Meg akarták tudni, hogy viselkednek a rákok, erre az egyik hím letépte a robotrák ollóját – videó

Speciális robotrákot építettek a brit Exeteri Egyetem kutatói, hogy kiderítsék, miként reagálnak a hím integetőrákok, ha egy másik példányt látnak integetni. Az integetőrákok üregekben élnek, és amikor előbújnak, hogy párt keressenek maguknak, hatalmas ollóikkal integetni kezdenek. Mivel a nőstényeket leginkább a minél nagyobb olló és a gyors integetés vonzza, ezért kérdés, hogy erre az erős versenyre miként reagálnak a hímek.
Ennek kiderítésére telepítették a szakemberek a rákok élőhelye közelébe Wavy Dave-et, a robotot, amelynek egyetlen feladata az volt, hogy különböző intenzitással lóbálja az ollóját. A kísérlet azt mutatta, hogy amikor a robot integetni kezdtek, a többi hím is integetett, ennek sebességét azonban nem gyorsították fel. A szakemberek úgy vélik, az integetés jelzés is lehet a többieknek, hogy egy nőstény van a közelben, de addig nem növelnek az intenzitáson a verseny kedvéért, amíg meg nem látják a saját szemükkel, hogy valóban van egy nőstény.
Joe Wilde, a Proceedings of the Royal Society B című tudományos lapban megjelent publikáció szerzője szerint az eredmények azt mutatják, hogy a rákok a környezetben való versenyhez igazítják a viselkedésüket, és csak akkor fektetnek bele több energiát, amikor az valóban megéri nekik. Mint az IFLScience-nek megjegyezte: azt eddig is tudni lehetett, hogy sok állat megváltoztatja a szexuális viselkedését, ha riválisok vannak a közelben, de keveset tudni arról, hogy hogyan reagálnak magára a viselkedésre.
Wild szerint a nőstények viselkedéséből az tűnt ki, hogy valamit furcsálnak a robotrákban. Emellett voltak olyan hímek, amelyek nem tűrték a jelenlétét, és megpróbáltak harcolni vele, sőt, az egyik hímnek sikerült letépnie a karját.
A szakember szerint a kísérlet legnagyobb tanulsága, hogy kiderült, milyen finom változtatásokra képesek a rákok a viselkedésüket illetően csak azért, hogy versenyben maradjanak egy nőstényért.
