Magyar Péter szerint Orbán Viktor vitorlása együtt hajózott a Lady Mrd-dal Vis szigete felé

Orbán Viktor „luxusvitorlása” tegnap délelőtt már a nyílt vízen találkozott a Lady Mrd nevű jachttal, „majd együtt vették az irányt Vis szigete felé” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

„Először mindkét hajó Komiza városában kötött ki, majd áthajóztak Vis kikötőjébe. Eközben Orbán Viktort gépkocsival átvitték az Aerodrom Gostionica étterembe, ahol tegnap délután találkozott többek között Németh Zsolt fideszes képviselővel” – tette hozzá. Magyar Péter azt nem tudta megnevezni, hogy pontosan kik utaztak a Lady Mrd fedélzetén.

A Mészáros Lőrinc és Szijjártó Péter neveivel összenőtt Lady Mrd korábban Szijj Lászlóhoz volt köthető, a jachtot viszont a korábbi hírek szerint 5,6 milliárd forintnak megfelelő euróért eladták.

Németh Zsolt reggel 8 órakor töltötte fel a tegnapi találkozóról a fotókat a Facebookra.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint Orbán Viktor a szabadságát tölti az Adriai-tengeren, később viszont arról posztolt a kormányfő, hogy politikustársaival a jövő évi választásra szóló győzelmi terven dolgozik. Orbán Viktort lefotózták egy jachton is, erről először Magyar Péter osztott meg képeket a közösségi oldalán. Később szintén a Tisza Párt elnöke írt arról, hogy a kormányfő egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel repült Brač szigetére, majd ezt az Átlátszó fényképe is megerősítette.

A miniszterelnököt elkísérte Orbán Balázs, a politikai igazgatója, Máté János szóvivő és Kaminski Fanni, Orbán Viktor közösségi oldalainak kezelője.

Kérdéseinket elküldtük a miniszterelnök sajtósának, ha válasz érkezik, beszámolunk róla.