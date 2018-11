Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc45be3a-777d-4881-8d63-f4e72f8c85d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kakas Istvánnak mindenkihez volt pár jó szava, és mindenkire mosolygott, szerették a helyiek. Októberben halt meg Bath-ban. ","shortLead":"Kakas Istvánnak mindenkihez volt pár jó szava, és mindenkire mosolygott, szerették a helyiek. Októberben halt meg...","id":"20181106_Egy_magyar_hajlektalan_emlektablajara_gyujtenek_egy_angol_varoskaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc45be3a-777d-4881-8d63-f4e72f8c85d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13eafd2-4183-4388-9f00-1308248bfcf3","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Egy_magyar_hajlektalan_emlektablajara_gyujtenek_egy_angol_varoskaban","timestamp":"2018. november. 06. 11:46","title":"Egy magyar hajléktalan emléktáblájára gyűjtenek egy angol városkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Berners-Lee évek óta hangoztatja, hogy az általa kitalált internet mára teljesen átalakult, és nem a jó irányba. Most egy új gondolattól vezérelve szeretné ismét \"normálissá\" tenni a webet.","shortLead":"Tim Berners-Lee évek óta hangoztatja, hogy az általa kitalált internet mára teljesen átalakult, és nem a jó irányba...","id":"20181107_tim_berners_lee_internet_contrat_for_the_web","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dded352-ffd4-4aa5-9a86-23dd9e7a728f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_tim_berners_lee_internet_contrat_for_the_web","timestamp":"2018. november. 07. 10:33","title":"Felmérte az internet állapotát az internet atyja, és szörnyű dolgokat tapasztalt – majd kitalált rá egy megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096bae6f-feb4-4991-a9aa-0bd99c254d20","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érzelmekre és kapcsolatokra épít a Hangfoglaló program győztes zenekarának Titkod vagyok én című első albuma.","shortLead":"Érzelmekre és kapcsolatokra épít a Hangfoglaló program győztes zenekarának Titkod vagyok én című első albuma.","id":"20181107_Albumpremier_itt_az_AZUR_bemutatkozo_albuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=096bae6f-feb4-4991-a9aa-0bd99c254d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63ea1b1-f6dd-48cc-a411-95813c66dffb","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Albumpremier_itt_az_AZUR_bemutatkozo_albuma","timestamp":"2018. november. 07. 15:48","title":"Albumpremier: itt az AŽUR bemutatkozó albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46489a4-eff2-42a7-b5bb-760c5f5b35c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár a bíróság felmentette az istenkáromlás vádja alól, a pakisztáni tömegek halálbüntetést követelnek a keresztény asszonynak, Aszija Bibinek, sőt már a többmilliós keresztény kisebbségnek fenyegetettségben kell élnie. Az olasz kormány azt mondta, már dolgoznak Aszija Bibi kimentésén.","shortLead":"Bár a bíróság felmentette az istenkáromlás vádja alól, a pakisztáni tömegek halálbüntetést követelnek a keresztény...","id":"20181106_Pakisztan_kifordult_magabol_Aszija_Bibi_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c46489a4-eff2-42a7-b5bb-760c5f5b35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1cdeda-1d9d-45d6-bf4e-f6f46eaae161","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Pakisztan_kifordult_magabol_Aszija_Bibi_miatt","timestamp":"2018. november. 06. 18:00","title":"Aszija Bibi élete múlhat azon, hogy kimentik-e a magából kiforduló Pakisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7ba33d-09db-402e-9741-74f7671ec4b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány az elmúlt években a közszférában több lépésben béremeléseket hajtott végre, főleg az oktatásban és az egészségügyben. ","shortLead":"A kormány az elmúlt években a közszférában több lépésben béremeléseket hajtott végre, főleg az oktatásban és...","id":"20181107_Brutalisan_no_az_atlagber_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea7ba33d-09db-402e-9741-74f7671ec4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7805c8f-d4fc-4290-9889-20c66f863015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Brutalisan_no_az_atlagber_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 07. 12:23","title":"Brutálisan nő az átlagbér Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs bővebb tájékoztatás, csak annyi, hogy bűncselekmény hiányában megszűnt a nyomozás.","shortLead":"Nincs bővebb tájékoztatás, csak annyi, hogy bűncselekmény hiányában megszűnt a nyomozás.","id":"20181107_Titkolja_a_rendorseg_kihallgattake_barkit_is_Eliosugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdd84c-aa0a-4a21-a92f-e9eb1205d815","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Titkolja_a_rendorseg_kihallgattake_barkit_is_Eliosugyben","timestamp":"2018. november. 07. 13:22","title":"Titkolja a rendőrség, kihallgattak-e bárkit is Elios-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-oldalán jelentette be Vona Gábor, hogy aláírta Hadházy Ákos kezdeményezését, és arra kér mindenkit: hozzá hasonlóan támogassák, hogy Magyarország is csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.","shortLead":"Facebook-oldalán jelentette be Vona Gábor, hogy aláírta Hadházy Ákos kezdeményezését, és arra kér mindenkit: hozzá...","id":"20181106_Vona_is_tamogatja_Hadhazy_kezdemenyezeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f3a8d-99c1-4e73-ab54-be6375a87fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Vona_is_tamogatja_Hadhazy_kezdemenyezeset","timestamp":"2018. november. 06. 11:11","title":"Vona is aláírta Hadházy kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef403f73-42e4-43d9-9bd1-b9e0e0ad3a74","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A webes technológiák és applikációk legnagyobb nemzetközi fórumán öt nyertes startup mutatkozik be.","shortLead":"A webes technológiák és applikációk legnagyobb nemzetközi fórumán öt nyertes startup mutatkozik be.","id":"20181107_Be_Smart_magyar_startupok_Lisszabonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef403f73-42e4-43d9-9bd1-b9e0e0ad3a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef71b16e-eee6-4b0a-adc5-82b5921bc1b0","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Be_Smart_magyar_startupok_Lisszabonban","timestamp":"2018. november. 07. 10:27","title":"Be Smart: magyar startupok Lisszabonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]