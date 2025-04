Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd73097a-bd0d-4e68-9cd4-70c1171c6c7b","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Éledezik a belengetett magyar-szerb védelmi és hadiipari szövetség, mégpedig egy balkáni lomtalanítás formájában. Belgrád viszi a már csak alkatrésznek jó magyar MiG-et, a kiszuperált radarrendszert meg a matuzsálem BTR-flottát, de még sokba kerülhet ez a jó üzletnek látszó leselejtezés. Vucsics szerint szerb gyalogsági harcjárműveket vehet a honvédség.","shortLead":"Éledezik a belengetett magyar-szerb védelmi és hadiipari szövetség, mégpedig egy balkáni lomtalanítás formájában...","id":"20250425_hg-balkani-lomtalanitas-lazar3-Aleksandar-Vucic-fegyverkereskedelem-katonai-szovetseg-egyuttmukodes-Magyar-honvedseg-BTR","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd73097a-bd0d-4e68-9cd4-70c1171c6c7b.jpg","index":0,"item":"36cbdd95-c5af-4317-9bb3-a9462982df8f","keywords":null,"link":"/360/20250425_hg-balkani-lomtalanitas-lazar3-Aleksandar-Vucic-fegyverkereskedelem-katonai-szovetseg-egyuttmukodes-Magyar-honvedseg-BTR","timestamp":"2025. április. 25. 06:40","title":"Intenzív fegyverkereskedelemben csúcsosodik ki a szerb-magyar katonai szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"T. Sándort a bíróság kábítószer-kereskedelemmel vádolta.","shortLead":"T. Sándort a bíróság kábítószer-kereskedelemmel vádolta.","id":"20250425_tek-ongyilkossag-torokbalint-rossz-cim-drogdiler","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1.jpg","index":0,"item":"240bb554-84b6-491a-b023-1670c1cd8ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_tek-ongyilkossag-torokbalint-rossz-cim-drogdiler","timestamp":"2025. április. 25. 10:55","title":"Meghalt a férfi, aki egy TEK-intézkedés közben akart öngyilkos lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kislány súlyosan megégett az áramütéstől, többször is újra kellett éleszteni.","shortLead":"A kislány súlyosan megégett az áramütéstől, többször is újra kellett éleszteni.","id":"20250425_meghalt-nyiregyhazi-kislany-kad-tolto-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"c50dffd9-03a6-4a75-9fa2-71b06d1f6c98","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_meghalt-nyiregyhazi-kislany-kad-tolto-telefon","timestamp":"2025. április. 25. 10:33","title":"Belehalt a sérüléseibe az a nyíregyházi kislány, aki beleejtette a kádba a töltőn lévő telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d336d2-f17e-4a58-a088-0bc8558cfb3c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az észak-koreai ballisztikus rakéta egy lakóházba csapódott be.","shortLead":"Az észak-koreai ballisztikus rakéta egy lakóházba csapódott be.","id":"20250424_eszak-koreai-raketa-kijev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53d336d2-f17e-4a58-a088-0bc8558cfb3c.jpg","index":0,"item":"7fc6b10a-cdf9-4ff0-a3fe-fdf156d63a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_eszak-koreai-raketa-kijev","timestamp":"2025. április. 24. 17:54","title":"Észak-koreai rakétákkal is támadták az oroszok Kijevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0fee67-ed3c-4eaa-9d30-62bce0ec0b51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton, a Magyar Film Napján a Kino Cafe Moziban mutatják be este nyolctól a Romokból című dokumentumfilmet.","shortLead":"Szombaton, a Magyar Film Napján a Kino Cafe Moziban mutatják be este nyolctól a Romokból című dokumentumfilmet.","id":"20250425_Romokbol-kocsmak-kocsmakbol-romok-film-keszult-a-budapesti-romkocsmakrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc0fee67-ed3c-4eaa-9d30-62bce0ec0b51.jpg","index":0,"item":"70c31ccf-97ae-4fb9-b79e-80f0be16d7f7","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Romokbol-kocsmak-kocsmakbol-romok-film-keszult-a-budapesti-romkocsmakrol","timestamp":"2025. április. 25. 13:18","title":"Romokból kocsmák, kocsmákból romok – film készült a budapesti romkocsmákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egyes elemzők kétlik, hogy az USA-val kialakított jó viszony révén elkerülheti a vámokat. A NATO európai erőinek volt főparancsnoka szerint a hadszíntéren egyáltalán nem olyan rettenetes az ukrán erők helyzete, mint ahogyan azt sokan gondolják. Ukrajna kapcsán Trump kimutatta a foga fehérjét. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Egyes elemzők kétlik, hogy az USA-val kialakított jó viszony révén elkerülheti a vámokat. A NATO európai erőinek volt...","id":"20250426_Nemzetkozi-sajtoszemle-Az-amerikai-vamok-politikai-gondot-okoznak-Orbannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"49bb36b3-6e93-400a-ba0f-e11bcc207770","keywords":null,"link":"/360/20250426_Nemzetkozi-sajtoszemle-Az-amerikai-vamok-politikai-gondot-okoznak-Orbannak","timestamp":"2025. április. 26. 09:30","title":"Nemzetközi sajtószemle: Az amerikai vámok politikai gondot okoznak Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korlátot szabhat a Shorts-videók nézegetésének a YouTube új funkciója.","shortLead":"Korlátot szabhat a Shorts-videók nézegetésének a YouTube új funkciója.","id":"20250425_google-youtube-shorts-videok-figyelmeztetes-napi-limit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"85222f87-afef-4efa-b55c-1f30339c24c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_google-youtube-shorts-videok-figyelmeztetes-napi-limit","timestamp":"2025. április. 25. 08:03","title":"Mára ennyi: fontos figyelmeztetést küld ki a YouTube, vége lehet a végtelen pörgetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e27bc94-2b91-446a-aeb6-67abe2430b7c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszajáró vendég.","shortLead":"Visszajáró vendég.","id":"20250425_Evander-Holyfield-Magyarorszagon-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e27bc94-2b91-446a-aeb6-67abe2430b7c.jpg","index":0,"item":"a2b127e2-bd53-4a97-ac22-074ce1114875","keywords":null,"link":"/sport/20250425_Evander-Holyfield-Magyarorszagon-van","timestamp":"2025. április. 25. 13:44","title":"Evander Holyfield Magyarországon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]