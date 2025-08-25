Erre a közösségi oldalra egyetlen ember sem regisztrált, mégis kitört rajta a háború

A közösségi oldalak kommentmezőiben szinte már megszokott, hogy az emberek még a legártatlanabb témákban is egymás torkának esnek, de ha politikáról van szó, már valóságos háború robban ki.

Az Amszterdami Egyetem kutatóinak tanulmánya is a közösségi médiát vette górcső alá, ám volt a dologban egy nagy csavar: a vizsgálatban egyetlen ember sem vett részt. Ők ugyanis mesterségesintelligencia-chatbotokat eresztettek egymásnak a közösségi média világában, hogy megnézzék, hogyan lépnek kapcsolatba egymással. Egészen pontosan az OpenAI GPT-4o mini nyelvi modellje állt az 500 chatbot mögött; mindegyik egy egyedi személyiséget kapott.

A kreált közösségi oldalon nem voltak hirdetések vagy algoritmusok, a chatbotok feladata kimondottan az volt, hogy lépjenek interakcióba a másikkal, valamint a platformon található tartalmakkal. A chatbotok öt különböző kísérlet során szörfölhettek, és összesen 10 000 műveletet hajtottak végre. Mint kiderült: az eszközök inkább követték azokat a „felhasználókat”, akik a saját politikai nézeteiket osztották. Arra is fény derült, hogy a legtöbb követőt és újraposztolást azok a chatbotok gyűjtötték, akik leginkább politikai tartalmakat tettek közzé – összegez a Gizmodo.

A chatbotokkal a cél kimondottan az volt, hogy utánozzák az emberi interakciókat. A polarizáció ellensúlyozására a kutatók többféle megoldással is próbálkoztak, például időrendi hírfolyamot is bevetettek, és hátrébb sorolták a virális tartalmakat, elrejtették a követő- és újraközlés-számokat stb. – ám egyikkel sem sikerült valódi változást elérniük. A politikai profilok iránti érdeklődés egyszer sem változott 6 százalékot meghaladó mértékben. Amikor elrejtették a felhasználói profilokat, csak tovább erősödött a politikai megosztottság, és méginkább a figyelem középpontjába kerültek a szélsőséges posztok.

S bár az emberi interakciók utánzására tanították be a chatbotokat, érdemes megjegyezni, hogy már ez is egy „mérgezett” állapotot tükröz, mivel mi, emberek is nagyban függünk ezektől a platformoktól, és a politikai megosztottság is szinte a hétköznapok része. Talán ez volt az oka annak is, hogy végül még a bennünket tükröző chatbotok is egymásnak estek, bárhogyan próbálták finomítani a dolgokat a kutatók.

Adódik a kérdés: hogyan lehetne úrrá lenni ezen az egészen, és létrehozni egy kevésbé megosztott környezetet? A fentiek fényében ez nehezebb lehet, mint eddig gondoltuk. Ami pedig a közösségimédia-platformokat illeti, számukra ez csak jó: a megosztó tartalmakkal az emberek többet foglalkoznak, avagy több időt töltenek a felület előtt, így több reklámot is néznek meg. Így végképp nehéz lehet megoldást találni.

