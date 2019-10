Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","shortLead":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","id":"20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a079f4-1f52-4309-9c49-011197a532b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. október. 03. 11:42","title":"CEU-rektor: Magyarország nem lesz mindig egypártrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hidakat a munkák idejére lezárják.","shortLead":"A hidakat a munkák idejére lezárják.","id":"20191002_Harom_fovarosi_hidat_is_lemosnak_ma_es_holnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f8c7c0-c164-4f0c-818e-4ca07fda48e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Harom_fovarosi_hidat_is_lemosnak_ma_es_holnap","timestamp":"2019. október. 02. 08:21","title":"Három fővárosi hidat is lemosnak ma és holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szemszárazság, rövidlátás, alvásproblémák – csak néhány következménye a képernyők előtt töltött túl sok időnek. Mit tehetünk?","shortLead":"Szemszárazság, rövidlátás, alvásproblémák – csak néhány következménye a képernyők előtt töltött túl sok időnek. Mit...","id":"20191003_A_videojatekok_a_szem_karosodasahoz_vezethetnek_de_tehetunk_ellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6552a84-0de7-43b5-8fac-39f743dcfbe9","keywords":null,"link":"/elet/20191003_A_videojatekok_a_szem_karosodasahoz_vezethetnek_de_tehetunk_ellene","timestamp":"2019. október. 03. 12:18","title":"A videojátékok a szem károsodásához vezethetnek, de tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b894c9-0362-4597-ae14-2d88f820a4a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárd munkatársa is hasonlóan cselekedett.","shortLead":"Németh Szilárd munkatársa is hasonlóan cselekedett.","id":"20191003_polgarmester_sofor_csepel_plakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36b894c9-0362-4597-ae14-2d88f820a4a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c429b59-f32e-4d4b-a069-e5dc1128b935","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_polgarmester_sofor_csepel_plakat","timestamp":"2019. október. 03. 14:40","title":"A polgármester sofőrje tépkedi a plakátokat Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67053e36-2345-49e3-874e-3a38de389f6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Borsnak beszélt arról, hogy gyógyszerekre ivott, öngyilkos akart lenni.","shortLead":"A színész a Borsnak beszélt arról, hogy gyógyszerekre ivott, öngyilkos akart lenni.","id":"20191002_Damu_Roland_Mire_rajottem_hogy_baj_van_mar_majdnem_keso_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67053e36-2345-49e3-874e-3a38de389f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9a8048-6cba-42f8-90ae-53c03fe6a115","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Damu_Roland_Mire_rajottem_hogy_baj_van_mar_majdnem_keso_volt","timestamp":"2019. október. 02. 09:03","title":"Damu Roland: Mire rájöttem, hogy baj van, már majdnem ké­ső volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0fe60d-fd8a-4877-8760-11c43e3fbc57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a legtöbb ember számára értelmetlen visszafogni a vörös húsok és a feldolgozott húsáruk fogyasztását, mivel \"a bizonyítékok gyengék, a kockázat kicsi\".","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a legtöbb ember számára értelmetlen visszafogni a vörös húsok és a feldolgozott húsáruk...","id":"20191003_voros_hus_huseves_feldolgozott_elelmiszer_fogyasztasa_egeszseges_tanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f0fe60d-fd8a-4877-8760-11c43e3fbc57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5b1ac9-b210-45ac-8d18-8650abb85da7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_voros_hus_huseves_feldolgozott_elelmiszer_fogyasztasa_egeszseges_tanulmany","timestamp":"2019. október. 03. 10:03","title":"Egy tudóscsapat váratlan bejelentése: együnk sok vörös húst, nyugodtan jöhet a kolbász is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha látni akar egy gonosz Rey-t, akkor mindenképpen érdemes megnézni.","shortLead":"Ha látni akar egy gonosz Rey-t, akkor mindenképpen érdemes megnézni.","id":"20191002_Megerkezett_a_Skywalker_kora_masodik_magyar_szinkronos_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbb5423-509f-4eac-a9de-9dafb3d2ab30","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Megerkezett_a_Skywalker_kora_masodik_magyar_szinkronos_elozetese","timestamp":"2019. október. 02. 16:16","title":"Megérkezett a Skywalker kora második magyar szinkronos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes országgyűlési képviselő januárban kezdődő büntetőperében nekik is a vádlottak padjára kell majd ülniük.\r

","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselő januárban kezdődő büntetőperében nekik is a vádlottak padjára kell majd ülniük.\r

","id":"20191003_simonka_gyorgy_feleseg_unokahug_vadlott_buntetoper_koltsegvetesi_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416339ca-45f5-406b-a8be-78b03c1abc25","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_simonka_gyorgy_feleseg_unokahug_vadlott_buntetoper_koltsegvetesi_csalas","timestamp":"2019. október. 03. 07:18","title":"Simonka felesége és unokahúga is vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]