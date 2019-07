Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"54 kilót foglaltak le a rendőrök annak idején az ÉVA nevű drogból a BorsodChem kazincbarcikai telepén. Addig az volt a legnagyobb amfetaminfogás egész Európában. De hogy gyárthatott a cég ismert kábítószert úgy, hogy azt mindenki jóvá is hagyta? ","shortLead":"54 kilót foglaltak le a rendőrök annak idején az ÉVA nevű drogból a BorsodChem kazincbarcikai telepén. Addig az volt...","id":"20190727_Egy_nyomdahiba_miatt_legalisan_gyartottak_amfetamint_a_BorsodChemnel_a_90es_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dca6bc-4dad-4592-bd91-dff28d7f651e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Egy_nyomdahiba_miatt_legalisan_gyartottak_amfetamint_a_BorsodChemnel_a_90es_evekben","timestamp":"2019. július. 27. 11:53","title":"Egy nyomdahiba miatt legálisan gyártottak amfetamint a BorsodChemnél a 90-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"100 éves lesz a hétvégén a magyar kertészmérnök, Bálint gazda, akit ennek apropóján keresett fel a Szeretlek Magyarország, hogy interjút kérjenek tőle. A klímaváltozásról is megvan a véleménye.","shortLead":"100 éves lesz a hétvégén a magyar kertészmérnök, Bálint gazda, akit ennek apropóján keresett fel a Szeretlek...","id":"20190726_balint_gazda_kerteszmernok_elelmiszerpazarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdde794c-d42a-44df-be69-09bd58c3271d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_balint_gazda_kerteszmernok_elelmiszerpazarlas","timestamp":"2019. július. 26. 21:33","title":"Bálint gazda: Katasztrofális vége lesz, ha folytatjuk az élelmiszerpazarlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5c41d5-fda5-4a72-b430-3d3fdcb45d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki koncertezni akar Magyarországon, valószínűleg a NER-be ütközik – mondta a zenész a 444-nek Tusnádfürdőn.","shortLead":"Aki koncertezni akar Magyarországon, valószínűleg a NER-be ütközik – mondta a zenész a 444-nek Tusnádfürdőn.","id":"20190726_Lovasi_Andras_Tusvanyos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce5c41d5-fda5-4a72-b430-3d3fdcb45d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc887062-353e-4094-843a-3516ab4d73cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Lovasi_Andras_Tusvanyos","timestamp":"2019. július. 26. 15:17","title":"Lovasi András: Szívből gyűlölöm a pártpolitika kicsinyességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf5be24-8b38-4f0a-8e6f-49690052b30c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TV2 csak elégedett páciensekkel beszélt.","shortLead":"A TV2 csak elégedett páciensekkel beszélt.","id":"20190726_A_TV2_is_kiment_az_Onkologiai_Intezetbe_es_leforgatta_hogy_vilagszinvonalu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf5be24-8b38-4f0a-8e6f-49690052b30c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a580daff-412a-4d77-a7ec-9164d1039c61","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_A_TV2_is_kiment_az_Onkologiai_Intezetbe_es_leforgatta_hogy_vilagszinvonalu","timestamp":"2019. július. 26. 22:25","title":"A TV2 is kiment az Onkológiai Intézetbe, és leforgatta, hogy világszínvonalú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e18955b-aee2-49f8-9515-f87383d3d5fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök C-Explorer 3.11 minitengeralattjárón merült a mélybe a Finn-öbölben, hogy a II. világháború alatt, 1942-ben a Hogland-sziget közelében elsüllyedt Scsuka-308-as szovjet tengeralattjárót megtekintse.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök C-Explorer 3.11 minitengeralattjárón merült a mélybe a Finn-öbölben, hogy a II...","id":"20190727_Putyin_integetett_es_lemerult_a_tenger_ala__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e18955b-aee2-49f8-9515-f87383d3d5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daffcd94-b709-406a-b67f-829dd5813ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Putyin_integetett_es_lemerult_a_tenger_ala__foto","timestamp":"2019. július. 27. 19:07","title":"Putyin integetett és lemerült a tenger alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","shortLead":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","id":"20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a896f6c2-4a6a-4fbf-bf12-e9c47bc98037","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","timestamp":"2019. július. 27. 17:02","title":"A rendőrség keresi Molnár Dávid nyakláncletépőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78238b-fdb1-4850-91d5-f0281aacd7bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százkilós szovjet robbanótest volt.","shortLead":"Százkilós szovjet robbanótest volt.","id":"20190726_Elinteztek_a_bombat_lehet_mar_trolizni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d78238b-fdb1-4850-91d5-f0281aacd7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966f4862-aebe-490c-9f4a-2e9e36a00565","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Elinteztek_a_bombat_lehet_mar_trolizni","timestamp":"2019. július. 26. 11:58","title":"Elintézték a bombát, lehet már trolizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gerendai Károlyék 70 millió euróért adták el 2017-ben a Szigetet.","shortLead":"Gerendai Károlyék 70 millió euróért adták el 2017-ben a Szigetet.","id":"20190726_A_Sziget_a_becsultnel_joval_tobbert_cserelt_gazdat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28da2619-d1c1-4b33-9195-b292b9e9359e","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_A_Sziget_a_becsultnel_joval_tobbert_cserelt_gazdat","timestamp":"2019. július. 26. 12:40","title":"A Sziget a becsültnél jóval többért cserélt gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]