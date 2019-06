Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a23161eb-65cd-490a-b7b9-f5abf454353b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190608_Balesettel_indult_a_reggel_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a23161eb-65cd-490a-b7b9-f5abf454353b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03fddfe-012c-4f48-a401-70fb28154e94","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_Balesettel_indult_a_reggel_az_M7esen","timestamp":"2019. június. 08. 09:16","title":"Balesettel indult a reggel az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a988042-ca45-4a99-846d-7cac17d8ca55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"35 év tapasztalattal a G-Power már tudja, hova kell nyúlni. ","shortLead":"35 év tapasztalattal a G-Power már tudja, hova kell nyúlni. ","id":"20190608_gpower_mercedes_amg_gt_r_tuning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a988042-ca45-4a99-846d-7cac17d8ca55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcb819e-729e-4665-a21e-bdf804d037a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_gpower_mercedes_amg_gt_r_tuning","timestamp":"2019. június. 08. 14:23","title":"Hozza a „kötelező” 800 lóerőt a kicsit megcsippelt Mercedes-AMG GT R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc7699f-a29d-41f8-a14e-d7f815700cb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vásárlók fele olvasgatja az összetevőket és E-számokat soroló címkét, de csak a felük hiszi is el, amit ott lát. Egy online felmérés azt is megnézte, hentesnél, zöldségesnél vagy szuper-, hipermarketben vesszük-e inkább meg a húst, zöldséget, gyümölcsöt.\r

","shortLead":"A vásárlók fele olvasgatja az összetevőket és E-számokat soroló címkét, de csak a felük hiszi is el, amit ott lát...","id":"20190607_Alig_bizunk_az_elelmiszerek_tajekoztato_cimkejeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edc7699f-a29d-41f8-a14e-d7f815700cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b211d0bf-1fed-4f5d-8b84-097603475997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Alig_bizunk_az_elelmiszerek_tajekoztato_cimkejeben","timestamp":"2019. június. 07. 16:03","title":"Alig bízunk az élelmiszerek tájékoztató címkéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8537de36-e5f5-4daa-a777-744058f1df55","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy Európán átívelő túra keretein belül vezettük a minden kereskedelmi előzmény nélküli hatalmas divatterepjárót és a ráncfelvarráson átesett luxuslimuzint. Melyek közös vonása a hatalmasra nőtt vese.","shortLead":"Egy Európán átívelő túra keretein belül vezettük a minden kereskedelmi előzmény nélküli hatalmas divatterepjárót és...","id":"20190609_7_uleses_bmw_x7_bmw_7_teszt_menetproba_suv_luxusauto_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8537de36-e5f5-4daa-a777-744058f1df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d74ec08-d05a-43fc-bc8b-b4151bb557b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_7_uleses_bmw_x7_bmw_7_teszt_menetproba_suv_luxusauto_divatterepjaro","timestamp":"2019. június. 09. 13:00","title":"A 7 üléses X7-es és az új 7-es: kipróbáltuk a zászlóshajó BMW-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Senki nem sérült, meg, de csak a külső sávon lehet közlekedni.\r

","shortLead":"Senki nem sérült, meg, de csak a külső sávon lehet közlekedni.\r

","id":"20190607_Harmas_baleset_az_M5oson_Ocsanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62a2145-884d-4dbb-8387-7d02c1c9e1e8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190607_Harmas_baleset_az_M5oson_Ocsanal","timestamp":"2019. június. 07. 18:51","title":"Hármas baleset az M5-ösön Ócsánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bige László szerint a hatóságok bagatell, minimális problémákra hivatkoznak, amiket korábban is felhoztak, akkor viszont nem szóltak értük. Az egyik leggazdagabb magyar az RTL-nek nyilatkozott. ","shortLead":"Bige László szerint a hatóságok bagatell, minimális problémákra hivatkoznak, amiket korábban is felhoztak, akkor...","id":"20190607_bige_laszlo_mutragya_szolnok_kensavgyar_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d46250d-03ea-41a1-bb2d-3946d3674a8d","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_bige_laszlo_mutragya_szolnok_kensavgyar_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. június. 07. 17:53","title":"A műtrágyakirály szerint ha a helyzet nem változik, a jövő héten lakatot tesznek a gyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8807a944-5779-4e95-bf80-f0f3e6af376e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A portfolio.hu értesülései szerint a hat budapesti Michelin-csillagos étterem egyike, a már két csillagot szerzett Onyx meg kívánja kapni a harmadikat is.","shortLead":"A portfolio.hu értesülései szerint a hat budapesti Michelin-csillagos étterem egyike, a már két csillagot szerzett Onyx...","id":"20190609_Jon_az_elso_harom_Michelincsillagos_budapesti_etterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8807a944-5779-4e95-bf80-f0f3e6af376e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceede291-acc0-4d7d-b533-23c107eb0358","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Jon_az_elso_harom_Michelincsillagos_budapesti_etterem","timestamp":"2019. június. 09. 13:20","title":"Jön az első három Michelin-csillagos budapesti étterem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak azért sem meglepő, mert néhány héttel ezelőtt egy olyan, magányosan tébláboló fiatalembert is elvittek a rendőrök, aki egy üres lapot tartott fenn maga előtt. ","shortLead":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak...","id":"20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271e581-2194-43fa-81c4-0028bf83dfd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","timestamp":"2019. június. 09. 11:58","title":"Kazahsztánban elvitték az elnökválasztás bojkottját sürgető tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]