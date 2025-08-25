Több éttermét is bezárhatja Wang mester, mert nem engednek be kínai szakácsokat Magyarországra

Két, 2025-re tervezett nagy projektet felfüggeszt Wang mester, a híres pesti kínai vendéglős, egy vagy két éttermét bezárhatja az ősszel és télen, ha pedig a helyzet nem változik, 2026-ban további éttermek bezárására is kényszerülhet – írta ki a Facebookra. Mindennek az oka az, hogy idén januártól az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását.

Mint írta, az elmúlt hét hónapban több kiváló szakács hagyta ott az éttermeit, és nem tud új, Kínából érkező szakképzett szakácsot alkalmazni, mert ők nem kaphatnak vízumot. Márpedig Budapesten szinte lehetetlen megfelelő kínai szakácsot találni, nemhogy mesterszakácsot.

„Tisztában vagyok vele, hogy a jelenlegi bevándorlási politika rendkívül szigorú, ezért a helyzet és a jövő kapcsán nehéz optimistának maradnom. De mégis remélem, hogy ez a nap sosem jön el” – írta. Azt is hozzátette: hálás lenne, ha lehetőség nyílna a párbeszédre az illetékes hatóságokkal; ezen a ponton az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot megjelölte a Facebook-posztban, ahogy a kormány bevándorláspolitikájára semmilyen ráhatással nem bíró Karácsony Gergely főpolgármestert is.

Nem Wang mester az első régóta Budapesten élő ázsiai étteremtulajdonos, aki a bevándorlási szabályok szigorítására panaszkodik. Júniusban adott interjút a HVG-nek Ranjeet Singh Dhillon, a főváros egyik legismertebb indiai éttermének, az Indigónak a tulajdonosa, aki azt mondta: „Nekünk az összes konyhai emberünk indiai. Indiából hozunk embereket. Legalábbis hoztunk eddig, amíg lehetett. Akik most dolgoznak, azoknak a nagyobb része, több mint húszan még a tiltás előtt jöttek.”