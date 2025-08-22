Vitorlásjachton fotózták le Orbán Viktort, Kaminsky Fanni is ott volt a fedélzeten

Az Adriai-tengeren tölti szabadságát Orbán Viktor, legalábbis erről tanúskodnak azok a fotók, melyeket Magyar Péter osztott meg a Facebookon. Ezeken a miniszterelnök egy „Hot Stuff” nevű vitorlás fedélzetén látható, mellette sajtótanácsadója Kaminsky Fanni és még egy férfi áll. Róla Magyar Péter azt állítja, hogy nem más, mint Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója, de ezt a képeken nem lehet kivenni.

A Tisza elnöke posztjában azt írta, Orbán honvédségi géppel érkezett a vitorlázásra. Ráadásul mindezt egy nappal azután, hogy Munkácsot orosz rakétatalálat érte.

Orbán Viktor az Adrián Magyar Péter/Facebook

A képeken látható hajó egyébként a Croatica Yachting hajója, amelyet egy hetes turnusokra lehet bérelni. A hajótársaság honlapján olvasható információk szerint akár már 2800 eurótól (1,1 millió forint) elérhető, de a legközelebbi még szabadon bérelhető időszakban – november 10-18 között – 4020 eurós (1,59 millió forint) (akciós) áron érhető el. Ezen felül turnusonként felszámolnak 410 euró (162 ezer forint) takarítási és ágyneműmosási költséget is, de a bérlőnek 3000 eurós (1,2 millió forint) kauciót is letétbe kell helyeznie, hogy használatba vehesse.

A Hot Stuff nevű, 17,2 méter hosszú, a német Hanse által 2022-ben épített Hanse 588 típusú egyárbócos vitorlás 12 férőhelyes, 5+1 kabinos, és 3+1 vécé, tusoló van rajta, vagyis a vendégeknek nem nagyon kell egymást kerülgetniük. A bérlőknek szélcsendben sem kell pánikba esniük: 110 lóerős motorjával a hajó vitorlák nélkül is boldogul a tengeren. A jacht bázisául szolgáló Marina Kastela Split közelében található, pár órás hajózással elérhető Hvar és Brac szigete is.

A teakfa fedélzetű hajó rendelkezik fürdőplatformmal, vagyis könnyedén vízbe lehet róla ereszkedni és kikapaszkodni onnan, bármelyik rejtett öbölben a szigetek körül. Így kisebb az esélye, hogy bárki levideózza a miniszterelnököt amint kiemelkedik a habokból, mint történt az tavalyelőtt. Az utasok kényelmét légkondicionáló is szolgálja, a reggeleket kapszulás kávéfőzőn lefőzött kávéval lehet beindítani, a hajó tágas konyhája tűzhellyel és sütővel is felszerelt, de van persze hűtőszekrény is.

Vezetni viszont csakis Horvátországban érvényes hajóvezetői vizsgával lehet, a leendő kapitány életrajzát előre el kell küldeni. Lehet viszont kapitánnyal együtt is bérelni. A kapitrány napidíja 240 eurót (95 ezer forint) plusz étkezés, de hosztesz szolgáltatását is igénybe lehet venni, az ő napidíja 220 euró (87 ezer forint) plusz koszt, de akkor mindkettejüknek kell egy-egy kabin is.

Orbán Viktor csütörtökön még kormányülést tartott a Karmelita kolostorban, ahol áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit, valamint az árrésstop meghosszabbításáról is döntöttek. Péntek reggel azonban már nem tartotta meg szokásos interjúját a Kossuth Rádióban.

Magyar a képek mellé: megjegyezte: miközben 3 millió honfitársunk a létminimum alatt tengődik, miközben több százezer gyermeknek nem jut egészséges élelmiszer, aközben a hatvanpusztai uradalmi birtok ura a kéthetes indiai luxusutazás után most épp a festői adriai szigeteket járja körbe.

„Ugyan tegnap magyarokat rakétáztak Munkácson, de a leköszönő magyar miniszterelnök ma már jachtozik és az osztrigát francia pezsgővel öblíti le” – tette hozzá.