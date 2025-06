Etikus működéssel a legalacsonyabb árakon

Mi az az etikus működés?

Egy kereskedő akkor nevezhető etikusan működőnek, ha döntéseit és tevékenységeit nemcsak jogi, hanem erkölcsi és társadalmi felelősségi szempontból is helyesen végzi. Az etikus működés túlmutat a törvényeken: a tisztesség, átláthatóság, emberség és fenntarthatóság alapelvein nyugszik. A Lidl Magyarország esetében a megbecsülés, a méltányosság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása és az állatjóléti szabályok betartása adják az etikus működés alappilléreit. A vállalat számára a méltányosság a jobb életkörülmények biztosítását jelenti: védi az emberi jogokat, támogatja a sokszínűséget és az integrációt, tisztességes fizetést garantál, lehetővé teszi a munka és magánélet összeegyeztethetőségét és elősegíti a megfelelő állattartást.

Fókuszban az emberek

A Lidl számára az is kiemelten fontos, hogy a vevőkkel, a munkavállalóival és üzleti partnereivel egyaránt tisztelettel bánjon. A vállalat által kínált termékek előállításában nagyon sok ember vesz részt a világ minden pontján, az ő alapjogaiknak védelmét és érvényre juttatását tűzte ki az egyik legfontosabb céljául a Lidl az összes beszállítói láncában. A diverzitást értékként kezeli, emellett tisztességes és igazságos munkakörülményeket, szociális feltételeket, valamint méltányos foglalkoztatási lehetőségeket biztosít dolgozói számára. Mindemellett a vállalat szem előtt tartja az egyéni szükségleteket is: kiemelten törekszik a munka-magánélet egyensúly biztosítására munkavállalói körében.

A Lidl számára elsődleges a vásárlók egészsége és hogy a jó minőségű termékeket a lehető legjobb áron biztosítsa. Ennek érdekében folyamatosan figyeli a fogyasztói igényeket, és arra törekszik, hogy a vásárlók a lehető legalacsonyabb árakon tudják elérni a magas minőségű és biztonságos termékeket. A beszállítóknak szigorú kritériumoknak kell megfelelniük, emellett folyamatos fejlesztésekkel, állandó ellenőrzésekkel és magas fokú minőségbiztosítással is garantálja a diszkontlánc az egyenletesen magas színvonalat.

Etikus működés, etikus árak

A Lidl piacvezetőként az árazásban is irányt mutat a kiskereskedelmi láncok között, hiszen az elsők között kezdett tartós árcsökkentésekbe, aminek köszönhetően tavaly több száz terméke lett olcsóbb, esetenként akár 25 százalékot is meghaladó mértékben. Ezt a törekvését idén is folytatja a piaci versenyhez igazodva vagy akár diktálva azt, mérsékli az árakat, hogy a vásárlók továbbra is a leggazdaságosabban intézhessék a bevásárlást. 2025 eleje óta már több alkalommal hajtott végre árcsökkentést: mérsékelte a tojások, a tejek és tejtermékek és a paradicsom árát, de május óta több mint 150 szépségápolási termék és vegyiáru árát is jelentős mértékben csökkentette.

A Lidl szem előtt tartja azt is, hogy minőségi, kifogástalan áruval szolgálja ki a vásárlókat, hogy a kiváló ár-érték arányú termékek előnyeit élvezhessék. A magas minőséget folyamatos fejlesztésekkel, szigorú minőségi előírásokkal, állandó ellenőrzésekkel és minőségbiztosítással éri el. A diszkontlánc saját márkás termékeivel is ez a helyzet, amelyek az áruházlánc szigorú rendszerének köszönhetően nagyon magas minőségűek, de alacsonyabb az áruk, mint az élelmiszergyártók hasonló, márkás termékeinek. A vállalat folyamatosan ellenőrzi beszállítóit, hiszen az élelmiszereknek szigorú kritériumoknak kell megfelelniük, így itt valóban elmondható, hogy a minőség biztosítása a termőföldtől az asztalig tart. A Lidl 2013-ban indította el a „Lidl a magyar beszállítókért” programját, amely keretében a partnerek fejlődése mind a minőségben mind pedig a hatékonyságban egyaránt biztosított.

