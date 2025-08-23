Átlátszó: Orbán Viktor egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel repült Horvátországba

Az Átlátszó fotókat közölt arról, hogy Orbán Viktor egy Schmidt Mária és családja tulajdonában lévő cég magángépén indult az Adriára.

Mint arról beszámoltunk, az Adriai-tengeren tölti szabadságát Orbán Viktor, erről tanúskodtak azok a fotók is, melyeket Magyar Péter osztott meg a Facebookon, ezeken a miniszterelnök egy Hot Stuff nevű vitorlás fedélzetén tartózkodik.

Szombaton aztán az Átlátszó is előállt néhány képpel, melyeken az oknyomozó portál szerint az látható, hogy Orbán Viktor és csapata (Kaminsky Fanni, Orbán Balázs és Máté János) egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel indul Brač szigetére.

Az Átlátszó részletesen ismerteti, miként azonosították be, hogy az Orbán Viktor által használt magángép Schmidt Mária érdekeltségébe tartozik. „Pár napja szúrtuk ki a Planespotters.net – repülőgépfotókat gyűjtő internetoldal – magyarországi képeit nézegetve azt a cseh lajstromjelzésű egy légcsavaros repülőgépet, amelynek adatai között egy magyar cég, a Harsánylejtő Kft. szerepelt mint légitársaság. A cégnevet leellenőriztük az Opten.hu cégadatbázisában, amelyből gyorsan kiderült: a céget Ungár Anna, Schmidt Mária lánya vezeti, a cég tulajdonosa pedig a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF)” – írják.

A portál tovább követte a tulajdonosi hálót, és kiderítették, hogy a cég végső tulajdonosa a Pióka Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft., mely Schmidt Mária többségi, és két gyermeke, Ungár Anna és Ungár Péter kisebbségi tulajdonában van.

A portál a Budaörsi Repülőtéren készítette a fotókat a magángépre felszálló Orbán Viktorról és kíséretéről.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor péntek éjjel arról posztolt, hogy horvátországi útjuk során kis csapatával elkészítette a 2026-os választás győzelmi tervét.