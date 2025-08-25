„Magyar–magyar csúcs az Adrián!” – Orbán Viktorról újabb fotóval bizonyítanák, hogy nagyon dolgozik a szabadsága alatt

Magyar–magyar csúcs az Adrián! A diplomáciai nagyüzem nem áll le! Egyeztetés Orbán Viktorral! – írta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a Facebook-oldalán hétfő reggel.

A poszthoz fényképes bizonyítékot is csatolt, amint a mintás inges Orbán Viktor miniszterelnökkel ülnek egy nagy tuskó mellett.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Orbán Viktor szabadságát tölti az Adriai-tengeren, egy jachton, erről először Magyar Péter osztott meg képeket a közösségi oldalán. Később szintén a Tisza Párt elnöke írt arról, hogy a kormányfő egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel repült Brač szigetére, majd ezt az Átlátszó is megerősítette.

Ugyan nyaralásról van szó, a miniszterelnököt elkísérte Orbán Balázs, a politikai igazgatója, Máré János szóvivő és Kaminski Fanni, Orbán Viktor közösségi oldalainak kezelője, akikkel győzelmi tervet készítettek.

Emellett a magyar miniszterelnök találkozott a horvát elnökkel is az utazás alatt.

Nyitókép: Facebook / Németh Zsolt