Kemping bicikli, felvonulás és elvtársi csók – így fogadták eddig az űrhajósokat Magyarországon

„Igaz, hogy Magyarországon eltelt negyven év, de nem hiszem, hogy körbe fognak hordozni minket az országban, és sírnak értünk az asszonyok, mint mondjuk a Beatlesért…” – mondta viccesen Kapu Tibor a HVG-nek még tavaly arról, hogy ma már nem akkora truváj az űrutazás, mint mondjuk 45 éve volt, amikor Farkas Bertalan járt az űrben első magyarként.

A szavai arra is utaltak, hogy Magyarországon egészen nagy bulit csaptak két alkalommal is, amikor űrhajóst köszöntöttek, az első még Jurij Gagarin volt, aki az első ember volt az űrben. A Szovjetunió azután, hogy hazájában végigmutogatták, elküldte békemisszióra a baráti, szocialista országokba is, sőt Angliába és Kanadába is eljutott. Általában propagandacélokat szolgált a bemutatása, a magyar állampárt, az MSZMP is meglátta benne ezt a potenciált, így az augusztus 20-i ünnepségekre hívták meg. Emellett Kádár János célja az volt, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után a nemzetközi elszigeteltségből kitörjön, pozitív kép jelenjen meg az országról a nemzetközi közvéleményben.