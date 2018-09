Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy a polipokra is úgy hat az ecstasy, mint az emberekre. ","shortLead":"Kiderült, hogy a polipokra is úgy hat az ecstasy, mint az emberekre. ","id":"20180921_Bedorogztak_az_antiszocialis_polipokat_megdobbentek_a_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dfa262-805d-4af3-b65b-1b423cd0b0df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_Bedorogztak_az_antiszocialis_polipokat_megdobbentek_a_kutatok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:25","title":"Bedrogozták az antiszociális polipokat, megdöbbentek a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödszörre módosítják a tervezési szerződést, már egymilliárd forint fölött jár.","shortLead":"Ötödszörre módosítják a tervezési szerződést, már egymilliárd forint fölött jár.","id":"20180922_Arat_akartak_csokkenteni_de_veletlenul_meg_dragabb_lett_a_Zene_Haza_tervezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09491ab-0ae3-4e7a-95c0-b8aabe195f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Arat_akartak_csokkenteni_de_veletlenul_meg_dragabb_lett_a_Zene_Haza_tervezese","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:23","title":"Árat akartak csökkenteni, de véletlenül még drágább lett a Zene Háza tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f442add1-71a1-4156-9b11-7e1502deaadc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint 1800 panasz érkezett Aáry Tamás Lajos, oktatási jogok biztosának hivatalához tavaly, az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyek többsége a köznevelés területéről futott be.","shortLead":"Több mint 1800 panasz érkezett Aáry Tamás Lajos, oktatási jogok biztosának hivatalához tavaly, az elmúlt évekhez...","id":"20180923_Nyakanal_fogva_emelte_ki_a_gyereket_a_vizbol_es_utott__ezernel_is_tobb_panasz_erkezett_az_oktatasi_biztoshoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f442add1-71a1-4156-9b11-7e1502deaadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedb74c3-86ea-4dec-8454-c70c531b7231","keywords":null,"link":"/elet/20180923_Nyakanal_fogva_emelte_ki_a_gyereket_a_vizbol_es_utott__ezernel_is_tobb_panasz_erkezett_az_oktatasi_biztoshoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:04","title":"Nyakánál fogva emelte ki a gyereket a vízből és ütött – ezernél is több panasz érkezett az oktatási biztoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac0f2cb-6bcc-497a-9155-9765f830e7d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Katla átlagosan 40-80 évente tör ki, ez legutóbb 1918-ban történt meg.","shortLead":"A Katla átlagosan 40-80 évente tör ki, ez legutóbb 1918-ban történt meg.","id":"20180921_kitorni_keszul_a_katla_es_meg_ket_masik_izlandi_vulkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac0f2cb-6bcc-497a-9155-9765f830e7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5915f82-8607-402c-91ce-11bb32fbab4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_kitorni_keszul_a_katla_es_meg_ket_masik_izlandi_vulkan","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:03","title":"Kitörni készül a Katla, és még két másik izlandi vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország soha nem fog olyan javaslatot támogatni Brüsszelben, amely rontaná a német, és ezen belül a bajor autóipar helyzetét – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Münchenben.","shortLead":"Magyarország soha nem fog olyan javaslatot támogatni Brüsszelben, amely rontaná a német, és ezen belül a bajor autóipar...","id":"20180921_szijjarto_szerint_a_klimaceloknal_fontosabb_az_autoipar_versenykepessege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081c1c33-0f0b-4083-9f20-7067f76daf27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_szijjarto_szerint_a_klimaceloknal_fontosabb_az_autoipar_versenykepessege","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:27","title":"Szijjártó szerint a klímacéloknál fontosabb az autóipar versenyképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363d67d-5945-4f8f-aca2-bc6fc8df7b18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180922_Nyolc_honap_felfuggesztettre_iteltek_Luka_Modricot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1363d67d-5945-4f8f-aca2-bc6fc8df7b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37093a6f-dc0f-483f-a410-7f189a1c33c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Nyolc_honap_felfuggesztettre_iteltek_Luka_Modricot","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:17","title":"Nyolc hónap felfüggesztettre ítélték Luka Modricot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5096f3-a4e8-4ed0-afc1-930f963922ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt volt Nemes Jeles László Napszállta című filmjének premierje is.","shortLead":"Itt volt Nemes Jeles László Napszállta című filmjének premierje is.","id":"20180922_Vegetert_a_miskolci_filmfesztival_A_bunos_cimu_alkotas_kapta_a_fodijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea5096f3-a4e8-4ed0-afc1-930f963922ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18997e56-867d-49fb-a492-cca2a3bf526d","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Vegetert_a_miskolci_filmfesztival_A_bunos_cimu_alkotas_kapta_a_fodijat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 21:42","title":"Végetért a miskolci filmfesztivál, A bűnös című alkotás kapta a fődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férj tájékoztatása szerint a klinikára érkezést követően 30 perc elteltével megszületett gyermeke.","shortLead":"A férj tájékoztatása szerint a klinikára érkezést követően 30 perc elteltével megszületett gyermeke.","id":"20180922_Ismet_rendori_felvezetessel_jutott_korhazba_egy_kismama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5885602-20f6-4246-826c-0133d49633c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Ismet_rendori_felvezetessel_jutott_korhazba_egy_kismama","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:43","title":"Ismét rendőri felvezetéssel jutott kórházba egy kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]