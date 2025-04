Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: ősállatok és a gázai háború.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250411_Cumisuvegbol-etetett-oriasfarkas-Elvitelre-Netanjahu-podcast-gazai-haboru-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"dd2de66c-889c-481c-8fa0-c6438fd70307","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Cumisuvegbol-etetett-oriasfarkas-Elvitelre-Netanjahu-podcast-gazai-haboru-Izrael","timestamp":"2025. április. 13. 06:00","title":"Cumisüvegből etetett óriásfarkas │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba6181-923a-4fb6-8673-f3e284dfcc37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Oscar Piastri mellől George Russell startol majd, a harmadik rajtkockát Charles Leclerc foglalhatja el vasárnap.","shortLead":"Oscar Piastri mellől George Russell startol majd, a harmadik rajtkockát Charles Leclerc foglalhatja el vasárnap.","id":"20250412_McLaren-pole-Bahreinben-de-Norris-es-Verstappen-is-elszurta-az-idomerot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aba6181-923a-4fb6-8673-f3e284dfcc37.jpg","index":0,"item":"9f31e672-7881-486f-9fc7-ebe9567db408","keywords":null,"link":"/sport/20250412_McLaren-pole-Bahreinben-de-Norris-es-Verstappen-is-elszurta-az-idomerot-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 19:26","title":"McLaren pole Bahreinben, de Norris és Verstappen is elszúrta az időmérőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","shortLead":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","id":"20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa.jpg","index":0,"item":"32da18be-12ce-4872-bbc2-0ec6291bed55","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","timestamp":"2025. április. 14. 08:30","title":"Szenved az építőipar is, éves és havi szinten is csökkent a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz-frakcióvezetője is agitál, hogy írják alá a megafonos Apáti Bence petícióját.","shortLead":"A Fidesz-frakcióvezetője is agitál, hogy írják alá a megafonos Apáti Bence petícióját.","id":"20250413_Alairasgyujtestol-varja-Kocsis-Mate-hogy-a-tiszasok-eltunjenek-a-kozeletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"5380c8ba-fcfd-45c4-941f-aaa44a35739b","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Alairasgyujtestol-varja-Kocsis-Mate-hogy-a-tiszasok-eltunjenek-a-kozeletbol","timestamp":"2025. április. 13. 21:09","title":"Aláírásgyűjtéstől várja Kocsis Máté, hogy a tiszások eltűnjenek a közéletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi felbukkant Orbán Viktor mellett is egy 2023-as fotón.","shortLead":"A férfi felbukkant Orbán Viktor mellett is egy 2023-as fotón.","id":"20250414_megafon-unitarius-segedlelkesz-rendorseg-tisza-part-szentendre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f.jpg","index":0,"item":"4bb4e65e-d412-4f07-a339-3e80867e3f39","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_megafon-unitarius-segedlelkesz-rendorseg-tisza-part-szentendre","timestamp":"2025. április. 14. 11:24","title":"Megafonos segédlelkészt vittek el a rendőrök a Tisza Párt szentendrei rendezvényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d7f982-07ab-4231-8e61-6e1c4925997e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A művégtag elkészítésében az állatorvos mellett egy ortopéd orvos is részt vett.","shortLead":"A művégtag elkészítésében az állatorvos mellett egy ortopéd orvos is részt vett.","id":"20250413_oz-amputalas-mulab-hortobagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27d7f982-07ab-4231-8e61-6e1c4925997e.jpg","index":0,"item":"849c9936-dfd3-43c9-b8a8-25ec514a8f40","keywords":null,"link":"/elet/20250413_oz-amputalas-mulab-hortobagy","timestamp":"2025. április. 13. 22:00","title":"A parasportolókéhoz hasonló műlábat kapott egy sérült őz Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e284a227-39c4-4e23-8241-8e9148a24aad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csillag István volt közlekedési és gazdasági miniszter szerint az MNB-alapítványok nem véletlenül azután jöttek létre, hogy Simicska Lajos eltűnt a színről, a létrehozásukat azonban Varga Mihálynak és Orbán Viktornak is jóvá kellett hagnyia.","shortLead":"Csillag István volt közlekedési és gazdasági miniszter szerint az MNB-alapítványok nem véletlenül azután jöttek létre...","id":"20250413_csillag-istvan-mnb-alapitvanyok-matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e284a227-39c4-4e23-8241-8e9148a24aad.jpg","index":0,"item":"0b5f879f-0963-4f4d-921c-45f93f386bfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_csillag-istvan-mnb-alapitvanyok-matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 13. 15:15","title":"Csillag István: Orbánnak is jóvá kellett hagynia az MNB-alapítványokat, de nem erre a célra szánták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1779db9d-9546-4793-b955-efd5e831ae47","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Egy influenszer nem csak úgy lehet hatással mások életére, hogy segít kiválasztani, melyik kuponkódos gyümölcsjoghurt a legjobb, vagy melyik mátrai házikóba lehet menni kedvezménnyel – mondja Kovalcsik Kriszti, akinek több mint 41 ezres követői bázisa van Instagramon. Közösségi oldalán egyebek mellett őszintén beszél gyerekkorában kialakult evészavaráról, testi-lelki egészségről, gyereknevelésről, de nem tartja magát távol olyan „közügyektől” sem, mint a Pride betiltása vagy a kormány családpolitikájának visszásságai. Interjú.","shortLead":"Egy influenszer nem csak úgy lehet hatással mások életére, hogy segít kiválasztani, melyik kuponkódos gyümölcsjoghurt...","id":"20250413_Lustalany-Kovalcsik-Kriszti-Instagram-kozosseg-influenszer-politika-anyasag-eveszavar-testkep-lombik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1779db9d-9546-4793-b955-efd5e831ae47.jpg","index":0,"item":"d4c8a26a-9be3-4dac-9b77-239e8416a41a","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Lustalany-Kovalcsik-Kriszti-Instagram-kozosseg-influenszer-politika-anyasag-eveszavar-testkep-lombik","timestamp":"2025. április. 13. 12:30","title":"Kovalcsik Kriszti, Lustalány: Volt, hogy a „nézeteimre” hivatkozva azt mondták, mégsem akarnak velem dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]