[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előző nap 138 millió Srí Lanka-i áldozattól írt, de ez sem sikerült sokkal jobban. ","shortLead":"Előző nap 138 millió Srí Lanka-i áldozattól írt, de ez sem sikerült sokkal jobban. ","id":"20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6414df5-b970-4df9-b061-180178b00bc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","timestamp":"2019. április. 22. 10:48","title":"Húsvéti üzenetében is magát dicsérte Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki ittasan vagy drog befolyása alatt vezet és okoz balesetet, minden biztosítás hatálya alól kiírja magát, figyelmeztetnek a szakértők.\r

","shortLead":"Aki ittasan vagy drog befolyása alatt vezet és okoz balesetet, minden biztosítás hatálya alól kiírja magát...","id":"20190421_Otmillioba_is_fajhat_a_husveti_ittas_vezetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bb6c03-fa46-42cd-8db9-cf4f7626db33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Otmillioba_is_fajhat_a_husveti_ittas_vezetes","timestamp":"2019. április. 21. 18:02","title":"Ötmillióba is fájhat a húsvéti ittas vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A vérontás, a fegyveres konfliktusok és az éhínség megállítását kérte Ferenc pápa a világtól húsvétvasárnapi Urbi és Orbi üzenetében, hagyományos ünnepi miséje után.","shortLead":"A vérontás, a fegyveres konfliktusok és az éhínség megállítását kérte Ferenc pápa a világtól húsvétvasárnapi Urbi és...","id":"20190421_A_verontas_megallitasat_surgette_e_papa_Urbi_et_Orbi_uzeneteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae25ecb9-b6e9-483e-adfa-d4429f7164cb","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_A_verontas_megallitasat_surgette_e_papa_Urbi_et_Orbi_uzeneteben","timestamp":"2019. április. 21. 12:44","title":"A vérontás megállítását sürgette e pápa Urbi et Orbi üzenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00905d44-fb87-4157-b636-12126cc813c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kint tartózkodó magyarok jól vannak, állt az RTL Klub Híradójában.\r

","shortLead":"A kint tartózkodó magyarok jól vannak, állt az RTL Klub Híradójában.\r

","id":"20190421_Sri_Lanka_totalis_blokad_volt_a_merenylet_napjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00905d44-fb87-4157-b636-12126cc813c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3bb3ea-89d3-48b0-8f2e-56899a149ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka_totalis_blokad_volt_a_merenylet_napjan","timestamp":"2019. április. 21. 19:53","title":"Srí Lanka: totális blokád volt a merénylet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt vadászengedélye, de az állat elejtését már elfelejtette bejelenteni a bugyi férfi. ","shortLead":"Volt vadászengedélye, de az állat elejtését már elfelejtette bejelenteni a bugyi férfi. ","id":"20190422_Husvet_hetvege_volt_hat_lopott_egy_vaddisznot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2e4ec8-96e1-479b-b937-a3ab964ed3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Husvet_hetvege_volt_hat_lopott_egy_vaddisznot","timestamp":"2019. április. 22. 09:51","title":"Húsvét hétvége volt, hát lopott egy vaddisznót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyolcadik detonáció Colomboban, a fővárosban történt. ","shortLead":"A nyolcadik detonáció Colomboban, a fővárosban történt. ","id":"20190421_Ujabb_robbanas_tortent_Sri_Lankan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e175c0-1a19-411b-ad26-c6321cd9f015","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Ujabb_robbanas_tortent_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 21. 11:34","title":"Újabb robbanás történt Sri Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146e512-c8cc-4118-965e-350b255eee9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fejenként 13 millió eurós büntetést kapott két diá, akik még tavaly decemberben óvatlanul sütögetett egy kertben és ezzel súlyos erdőtüzet okozott az olaszországi Como közelében.","shortLead":"Fejenként 13 millió eurós büntetést kapott két diá, akik még tavaly decemberben óvatlanul sütögetett egy kertben és...","id":"20190421_13_millio_eurora_buntettek_az_erdotuz_okozoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9146e512-c8cc-4118-965e-350b255eee9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5cf26c-1c05-4162-8ae8-00cabf40e140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190421_13_millio_eurora_buntettek_az_erdotuz_okozoit","timestamp":"2019. április. 21. 15:08","title":"13 millió euróra büntették az erdőtűz okozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személyautóval ütközött a szerencsétlenül járt motoros.\r

","shortLead":"Személyautóval ütközött a szerencsétlenül járt motoros.\r

","id":"20190421_Halalos_motorbaleset_tortent_Vertestarcsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f939fcf7-d354-4e20-b62a-05a3bf6613dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Halalos_motorbaleset_tortent_Vertestarcsan","timestamp":"2019. április. 21. 14:18","title":"Halálos motorbaleset történt Vértesacsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]