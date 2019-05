Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználó után egyre többeknél üt be egy furcsa hiba a Facebookon: nem jelenik meg nekik a hírfolyam. ","shortLead":"Néhány felhasználó után egyre többeknél üt be egy furcsa hiba a Facebookon: nem jelenik meg nekik a hírfolyam. ","id":"20190507_facebook_hiba_nem_latszodik_a_hirfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c18e78-c4c5-4a1f-8f4f-5484fb8121ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_facebook_hiba_nem_latszodik_a_hirfolyam","timestamp":"2019. május. 07. 12:03","title":"Megint gond van a Facebooknál, többeknél eltűnt a hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tud felülkerekedni a Netflix népszerűségén, ezért ingyenessé teszi prémium, eredetileg havidíjért fogható műsorait a YouTube. A bejelentés hazánkra is vonatkozik, egyedül az időpont, ami kérdéses. ","shortLead":"Nem tud felülkerekedni a Netflix népszerűségén, ezért ingyenessé teszi prémium, eredetileg havidíjért fogható műsorait...","id":"20190507_youtube_originals_sorozatok_ingyen_cobra_kai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2912675-719b-40a8-947d-3ff5a5621efb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_youtube_originals_sorozatok_ingyen_cobra_kai","timestamp":"2019. május. 07. 08:03","title":"Itt a nagy YouTube-bejelentés: ingyenesek lesznek a fizetős műsorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfcd7f0-ad71-4584-93a7-6b7dde57e2ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egyelőre nem tudta azonosítani, a lakosság segítségét várják.","shortLead":"A rendőrség egyelőre nem tudta azonosítani, a lakosság segítségét várják.","id":"20190506_unokazos_csalo_idos_ferfi_csalas_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebfcd7f0-ad71-4584-93a7-6b7dde57e2ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e1151-404f-4ff2-b658-1307dad161c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_unokazos_csalo_idos_ferfi_csalas_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. május. 06. 19:16","title":"Unokázós csalás miatt keresi a rendőrség ezt a férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076fde66-6306-421c-a952-9144c763dadc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az is kiderült, hogyan állítaná meg az elvándorlást a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Béreket csökkentene külföldön, Romániában például 3 százalékkal. A Partizán EP-választási vitaestjén jártunk.","shortLead":"Az is kiderült, hogyan állítaná meg az elvándorlást a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Béreket csökkentene külföldön...","id":"20190507_Ez_csak_kampanyszlogen__mondta_partja_igereterol_a_Momentum_politikusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076fde66-6306-421c-a952-9144c763dadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7371880-6138-42de-94b5-cdfeb46a2dac","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Ez_csak_kampanyszlogen__mondta_partja_igereterol_a_Momentum_politikusa","timestamp":"2019. május. 07. 05:30","title":"Ez csak kampányszlogen – mondta pártja ígéretéről a Momentum politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, aki még örül is annak, hogy Orbán nem akarja Webert támogatni. ","shortLead":"Van, aki még örül is annak, hogy Orbán nem akarja Webert támogatni. ","id":"20190506_Nem_nagyon_hatotta_meg_a_Neppartot_Orban_szakitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4f9839-d842-4f36-8e69-5617032c02ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Nem_nagyon_hatotta_meg_a_Neppartot_Orban_szakitasa","timestamp":"2019. május. 06. 21:08","title":"Nem nagyon hatotta meg a Néppártot Orbán szakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce159458-98d3-4f77-baab-168d3635d812","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálé egyik legizgalmasabb installációja egy \"halálhajó\" lesz, amelynek fedélzetéről 700 menedékkérő veszett a tengerbe 2015-ben a líbiai partoknál.","shortLead":"Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálé egyik legizgalmasabb installációja egy \"halálhajó\" lesz, amelynek fedélzetéről...","id":"20190507_Egy_migransokkal_elsullyedt_halalhajot_is_kiallitanak_Velenceben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce159458-98d3-4f77-baab-168d3635d812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659d270c-caf4-4977-b45b-8a1d52900ebb","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Egy_migransokkal_elsullyedt_halalhajot_is_kiallitanak_Velenceben","timestamp":"2019. május. 07. 09:38","title":"Egy migránsokkal elsüllyedt halálhajót is kiállítanak Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két legnépszerűbb típusra közel hárommilliószor kerestek rá negyed év alatt a legnagyobb használt autós oldalon. ","shortLead":"A két legnépszerűbb típusra közel hárommilliószor kerestek rá negyed év alatt a legnagyobb használt autós oldalon. ","id":"20190506_hasznaltaut_top_lista_focus_swift","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf8fd4c-f33d-426e-8779-4fba8a1f5895","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_hasznaltaut_top_lista_focus_swift","timestamp":"2019. május. 06. 16:54","title":"Ezekre a használt autókra keresünk rá a legtöbbször ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","shortLead":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","id":"20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efb83f-57d0-454d-a012-13fc0bdabc7a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","timestamp":"2019. május. 07. 12:15","title":"Ön is áldozat a párkapcsolatában? Ez lehet a nyitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]