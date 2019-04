Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az építészek és az építőmunkások stabilizálták a párizsi Notre-Dame székesegyház tűzvészben meggyengült struktúráját, és a tűzoltók péntek éjjel megkezdték a levonulást a katasztrófa helyszínéről - jelentette be péntek éjjel a tűzoltóság.","shortLead":"Az építészek és az építőmunkások stabilizálták a párizsi Notre-Dame székesegyház tűzvészben meggyengült struktúráját...","id":"20190420_NotreDame_Kesz_csoda_hogy_a_katedralis_meg_all","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfdff7b-a347-4bbd-8998-37c25b4eeabe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190420_NotreDame_Kesz_csoda_hogy_a_katedralis_meg_all","timestamp":"2019. április. 20. 06:39","title":"Kész csoda, hogy Notre-Dame még áll! - állítják a párizsi tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6e2112-a9d8-4e34-b13c-88e97b8601bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harmati Árpád motorszalonjánál múlt pénteken jelentek meg biztonsági őrök, akik kerítést húztak az üzlet köré, és nem engedik be a tulajdonost. ","shortLead":"Harmati Árpád motorszalonjánál múlt pénteken jelentek meg biztonsági őrök, akik kerítést húztak az üzlet köré, és nem...","id":"20190419_Nem_engedik_be_a_sajat_uzletebe_az_egykori_motorversenyzot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd6e2112-a9d8-4e34-b13c-88e97b8601bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df74e98b-5697-49d9-a9a6-6801e8165616","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Nem_engedik_be_a_sajat_uzletebe_az_egykori_motorversenyzot","timestamp":"2019. április. 19. 21:47","title":"Nem engedik be a saját üzletébe az egykori motorversenyzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81eddeb5-2084-4ec4-bbfd-2f6e4d3858f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Népszavazás kezdődött szombaton Egyiptomban az elnök jogköreit bővítő és hivatali idejét meghosszabbító alkotmánymódosításról, amely alapján 2030-ig maradhatna a hatalomban Abdel-Fattáh esz-Szíszi.","shortLead":"Népszavazás kezdődött szombaton Egyiptomban az elnök jogköreit bővítő és hivatali idejét meghosszabbító...","id":"20190420_Az_elnoki_hatalomrol_szavaz_ma_Egyiptom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81eddeb5-2084-4ec4-bbfd-2f6e4d3858f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48870b35-f040-4c1f-a4d1-48ce9206a70d","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Az_elnoki_hatalomrol_szavaz_ma_Egyiptom","timestamp":"2019. április. 20. 11:20","title":"Az elnöki hatalomról szavaz ma Egyiptom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0ad66d-4576-448e-b7db-3ab8fa30c430","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szigony utcai épületre a Szaffiból festettek fel részleteket. A városrész 100 millió forintot szánna arra, hogy még több ház falára kerüljenek hasonló alkotások.","shortLead":"A Szigony utcai épületre a Szaffiból festettek fel részleteket. A városrész 100 millió forintot szánna arra, hogy még...","id":"20190418_Hatalmas_mesereszleteket_abrazolo_festmeny_kerult_egy_jozsefvarosi_panelhazra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae0ad66d-4576-448e-b7db-3ab8fa30c430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94149608-8162-4a64-81f0-7fb6d860a8f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Hatalmas_mesereszleteket_abrazolo_festmeny_kerult_egy_jozsefvarosi_panelhazra","timestamp":"2019. április. 18. 13:04","title":"Hatalmas, meserészleteket ábrázoló festmény került egy józsefvárosi panelházra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f67f762-fcf5-4340-82d2-ca6765224e7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190419_Ferenc_papa_lefekudt_a_Szent_Peterbazilika_kozepere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f67f762-fcf5-4340-82d2-ca6765224e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6f1cee-facf-4b6b-90aa-e227ed641111","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Ferenc_papa_lefekudt_a_Szent_Peterbazilika_kozepere","timestamp":"2019. április. 19. 19:56","title":"Ferenc pápa idén is fekve imádkozott a Szent Péter-bazilikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42291890-294d-458a-be78-389dd9759764","c_author":"","category":"cegauto","description":"A buszon 52 utas és a sofőr tartózkodott, a jármű éppen egy alagútban haladt, amikor a vezető füstszagot érzett. Gyorsan kihajtott az alagútból, azonnal megállt, hogy utasai leszállhassanak a járműről. Ezt követően a busz kigyulladt, s emiatt két órára teljesen le kellett állítania pálya forgalmát. ","shortLead":"A buszon 52 utas és a sofőr tartózkodott, a jármű éppen egy alagútban haladt, amikor a vezető füstszagot érzett...","id":"20190419_Kiegett_egy_magyar_autobusz_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42291890-294d-458a-be78-389dd9759764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b02c9d0-13b9-4cf9-bf92-c729cf833284","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Kiegett_egy_magyar_autobusz_Horvatorszagban","timestamp":"2019. április. 19. 19:54","title":"Kiégett egy magyarokat szállító busz Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mérték fel a kutatók a műanyagtermékek életciklusa során közvetlenül vagy közvetett módon a levegőbe kerülő szén-dioxid mennyiségét.","shortLead":"Először mérték fel a kutatók a műanyagtermékek életciklusa során közvetlenül vagy közvetett módon a levegőbe kerülő...","id":"20190418_muanyag_termekek_szenlabnyoma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d2a80e-560f-41d4-9226-c4eaa091330f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_muanyag_termekek_szenlabnyoma","timestamp":"2019. április. 18. 14:33","title":"Ez még tetézheti a klímaváltozást: kiszámolták a műanyagtermékek szénlábnyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c588cbf-008d-42ae-ac53-9ed38167db39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindennapi ok miatt kellett a libériai elnöknek, George Weah-nek az irodájából kimenekülnie. ","shortLead":"Nem mindennapi ok miatt kellett a libériai elnöknek, George Weah-nek az irodájából kimenekülnie. ","id":"20190419_Kigyok_kenyszeritettek_home_officera_Liberia_elnoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c588cbf-008d-42ae-ac53-9ed38167db39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e82109-af45-43ff-88f6-88c8c580b0fb","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Kigyok_kenyszeritettek_home_officera_Liberia_elnoket","timestamp":"2019. április. 19. 16:44","title":"Kígyók kényszerítették home office-ra Libéria elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]