Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1de375b-4ef9-415a-920c-7ee80fa7b92c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy egyperces videóban mutatta meg, milyen segítőkészek az emberek a koronavírus-járvány idején, majd ők is megköszönték az egészségügyi dolgozók kitartását és munkáját.","shortLead":"A Google egy egyperces videóban mutatta meg, milyen segítőkészek az emberek a koronavírus-járvány idején, majd ők is...","id":"20200330_koronavirus_jarvany_google_koszonet_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1de375b-4ef9-415a-920c-7ee80fa7b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13537831-386e-4c3d-a16a-b6a8a5de17c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_jarvany_google_koszonet_video","timestamp":"2020. március. 30. 16:03","title":"Megható videóval mondott köszönetet a Google a járvány ellen küzdő orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0ec941-9658-4fff-b07f-f23b91317556","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Azok a pácienseim, akik eddig is féltek mindentől, most egyre jobban érzik magukat, mert mindenki azt csinálja, amit ők mindig is csináltak” – mondja Feldmár András pszichoterapeuta, hozzátéve, hogy mindenki tanulhatna ezektől az emberektől, mert nekik van a legnagyobb tapasztalatuk. Mit tehetünk a félelemmel? Feldmár András és Büky Dorottya, a Feldmár Intézet igazgatójának beszélgetése.","shortLead":"„Azok a pácienseim, akik eddig is féltek mindentől, most egyre jobban érzik magukat, mert mindenki azt csinálja, amit...","id":"20200331_Feldmar_Andras_A_mostani_helyzet_emlekeztet_minket_a_gyerekkorunkra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c0ec941-9658-4fff-b07f-f23b91317556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31de0a4-42d9-405c-952e-4888f9ce7c6c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200331_Feldmar_Andras_A_mostani_helyzet_emlekeztet_minket_a_gyerekkorunkra","timestamp":"2020. március. 31. 13:30","title":"Feldmár András: „A mostani helyzet emlékeztet minket a gyerekkorunkra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10091bda-2b1d-4601-b35a-fa1b7a87966c","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: bezárkózás, portyázók, 65, tesztelés, válság.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200329_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10091bda-2b1d-4601-b35a-fa1b7a87966c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43510820-58b2-451a-81ac-a279790349ed","keywords":null,"link":"/360/20200329_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. március. 29. 19:45","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely inkább túlparázza, csak ne legyen igazi para ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38880d6c-c8c1-4366-99b2-f8723e4eb36c","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Agyunk épp úgy reagál a magányra, mint a fizikai fájdalomra, a testi intimitás pedig a stresszt jelentősen csökkentő hormonok termelését váltja ki. Milyen élettani hatásokkal jár a magány, milyen módszerekkel lehet oldani a szorongást, és hogyan lehet ép ésszel átvészelni a folyamatos összezártságot? A PTE ÁOK Magatartástudományi Intézetének kutatóival, Gács Borókával és Tiringer Istvánnal beszélgettünk.","shortLead":"Agyunk épp úgy reagál a magányra, mint a fizikai fájdalomra, a testi intimitás pedig a stresszt jelentősen csökkentő...","id":"20200330_koronavirus_jarvany_karanten_otthon_bezartsag_magany_tanacsok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38880d6c-c8c1-4366-99b2-f8723e4eb36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a463a67a-a23f-4166-9b60-959143e887d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_jarvany_karanten_otthon_bezartsag_magany_tanacsok","timestamp":"2020. március. 30. 20:00","title":"Hogyan éljünk túl izoláció idején? Pécsi szakértők válaszolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6835f1d9-b166-4247-a421-30774752187b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, aki az önként vállal karantén idején sem szeretne lemondani egy kellemes iszogatásról a barátokkal (sőt akár idegenekkel), és ez könnyen megoldható az internet segítségével.","shortLead":"Van, aki az önként vállal karantén idején sem szeretne lemondani egy kellemes iszogatásról a barátokkal (sőt akár...","id":"20200331_koronavirus_jarvany_online_iszogatas_videokonferencia_chat_alkalmazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6835f1d9-b166-4247-a421-30774752187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ad084b-f466-43ba-b43e-35bd5202ca7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_koronavirus_jarvany_online_iszogatas_videokonferencia_chat_alkalmazasok","timestamp":"2020. március. 31. 11:03","title":"Vírusjárvány idején: közös online iszogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6801c8-d754-48a3-9ede-310809af7030","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tehervonatot még elengedte, csak arra nem számított, hogy a másik irányból is érkezik egy szerelvény. ","shortLead":"A tehervonatot még elengedte, csak arra nem számított, hogy a másik irányból is érkezik egy szerelvény. ","id":"20200330_Video_vasuti_atjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6801c8-d754-48a3-9ede-310809af7030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a8a614-792e-41b8-87ea-538a50deec3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Video_vasuti_atjaro","timestamp":"2020. március. 30. 13:59","title":"Életre szóló leckét kapott a vasúti átjáróban egy türelmetlen biciklis – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5699f21-6464-40db-8574-0a900097cb4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Desmond Morris most 32 világfelforgató pályatársa portréját írta meg.","shortLead":"Desmond Morris most 32 világfelforgató pályatársa portréját írta meg.","id":"202013_konyv__portrerajzok_betukbol_desmond_morris_szurrealistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5699f21-6464-40db-8574-0a900097cb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9908385b-4eb0-42c5-bc17-44be1b50268a","keywords":null,"link":"/360/202013_konyv__portrerajzok_betukbol_desmond_morris_szurrealistak","timestamp":"2020. március. 30. 16:00","title":"A filozófia és a pletyka mestere is a világhírű zoológus-szürrealista ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fcf0d4-6c48-403f-936f-cd042bfb14b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két hét házi karantén vár még a magyarokra, akik az éjjel érkeztek vissza az országba.","shortLead":"Két hét házi karantén vár még a magyarokra, akik az éjjel érkeztek vissza az országba.","id":"20200331_tirol_ausztria_karanten_magyarok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82fcf0d4-6c48-403f-936f-cd042bfb14b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3922bff-d337-414b-af49-dd77ca7717be","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_tirol_ausztria_karanten_magyarok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 05:52","title":"Ötszáz magyar tért vissza az osztrák karanténból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]