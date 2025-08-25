Till Attila Beton.Hofival lép színpadra kedden

A SICC Production friss színházi csapata idén először egy egész napos minifesztiválra hívja a közönséget az Akváriumban.

A rendezvényen fellép többek között Wunderlich József, Kovács Patrícia, Csuja Imre, Mészáros Árpád Zsolt, Brasch Bence, a FIÚK zenekar, a Tükrös zenekar, a színházi témájú pódiumbeszélgetések házigazdái pedig Prokopp Dóra, Bősze Ádám, Brasch Bence, Kozma András, Enyedi Éva illetve Vattamány Atanáz lesznek, akik például Szinetár Dórával, Szinetár Miklóssal, Ascher Tamással, Alföldi Róberttel, Tarnóczi Jakabbal, Haumann Mátéval fognak beszélgetni.

Aki a testét is szeretné formába hozni, indíthat egy könnyű jógával, de mehetünk majd reneszánsz házibuliba is, és Medveczky Balázs is jelen lesz, a Slapstick? zenekar társaságában.

A magyar trap egyik jeles képviselője, Lil Frakk akusztikus koncertet ad majd, Lóciék Hirtling Istvánnal hoznak egy közös produkciót, Till Attila pedig Beton.Hofival lép színpadra.

A részletes program itt olvasható.