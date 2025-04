Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két kocsi hajtott egymásba Mosonudvarnál.","shortLead":"Két kocsi hajtott egymásba Mosonudvarnál.","id":"20250420_Autobaleset-86-os-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"5db54dc2-c97c-4ac0-ad17-32b75eeb1dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Autobaleset-86-os-ut","timestamp":"2025. április. 20. 21:43","title":"Fejre állva landolt az árokban egy autó a 86-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5370c23d-3bb9-4d8a-971e-50358c7229dd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Úgy érezte, jó ötlet autós üldözésbe bonyolódni. ","shortLead":"Úgy érezte, jó ötlet autós üldözésbe bonyolódni. ","id":"20250422_Autosuldozes-Gyorben-szabalysertesbol-lett-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5370c23d-3bb9-4d8a-971e-50358c7229dd.jpg","index":0,"item":"88e70098-1a55-4483-af08-a3274958cf70","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Autosuldozes-Gyorben-szabalysertesbol-lett-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 22. 10:44","title":"Szabálysértés miatt akarták megállítani a győri autóst, bűncselekmény lett a vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58619075-3dab-448a-b497-61aabff35017","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A porschés több veszélyes helyzetet is teremtett.","shortLead":"A porschés több veszélyes helyzetet is teremtett.","id":"20250422_busz-feher-porsche-buntetofekezes-szabalytalansag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58619075-3dab-448a-b497-61aabff35017.jpg","index":0,"item":"a8b65908-be72-4662-bb32-1491e25e278c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_busz-feher-porsche-buntetofekezes-szabalytalansag-video","timestamp":"2025. április. 22. 16:10","title":"Nem engedte ki a megállóból a buszt, majd büntetőfékezéssel idegesítette a rádudáló sofőrt egy Porsche vezetője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tragédiában meghalt Stefan Hrka édesanyja szerint a lépés csak olaj a tűzre.","shortLead":"A tragédiában meghalt Stefan Hrka édesanyja szerint a lépés csak olaj a tűzre.","id":"20250422_ujvideki-tragedia-stefan-hrka-ugyved-per-starting","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90.jpg","index":0,"item":"68c1f936-1034-4f19-adb0-12171ba02fc2","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_ujvideki-tragedia-stefan-hrka-ugyved-per-starting","timestamp":"2025. április. 22. 13:57","title":"Beperelte az újvidéki tragédia egyik áldozatának anyját képviselő ügyvédet az állomás felújítását végző cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő átsétálna a hídon, a Gyurcsány-film rendezője pedig minden áthaladót bevonna a „szabad közlekedésért” való kiállásba.","shortLead":"A független képviselő átsétálna a hídon, a Gyurcsány-film rendezője pedig minden áthaladót bevonna a „szabad...","id":"20250422_erzsebet-hid-hadhazy-akos-dezsy-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5.jpg","index":0,"item":"20501f8b-3965-4471-bc65-5a1d0f5926de","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_erzsebet-hid-hadhazy-akos-dezsy-zoltan","timestamp":"2025. április. 22. 09:49","title":"Ez lesz kedden az Erzsébet hídon: Hadházy Ákos és Vészabó Noémi exférje is provokátorokat emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke Ferenc pápa három magyar mondatával köszönt meg mindent a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke Ferenc pápa három magyar mondatával köszönt meg mindent a katolikus egyházfőnek.","id":"20250422_magyar-peter-ferenc-papa-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"fa6e69a2-3e4d-46f3-9be5-5e15e87d4117","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_magyar-peter-ferenc-papa-temetes","timestamp":"2025. április. 22. 11:57","title":"Magyar Péter is részt vesz Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","shortLead":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","id":"20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44.jpg","index":0,"item":"9becac94-8bf6-43ee-be74-4fbad9aade76","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","timestamp":"2025. április. 21. 22:35","title":"Trump részt vesz Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás áll, a következmény pedig akár halálos betegség is lehet, májzsugor és rák is kialakulhat – mondta Pár Gabriella belgyógyász, hepatológus. Jó hír, hogy a betegség egy ideig visszafordítható. De hogyan léphetünk fel mi magunk a zsírmáj ellen, mielőtt rosszra fordul? Mit tehetünk, ha már bekövetkezett a baj, és mennyi alkohol fogyasztása mellett tarthatunk a zsírmájtól?","shortLead":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás...","id":"20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb.jpg","index":0,"item":"776fb47d-705a-467f-930c-b43ed6fd4ece","keywords":null,"link":"/360/20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","timestamp":"2025. április. 22. 12:30","title":"Minden harmadik magyarnak zsírmája van – ha az elhízás és az alkoholfogyasztás nem lenne elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]