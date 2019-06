Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hazahívja a jog szerinti királyt.","shortLead":"Hazahívja a jog szerinti királyt.","id":"20190604_Beyonce_hangjanak_mi_sem_tudnank_ellenallni_az_uj_Oroszlankiraly_elozetesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab619476-2cc0-476e-ba92-c37bdd69347c","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Beyonce_hangjanak_mi_sem_tudnank_ellenallni_az_uj_Oroszlankiraly_elozetesben","timestamp":"2019. június. 04. 10:36","title":"Beyoncé hangjának mi sem tudnánk ellenállni az új Oroszlánkirály-előzetesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984f756c-d4ea-4913-82a9-d5a21774d220","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A lány az eset ellenére is azt kéri az emberektől, hogy tiszteljék a cápákat.","shortLead":"A lány az eset ellenére is azt kéri az emberektől, hogy tiszteljék a cápákat.","id":"20190604_Felpofozta_egy_apa_a_capat_amelyik_el_akarta_ragadni_a_lanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984f756c-d4ea-4913-82a9-d5a21774d220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bc6fa3-b9db-4cbd-995b-95981381becc","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Felpofozta_egy_apa_a_capat_amelyik_el_akarta_ragadni_a_lanyat","timestamp":"2019. június. 04. 15:29","title":"Felpofozta egy apa a cápát, ami el akarta ragadni a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0033da-7563-4dd7-9326-c9780c750f69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar író, költő, drámaíró, műfordító 48 éves volt. ","shortLead":"A magyar író, költő, drámaíró, műfordító 48 éves volt. ","id":"20190603_Meghalt_Terey_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b0033da-7563-4dd7-9326-c9780c750f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add9697d-3472-4092-9784-9911c2819381","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Meghalt_Terey_Janos","timestamp":"2019. június. 03. 09:37","title":"Meghalt Térey János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b751760c-5a89-44fe-94d3-6aa66b2fbf03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190604_Orban_Viktor_trikora_irt_ala_szelfizett_neptancot_nezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b751760c-5a89-44fe-94d3-6aa66b2fbf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fce301-7aff-40d6-ae50-84549e3968c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Orban_Viktor_trikora_irt_ala_szelfizett_neptancot_nezett","timestamp":"2019. június. 04. 15:35","title":"Orbán Viktor trikóra írt alá, szelfizett, néptáncot nézett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9a778b-6923-401d-a740-b9ee349f6ce9","c_author":"Papp Petra Anna","category":"kultura","description":"Európa nyugati és keleti részének mentalitásbeli különbségeit csak az mérsékelheti, ha a keletiek gazdasági téren felzárkóznak. Ha ez nem sikerül, az szétfeszítheti az európai közösség kereteit és képtelennek bizonyulhat kordában tartani az ébredező indulatokat – véli az Erdélyből 37 évvel ezelőtt Magyarországra települt író. HVG-portré.\r

","shortLead":"Európa nyugati és keleti részének mentalitásbeli különbségeit csak az mérsékelheti, ha a keletiek gazdasági téren...","id":"201922_bodor_adam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed9a778b-6923-401d-a740-b9ee349f6ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d226db-50b6-4cb6-9d1e-5f7d2454c4ad","keywords":null,"link":"/kultura/201922_bodor_adam","timestamp":"2019. június. 02. 20:00","title":"Bodor Ádám: \"Sosem kedveltem a személyiségek körül kialakuló kultuszokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a többi gyártót követve változtatna azon, mekkora tárhellyel kínálja az iPhone-ok \"alap\" verzióját.","shortLead":"Az Apple a többi gyártót követve változtatna azon, mekkora tárhellyel kínálja az iPhone-ok \"alap\" verzióját.","id":"20190603_apple_iphone_11_iphone_xi_okostelefon_tarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4128359b-5dd9-42ef-b0d5-d8072463d0d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_iphone_11_iphone_xi_okostelefon_tarhely","timestamp":"2019. június. 03. 15:33","title":"Olyan frissítés jöhet az új iPhone-okba, amire egy felhasználó sem mondana nemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla egy új funkciót tett a Firefox böngészőbe, hogy elrejtse a felhasználókat a kíváncsi weboldalak elől.","shortLead":"A Mozilla egy új funkciót tett a Firefox böngészőbe, hogy elrejtse a felhasználókat a kíváncsi weboldalak elől.","id":"20190604_mozilla_firefox_bongeszo_adatvedelem_nyomon_kovetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe8135-7b33-4e85-95b7-1ac25bc949bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_mozilla_firefox_bongeszo_adatvedelem_nyomon_kovetes","timestamp":"2019. június. 04. 16:03","title":"Firefoxot használ? Ezt azonnal állítsa be, ha szeretne \"elbújni\" a leselkedő weboldalak elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf824c-3df8-4e56-b310-a6776f4bbe91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190604_Meghibasodott_egy_jarmu_nem_jar_az_1es_villamos_egy_szakaszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf824c-3df8-4e56-b310-a6776f4bbe91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36db95bc-31cb-41e9-a4c2-f971b0159f81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_Meghibasodott_egy_jarmu_nem_jar_az_1es_villamos_egy_szakaszon","timestamp":"2019. június. 04. 10:23","title":"Meghibásodott egy jármű, nem jár az 1-es villamos egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]