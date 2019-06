Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kutatás szerint minél nagyobb a csábítás, annál becsületesebbek vagyunk. ","shortLead":"Egy kutatás szerint minél nagyobb a csábítás, annál becsületesebbek vagyunk. ","id":"20190626_Minel_tobb_penz_van_benne_annal_inkabb_visszaadjuk_a_talalt_tarcakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e703deab-87ac-4c9d-a158-a2be743c2f00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Minel_tobb_penz_van_benne_annal_inkabb_visszaadjuk_a_talalt_tarcakat","timestamp":"2019. június. 26. 12:07","title":"Minél több pénz van benne, annál inkább visszaadjuk a talált tárcákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5257bcf6-6c07-493e-b7c1-8f4756a34ba8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kismaki már négyhetes, és a látogatók is megnézhetik. ","shortLead":"A kismaki már négyhetes, és a látogatók is megnézhetik. ","id":"20190625_Fotok_Koboldszeru_kismaki_szuletett_Nyiregyhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5257bcf6-6c07-493e-b7c1-8f4756a34ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8f3eea-0e88-49f0-9a78-bb625adf5944","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Fotok_Koboldszeru_kismaki_szuletett_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. június. 25. 12:35","title":"Fotók: Koboldszerű kismaki született Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","shortLead":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","id":"20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61196ec4-8c83-4f96-8227-05af1b816114","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","timestamp":"2019. június. 26. 22:04","title":"Sáros áradat csapott le a falvakra, még mindig nem tudni, pontosan mekkora a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek vége.","shortLead":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek...","id":"20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5535ac1-b1ff-44f0-8f7c-41684c651db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","timestamp":"2019. június. 26. 06:11","title":"Visszaállítják az eredeti rendet a Pest megyei szemétszállítás pénzelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c06843-0b58-430c-8ff2-76ef745ef758","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy sebességgel csapódott a szalagkorlátnak majd azt átszakítva a szemközti sávban állt meg.","shortLead":"Nagy sebességgel csapódott a szalagkorlátnak majd azt átszakítva a szemközti sávban állt meg.","id":"20190625_szalagkorlt_ferihegyi_gyorsforgalmi_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c06843-0b58-430c-8ff2-76ef745ef758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69959c61-16c6-4509-8188-d288f9de9d2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_szalagkorlt_ferihegyi_gyorsforgalmi_baleset","timestamp":"2019. június. 25. 17:09","title":"Egy Audi TT szakította át a Ferihegyi gyorsforgalmi elválasztó korlátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár aggódna, ha emiatt zaklatnák őket.","shortLead":"Bár aggódna, ha emiatt zaklatnák őket.","id":"20190626_Vilmos_herceg_azt_sem_banna_ha_a_gyerekei_melegek_lennenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a218ad82-9bc2-4a87-9222-05ef83f03346","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Vilmos_herceg_azt_sem_banna_ha_a_gyerekei_melegek_lennenek","timestamp":"2019. június. 26. 18:21","title":"Vilmos herceg azt sem bánná, ha a gyerekei melegek lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd3f9f0-2091-4bff-b042-dccb121acc6b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az itthon készült retro NDK-járgány klíma helyett vízhűtéssel gondoskodik a beülők nyári hűtéséről.","shortLead":"Ez az itthon készült retro NDK-járgány klíma helyett vízhűtéssel gondoskodik a beülők nyári hűtéséről.","id":"20190626_hazai_lelemenyesseg_a_nyar_legmenobb_wartburgja_a_vizzel_teli_waterburg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edd3f9f0-2091-4bff-b042-dccb121acc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e719d429-d3b6-4ca1-be07-99f467d583b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_hazai_lelemenyesseg_a_nyar_legmenobb_wartburgja_a_vizzel_teli_waterburg","timestamp":"2019. június. 26. 06:41","title":"Hazai leleményesség: a nyár legmenőbb Wartburgja, a vízzel teli Waterburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szerdán kormányülést tartott a kabinet, csütörtökön Kormányinfót tartott Gulyás Gergely és Hollik István. A miniszter beszélt Gruevszki tárgyalásáról és a hvg.hu cikkéről is.","shortLead":"Szerdán kormányülést tartott a kabinet, csütörtökön Kormányinfót tartott Gulyás Gergely és Hollik István. A miniszter...","id":"20190627_Kormanyinfo_Turhetetlen_amit_Soros_fia_csinalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0002b383-bfc2-4e21-8319-f5eb7e6d8214","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kormanyinfo_Turhetetlen_amit_Soros_fia_csinalt","timestamp":"2019. június. 27. 10:37","title":"Kormányinfó: Karácsony teljesen alkalmatlan Budapest vezetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]