iphone_xs_max_huawei_p20_pro_kamerateszt_makrofelvetel_triplakamera_ejszakai_fotozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4fb917-7e13-413a-a1d6-e164fb1ba347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8e4e29-72b5-4f52-8ddb-9f01fef3eca5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_iphone_xs_max_huawei_p20_pro_kamerateszt_makrofelvetel_triplakamera_ejszakai_fotozas","timestamp":"2018. október. 19. 17:37","title":"Itt a kamerateszt: a legjobb iPhone vagy a bivalyerős Mate 20 Pro lő szebb képet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a rázuhanás veszélye miatt ez teljesen tilos volt, egy rendeletmódosítás következtében azonban nemzetbiztonságilag indokolt esetekben engedélyeztik mostantól.","shortLead":"Eddig a rázuhanás veszélye miatt ez teljesen tilos volt, egy rendeletmódosítás következtében azonban...","id":"20181020_Ezentul_engedelyezhetik_a_paksi_atomeromu_repulovel_valo_megkozeliteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a99b8a-39c1-4626-a682-bd942e8f1b17","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Ezentul_engedelyezhetik_a_paksi_atomeromu_repulovel_valo_megkozeliteset","timestamp":"2018. október. 20. 13:46","title":"Engedélyezhetik a paksi atomerőmű légterébe való berepülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]