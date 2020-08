Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyugalmazott katonatisztek vezetésével tiltakozók rohamozták meg a libanoni külügyminisztérium épületét Bejrútban, melyet kikiáltottak a „forradalom főhadiszállásának”.","shortLead":"Nyugalmazott katonatisztek vezetésével tiltakozók rohamozták meg a libanoni külügyminisztérium épületét Bejrútban...","id":"20200808_Akasszatok_fel_oket__zavargasok_Bejrutban_a_robbanas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617fd4a5-6086-4778-a2f8-5bd8296fa74e","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Akasszatok_fel_oket__zavargasok_Bejrutban_a_robbanas_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 08. 18:29","title":"„Akasszátok fel őket!” - zavargások Bejrútban a robbanás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cba20f-10a4-4061-95d9-e825d75dc33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cica neve Tzatziki.","shortLead":"A cica neve Tzatziki.","id":"20200808_Kracsony_Gergely_a_cicajat_promozza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1cba20f-10a4-4061-95d9-e825d75dc33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c005b470-49de-45c6-9de6-44a50a0b885d","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Kracsony_Gergely_a_cicajat_promozza","timestamp":"2020. augusztus. 08. 15:20","title":"Karácsony Gergely a cicáját promózza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Diákhitel1, a Diákhitel2, a Nyelvtanulási Diákhitel és a Diákhitel Plusz után érkezik a következő konstrukció.","shortLead":"A Diákhitel1, a Diákhitel2, a Nyelvtanulási Diákhitel és a Diákhitel Plusz után érkezik a következő konstrukció.","id":"20200808_Megint_uj_diakhitelt_vezetnek_be_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3edc542-ccf5-4c82-bf30-23c33baa1e67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Megint_uj_diakhitelt_vezetnek_be_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:44","title":"Megint új diákhitelt vezetnek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba85a1bd-bb0c-42da-b5cf-1a40a4a7f4e9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A megvásárolt élelmiszerek közel harmada a szemetesben végzi, ami nemcsak a Földnek, de a pénztárcánknak is árt. A Zhvg jó tanácsai ahhoz, hogy ne penészedjen meg a sajt, ne romoljon ránk a tojás és a paradicsom se rohadjon meg. ","shortLead":"A megvásárolt élelmiszerek közel harmada a szemetesben végzi, ami nemcsak a Földnek, de a pénztárcánknak is árt. A Zhvg...","id":"20200809_Megpeneszedett_sajt_kiszaradt_kenyer_hogyan_taroljuk_megfeleloen_az_elelmiszereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba85a1bd-bb0c-42da-b5cf-1a40a4a7f4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629eee5e-1848-43b1-808e-aaa75daf92ba","keywords":null,"link":"/zhvg/20200809_Megpeneszedett_sajt_kiszaradt_kenyer_hogyan_taroljuk_megfeleloen_az_elelmiszereket","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:00","title":"Kockacukor a sajt mellett, nedves törölközőben a spárga - praktikák, hogy ne romoljanak meg az élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autó ütközött vonattal.","shortLead":"Autó ütközött vonattal.","id":"20200808_Halalos_vasuti_baleset_tortent_Borsod_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37155d0d-90be-4e32-a26a-4dfcdf4e5776","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Halalos_vasuti_baleset_tortent_Borsod_megyeben","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:13","title":"Halálos vasúti baleset történt Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6103c4e-db94-4779-bdb2-9d1ad54366df","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Gyorsan megtalálták Sarri utódját.","shortLead":"Gyorsan megtalálták Sarri utódját.","id":"20200808_Pirlo_lett_a_Juventus_uj_vezetoedzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6103c4e-db94-4779-bdb2-9d1ad54366df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacfb732-5804-44f8-bda4-b8b2d0123b87","keywords":null,"link":"/sport/20200808_Pirlo_lett_a_Juventus_uj_vezetoedzoje","timestamp":"2020. augusztus. 08. 21:56","title":"Pirlo lett a Juventus új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánnak legfeljebb a látszat miatt kell aggódnia az időközi országgyűlési választáson.","shortLead":"Orbánnak legfeljebb a látszat miatt kell aggódnia az időközi országgyűlési választáson.","id":"20200808_Ha_az_ellenzek_nyer_az_idokozin_matematikailag_oda_Orban_ketharmada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c551c33f-07ba-432d-ae85-202e5c2ac81c","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ha_az_ellenzek_nyer_az_idokozin_matematikailag_oda_Orban_ketharmada","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:23","title":"Ha az ellenzék nyer az időközin, matematikailag oda Orbán kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65d085-2714-4b7c-942b-2b988ca3499b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színművészeti frissen kinevezett kuratóriumának tagja szerint a kölcsönös bizalmat kellene valahogy visszahozni az egyetem új vezetői és a hallgatók, korábbi oktatók között.","shortLead":"A Színművészeti frissen kinevezett kuratóriumának tagja szerint a kölcsönös bizalmat kellene valahogy visszahozni...","id":"20200808_Ratoti_Zoltan_a_Szinmuveszeti_atalakitasarol_Nem_a_verengzes_a_cel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc65d085-2714-4b7c-942b-2b988ca3499b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f97f59-ddb2-42d0-ac52-595e75b05180","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Ratoti_Zoltan_a_Szinmuveszeti_atalakitasarol_Nem_a_verengzes_a_cel","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:45","title":"Rátóti Zoltán a Színművészeti átalakításáról: „Nem a vérengzés a cél”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]