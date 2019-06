Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b5a8c62-efa5-4934-9619-51964f1a0b89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megvert férfi kilenc nappal az eset után belehalt a sérüléseibe. ","shortLead":"A megvert férfi kilenc nappal az eset után belehalt a sérüléseibe. ","id":"20190531_Brit_turistak_vertek_agyon_egy_honfitarsukat_Zakynthoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b5a8c62-efa5-4934-9619-51964f1a0b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255b7843-e68c-4672-9383-a8af50ac578b","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Brit_turistak_vertek_agyon_egy_honfitarsukat_Zakynthoson","timestamp":"2019. május. 31. 21:34","title":"Brit turisták verték agyon egy honfitársukat Zákintoszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eff63f-7f57-449a-885d-21ab58f5aeb8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Semmi zúzás, semmi metál, az Iron Maiden énekese különleges, egyszemélyes előadást tart november 2-án a Kongresszusi Központban.\r

\r

","shortLead":"Semmi zúzás, semmi metál, az Iron Maiden énekese különleges, egyszemélyes előadást tart november 2-án a Kongresszusi...","id":"20190531_Ezuttal_az_Iron_Maiden_nelkul_jon_Bruce_Dickinson_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50eff63f-7f57-449a-885d-21ab58f5aeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22750a2d-c807-467b-88a5-9d774c083d5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Ezuttal_az_Iron_Maiden_nelkul_jon_Bruce_Dickinson_Budapestre","timestamp":"2019. május. 31. 14:12","title":"Ezúttal az Iron Maiden nélkül jön Bruce Dickinson Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5218161b-bc90-4e7b-afc9-d9a72c407a2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Viszont három új helyszínen is be lehet majd fizetni a büntetéseket.","shortLead":"Viszont három új helyszínen is be lehet majd fizetni a büntetéseket.","id":"20190530_bkv_bkk_potdij_jegy_berlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5218161b-bc90-4e7b-afc9-d9a72c407a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c26e435-31b5-4cd5-bbb4-f6810797fbb3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190530_bkv_bkk_potdij_jegy_berlet","timestamp":"2019. május. 30. 16:55","title":"Megszűnik a „legendás” Akácfa utcai pótdíjbefizető-iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly meglepetés érte Alekszandr Danyilukot, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjét: amikor a napokban beiktatott új államfő, Volodimir Zelenszkij által kinevezett titkár belépett az országos válsághelyzetek kezelésére kialakított szituációs szobába, egy üres helyiségben találta magát, amiben összesen két ukrán zászló árválkodott.","shortLead":"Komoly meglepetés érte Alekszandr Danyilukot, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjét: amikor a napokban beiktatott...","id":"20190530_A_tavozo_ukran_allamfo_kisstilu_bosszuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a605c5e0-5465-450d-930e-75395c805688","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_A_tavozo_ukran_allamfo_kisstilu_bosszuja","timestamp":"2019. május. 30. 11:23","title":"A távozó ukrán államfő kisstílű bosszúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagybajcson jelenleg árad a Duna, ott reggel 546 centiméter volt a vízállás. ","shortLead":"Nagybajcson jelenleg árad a Duna, ott reggel 546 centiméter volt a vízállás. ","id":"20190531_OVF_csaknem_750_kilometeren_van_arvizvedelmi_keszultseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1291558f-6aa5-4669-ad53-e18d0b27e176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_OVF_csaknem_750_kilometeren_van_arvizvedelmi_keszultseg","timestamp":"2019. május. 31. 12:27","title":"OVF: csaknem 750 kilométeren van árvízvédelmi készültség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c46c59-5321-4c22-9b78-3aa47aad71fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2010 óta 43 százalékkal csökkent az üdítők kalóriatartalma átlagosan Magyarországon, közölte a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség.



","shortLead":"2010 óta 43 százalékkal csökkent az üdítők kalóriatartalma átlagosan Magyarországon, közölte a Magyar Ásványvíz...","id":"20190530_Egyre_egeszsegesebb_kevesbe_hizlalo_uditoket_iszunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62c46c59-5321-4c22-9b78-3aa47aad71fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7a4662-5df9-4252-8166-81f4b416e7b4","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Egyre_egeszsegesebb_kevesbe_hizlalo_uditoket_iszunk","timestamp":"2019. május. 30. 11:14","title":"Egyre egészségesebb, kevésbé hizlaló üdítőket iszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0433c07-dc3c-4fc8-8414-ed223d824f9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esős idő után ismét a szokásos módszerrel próbálták orvosolni a problémát. ","shortLead":"Esős idő után ismét a szokásos módszerrel próbálták orvosolni a problémát. ","id":"20190531_Klinikak_allomas_aluljaro_vodor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0433c07-dc3c-4fc8-8414-ed223d824f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf8ed59-0e87-4409-8975-46387d046e83","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Klinikak_allomas_aluljaro_vodor","timestamp":"2019. május. 31. 10:53","title":"Vödörbe gyűjtötték a vizet a Klinikákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csökkentek a Mahir Cityposter bevételei, így hiába spórolt a béreken, kisebb lett a nyeresége az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Csökkentek a Mahir Cityposter bevételei, így hiába spórolt a béreken, kisebb lett a nyeresége az egy évvel korábbinál.","id":"20190530_Hetvenmilliot_kaszalt_a_HVG_plakatjait_betilto_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36625b3-d443-4471-a584-d040f3a7fbae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Hetvenmilliot_kaszalt_a_HVG_plakatjait_betilto_ceg","timestamp":"2019. május. 30. 10:31","title":"Hetvenmilliót kaszált a HVG plakátjait eltüntető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]