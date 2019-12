Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0207d69-78e1-45cd-867f-b1dd24a06885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napi 12 órát szokott állni a hivatal előtt, most kapott egy csomagot.","shortLead":"Napi 12 órát szokott állni a hivatal előtt, most kapott egy csomagot.","id":"20191203_Baranyi_Krisztinat_megbuntettek_a_polgarmesteri_hivatal_elott_a_parkoloorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0207d69-78e1-45cd-867f-b1dd24a06885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261c1900-828a-48d4-8526-ba32f99b5359","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Baranyi_Krisztinat_megbuntettek_a_polgarmesteri_hivatal_elott_a_parkoloorok","timestamp":"2019. december. 03. 18:57","title":"Baranyi Krisztinát megbüntették a polgármesteri hivatal előtt a parkolóőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is küld tagot a rendező ügyét vizsgáló testületbe.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is küld tagot a rendező ügyét vizsgáló testületbe.","id":"20191204_Palkovics_Le_kell_mondania_a_Szinmuveszeti_vezetosegenek_ha_tudtak_Gothar_ugyeirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34dc644-eb2b-4a2c-a166-034792297349","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Palkovics_Le_kell_mondania_a_Szinmuveszeti_vezetosegenek_ha_tudtak_Gothar_ugyeirol","timestamp":"2019. december. 04. 10:44","title":"Palkovics: Le kell mondania a Színművészeti vezetőségének, ha tudtak Gothár ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sejtelmesen üzent a külügy: érdemes figyelnünk a híreket.","shortLead":"Sejtelmesen üzent a külügy: érdemes figyelnünk a híreket.","id":"20191204_Szijjarto_es_a_magyar_urhajos_lesz_meg_meglepetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099b6524-273d-4b26-8eea-42340e09a37d","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Szijjarto_es_a_magyar_urhajos_lesz_meg_meglepetes","timestamp":"2019. december. 04. 11:38","title":"Szijjártó és a magyar űrhajós: lesz még meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97fcd61-00ac-445b-9eca-316bb7f36fd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi tárgyaláson megvizsgálták azokat a felvételeket, amelyeket a férfi készített, mielőtt Mercedese összeütközött volna a Citroennel.","shortLead":"A keddi tárgyaláson megvizsgálták azokat a felvételeket, amelyeket a férfi készített, mielőtt Mercedese összeütközött...","id":"20191203_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d97fcd61-00ac-445b-9eca-316bb7f36fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b25251-bd37-42f7-a52c-6f23506b83ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset","timestamp":"2019. december. 03. 13:25","title":"Biztonsági öv nélkül, mobillal a kezében vezetett M. Richárd a szakértő szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d584fa-49d7-4b66-978f-d25166e8cd18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191204_Adventi_mesenaptar__december_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d584fa-49d7-4b66-978f-d25166e8cd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f63816a-05ff-4158-a33f-061555957a1c","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Adventi_mesenaptar__december_4","timestamp":"2019. december. 04. 08:04","title":"Adventi mesenaptár - december 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fedcede4-ad6a-4c27-9cfd-f1fedd66e7cf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Úgy érezte év közben, hogy jelentősen nő az élelmiszerek ára? Ezt megerősíti hagyományos karácsonyi bevásárlásunk is. Ebből azonban az is kiderül: kevés olyan termék van, amely egy hirtelen drágulás után újból tartósan olcsó tud lenni. ","shortLead":"Úgy érezte év közben, hogy jelentősen nő az élelmiszerek ára? Ezt megerősíti hagyományos karácsonyi bevásárlásunk is...","id":"20191204_karacsonyi_elelmiszerek_arak_bevasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fedcede4-ad6a-4c27-9cfd-f1fedd66e7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da981e5b-22ff-44c0-9603-148ab4c4e906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_karacsonyi_elelmiszerek_arak_bevasarlas","timestamp":"2019. december. 04. 06:30","title":"Hozzá kell szoknunk a jelentős dráguláshoz? Itt a hvg.hu karácsonyi bolttesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eabaf00-8828-4cff-a45c-d993f4e326bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghatározó dátumként véste be magát december 3. a Sony naptárába. Ezen a napon jelent meg a japán óriás egyik legsikeresebb terméke, a PlayStation játékkonzol, amely kalandos életutat járt be.","shortLead":"Meghatározó dátumként véste be magát december 3. a Sony naptárába. Ezen a napon jelent meg a japán óriás egyik...","id":"20191203_sony_playstation_4_jatekkonzol_25_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eabaf00-8828-4cff-a45c-d993f4e326bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c57595-1a28-48b4-8cf8-f1fe95cb114a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_sony_playstation_4_jatekkonzol_25_eves","timestamp":"2019. december. 03. 17:03","title":"Van itt három dolog, amit valószínűleg nem tudott a most 25 éves PlayStationről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes ellenzéki párttal folytak egyeztetések Győrben, így sikerült konszenzusos jelöltet találni.","shortLead":"Az összes ellenzéki párttal folytak egyeztetések Győrben, így sikerült konszenzusos jelöltet találni.","id":"20191203_Megegyeztek_az_ellenzeki_partok_lesz_kozos_jeloltjuk_a_gyori_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef50666-3442-448b-b7f6-63749947dfc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Megegyeztek_az_ellenzeki_partok_lesz_kozos_jeloltjuk_a_gyori_valasztason","timestamp":"2019. december. 03. 07:33","title":"Megegyeztek az ellenzéki pártok, lesz közös jelöltjük a győri választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]