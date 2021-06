Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","shortLead":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","id":"20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b58ed95-4b60-44ef-8894-b2d3c2b9f801","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","timestamp":"2021. június. 07. 11:23","title":"A Szerencsejáték kikutatta, hogy a magyar pályakezdőknek fontosabb a kellemes légkör, mint a fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió dolláros kártérítést fizetett az Apple egy amerikai iPhone-tulajdonosnak, mert megsértették a magánélethez fűződő jogait.","shortLead":"Több millió dolláros kártérítést fizetett az Apple egy amerikai iPhone-tulajdonosnak, mert megsértették a magánélethez...","id":"20210607_apple_felhasznaloi_adatok_fenykep_karterites_pegatron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5197bc3c-9076-4f2e-9e84-4bf73bc2e421","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_apple_felhasznaloi_adatok_fenykep_karterites_pegatron","timestamp":"2021. június. 07. 17:03","title":"Beadta javíttatni az iPhone-ját az amerikai nő, kiposztolták az intim képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hogyan tudja megváltoztatni egyetlen bálna a halászok életét a világ egyik legszegényebb országában?","shortLead":"Hogyan tudja megváltoztatni egyetlen bálna a halászok életét a világ egyik legszegényebb országában?","id":"20210606_Milliomosok_lettek_egy_balna_belsejeben_talalt_kincs_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36205439-1ebf-44af-9662-9bb923428a76","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Milliomosok_lettek_egy_balna_belsejeben_talalt_kincs_miatt","timestamp":"2021. június. 06. 20:55","title":"Egy vagyont találtak egy bálna hasában jemeni halászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A producer azt mondta, saját forrásból és támogatásokból készül az ELK*RTUK. Gyurcsány Ferenc beszédét történelmi bűnnek tartja. ","shortLead":"A producer azt mondta, saját forrásból és támogatásokból készül az ELK*RTUK. Gyurcsány Ferenc beszédét történelmi...","id":"20210606_Nem_kozpenzbol_keszul_az_oszodi_beszedrol_szolo_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230fa612-244b-480d-92ce-6d001fa72248","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Nem_kozpenzbol_keszul_az_oszodi_beszedrol_szolo_film","timestamp":"2021. június. 06. 21:40","title":"Kálomista: Az Elkxrtuk nem közpénzből forog, a gumilövedéket viszont abból vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 8 évet is kaphat az a 21 éves egyetemista, akit terrorcselekmény előkészítésével vádolnak. ","shortLead":"Akár 8 évet is kaphat az a 21 éves egyetemista, akit terrorcselekmény előkészítésével vádolnak. ","id":"20210606_A_terrorcselekmeny_elokeszitesevel_vadolt_fiatal_nem_hitte_hogy_bajba_kerulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8514ad15-907e-462c-add7-730b5867f811","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_A_terrorcselekmeny_elokeszitesevel_vadolt_fiatal_nem_hitte_hogy_bajba_kerulhet","timestamp":"2021. június. 06. 13:38","title":"A terrorcselekmény előkészítésével vádolt fiatal nem gondolta, hogy bajba kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","shortLead":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","id":"20210607_lothard_templom_rongalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3c7e49-f530-466e-a8f4-a60220d1594e","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_lothard_templom_rongalas","timestamp":"2021. június. 07. 10:01","title":"Fiatalok tomboltak a lothárdi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bányászból lett sztárénekes pályája csupa különlegesség - a legutóbbi például az, hogy ő a legidősebb popsztár, aki az angol slágerlista élére került.\r

","shortLead":"A bányászból lett sztárénekes pályája csupa különlegesség - a legutóbbi például az, hogy ő a legidősebb popsztár, aki...","id":"202122_lemez__csucson_innen_tom_jones_surrounded_by_time","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24078c37-1e3e-46c1-8f31-8b57e3ba1218","keywords":null,"link":"/360/202122_lemez__csucson_innen_tom_jones_surrounded_by_time","timestamp":"2021. június. 07. 15:30","title":"Kortalan időutazásra hív bennünket új nagylemezén Tom Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3458c6f-b734-45ba-9762-b7d0a92e8a20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis autóiról jól ismert olasz cég is meglépte az elkerülhetetlent. ","shortLead":"A kis autóiról jól ismert olasz cég is meglépte az elkerülhetetlent. ","id":"20210607_A_Fiat_is_elektromos_autogyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3458c6f-b734-45ba-9762-b7d0a92e8a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f98606-d2bd-4e92-9d35-58ef82f2d23d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_A_Fiat_is_elektromos_autogyar","timestamp":"2021. június. 07. 14:33","title":"A Fiat 2030-ra teljesen elektromos márka lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]