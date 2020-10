Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d9e6485-db58-474e-ab4c-dadd1bb55cff","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"Nyakunkon az ősz, mindeközben a koronavírus-járvány egyre nagyobb hullámot vet, tehát nem árt több figyelmet fordítanunk immunrendszerünk megizmosítására. Talán hihetetlen, de ehhez sokszor elég csak egy kicsivel több vasat bevinni a szervezetünkbe.\r

","shortLead":"Nyakunkon az ősz, mindeközben a koronavírus-járvány egyre nagyobb hullámot vet, tehát nem árt több figyelmet...","id":"maltofer_20201009_vitalitas_immunrendszer_vashiany_verszegenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d9e6485-db58-474e-ab4c-dadd1bb55cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d391f252-8413-4f4e-9ef1-71bc236b8cb6","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20201009_vitalitas_immunrendszer_vashiany_verszegenyseg","timestamp":"2020. október. 09. 07:30","title":"A vitalitás mellett az erős immunrendszer is kell őszre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kalmár Zsolt kezd Szoboszlai Dominik helyén Bulgária ellen.","shortLead":"Kalmár Zsolt kezd Szoboszlai Dominik helyén Bulgária ellen.","id":"20201008_bolgar_magyar_kezdo_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822b16b5-44cc-4889-b1f1-e7725b8b31f4","keywords":null,"link":"/sport/20201008_bolgar_magyar_kezdo_foci","timestamp":"2020. október. 08. 19:39","title":"Kihirdette Rossi a bolgárok elleni kezdőcsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint, ha egy háziorvosnak van egy kardiológus szakvizsgája is, akkor akár a rendelőjében is végezhet EKG-t.","shortLead":"A miniszter szerint, ha egy háziorvosnak van egy kardiológus szakvizsgája is, akkor akár a rendelőjében is végezhet...","id":"20201008_Kasler_alapellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9509606d-0520-481d-ad89-50d104d1d52f","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Kasler_alapellatas","timestamp":"2020. október. 08. 18:10","title":"Kásler belengette az alapellátás drasztikus átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nap bármely órájában, a hét minden napján – ígérik a CIB-nél. ","shortLead":"A nap bármely órájában, a hét minden napján – ígérik a CIB-nél. ","id":"20201007_bankszamla_video_azonositas_CIB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b683f87-9862-4134-a968-a40f16b3f060","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_bankszamla_video_azonositas_CIB","timestamp":"2020. október. 07. 14:52","title":"Már hajnali háromkor is nyithatunk bankszámlát az egyik banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem Szíjj László jachtján, sem máshol nem iszik a külügyminiszter alkoholt – adta írásba a kormány.","shortLead":"Sem Szíjj László jachtján, sem máshol nem iszik a külügyminiszter alkoholt – adta írásba a kormány.","id":"20201008_Szijjarto_alkohol_jacht","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f2d98b-5239-45f9-a52a-222ad26c0f42","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Szijjarto_alkohol_jacht","timestamp":"2020. október. 08. 19:09","title":"Szijjártót megvédte az államtitkára: Nem ihatott pezsgőt a jachton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8400290e-1f31-4f57-8fbd-2a17de5f9b11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videót az újraélesztés világnapjához közeledve készítették.","shortLead":"A videót az újraélesztés világnapjához közeledve készítették.","id":"20201008_ne_parazz_sokkolj_ujraelesztes_vilagnap_defibrillator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8400290e-1f31-4f57-8fbd-2a17de5f9b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d999b092-4dcb-4d13-96a3-94bc4a20ce98","keywords":null,"link":"/elet/20201008_ne_parazz_sokkolj_ujraelesztes_vilagnap_defibrillator","timestamp":"2020. október. 08. 09:30","title":"Ne parázz, sokkolj! – sztárparádé és Győrfi Pál a mentőszolgálat új kisfilmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Rögtön a nagyvadra megy a NER, amikor a Mathias Corvinus Collegiumon (MCC) keresztül bevásárolja magát a könyvkiadást és -terjesztést domináló Libri-csoportba. Miért? És innen hogyan tovább?","shortLead":"Rögtön a nagyvadra megy a NER, amikor a Mathias Corvinus Collegiumon (MCC) keresztül bevásárolja magát a könyvkiadást...","id":"20201007_Akkor_most_Wass_Albert_es_Schmidt_Maria_konyvei_neznek_majd_vissza_a_kirakatokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4f28b0-52fa-4f34-8051-94e5f8b4ef11","keywords":null,"link":"/kultura/20201007_Akkor_most_Wass_Albert_es_Schmidt_Maria_konyvei_neznek_majd_vissza_a_kirakatokbol","timestamp":"2020. október. 07. 13:46","title":"Akkor most Wass Albert és Schmidt Mária könyvei néznek majd vissza a kirakatokból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d4b8fc-cf07-43f6-b18e-10652a789ca5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Earthshot Prize lesz a valaha volt legnagyobb pénzjutalommal járó környezetvédelmi elismerés.","shortLead":"Az Earthshot Prize lesz a valaha volt legnagyobb pénzjutalommal járó környezetvédelmi elismerés.","id":"20201008_David_Attenborough_es_Vilmos_herceg_megalapitottak_a_kornyezetvedelmi_Nobeldijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d4b8fc-cf07-43f6-b18e-10652a789ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b4f3a5-65cc-4825-a586-d5580248e38f","keywords":null,"link":"/elet/20201008_David_Attenborough_es_Vilmos_herceg_megalapitottak_a_kornyezetvedelmi_Nobeldijat","timestamp":"2020. október. 08. 10:55","title":"David Attenborough és Vilmos herceg megalapították a \"környezetvédelmi Nobel-díjat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]