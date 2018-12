Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88ef76e4-d287-4813-bc42-98c2e1e76810","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület bővítésén dolgoztak, ott gyulladhatott ki valami. A tüzet délután háromra eloltották. ","shortLead":"Az épület bővítésén dolgoztak, ott gyulladhatott ki valami. A tüzet délután háromra eloltották. ","id":"20181130_atv_szekhaz_tuz_kigyulladt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ef76e4-d287-4813-bc42-98c2e1e76810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066d304f-04b8-4b4f-b7b1-fa5e46b32728","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_atv_szekhaz_tuz_kigyulladt","timestamp":"2018. november. 30. 14:24","title":"Kigyulladt az ATV székháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai ügyészek kilenc ember és két cég ellen emeltek vádat, mert a Samsungtól loptak ipari titkokat.","shortLead":"A dél-koreai ügyészek kilenc ember és két cég ellen emeltek vádat, mert a Samsungtól loptak ipari titkokat.","id":"20181129_samsung_kina_osszehajthato_okostelefon_oled_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40750ffd-a724-4eff-bafa-9a79aed0b50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_samsung_kina_osszehajthato_okostelefon_oled_kijelzo","timestamp":"2018. november. 29. 19:33","title":"Ebből komoly konfliktus lehet: a Samsung szerint ellopták a kínaiak az egyik legfontosabb technológiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","shortLead":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","id":"20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218d110d-db4d-485e-aae6-7341ca8cea4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","timestamp":"2018. november. 30. 20:57","title":"7-es erősségű földrengés rázta meg Alaszkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a08ee0-dbb3-435a-b99a-33c43d490b1c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Aqua-General Kft. Mészáros Lőrinc orra elől is vitt már el milliárdokat.","shortLead":"Az Aqua-General Kft. Mészáros Lőrinc orra elől is vitt már el milliárdokat.","id":"20181130_Sorra_nyeri_a_vizugyi_palyazatokat_egy_hajduszoboszloi_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96a08ee0-dbb3-435a-b99a-33c43d490b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fcfa8-1619-4f1a-a7cf-5478931095e7","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Sorra_nyeri_a_vizugyi_palyazatokat_egy_hajduszoboszloi_ceg","timestamp":"2018. november. 30. 11:36","title":"Mindent visz a vízügyi pályázatokon egy hajdúszoboszlói cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c53606-b816-4dcc-a98f-d7c8c5176d1b","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"Az írás elsajátítását jobbára mindenki a ceruzával kezdi, de tudjuk-e vajon, hogy honnan erednek ezek az írószerszámok, amelyek a legmodernebb okostelefonok kiegészítőit is ihlették?","shortLead":"Az írás elsajátítását jobbára mindenki a ceruzával kezdi, de tudjuk-e vajon, hogy honnan erednek ezek az írószerszámok...","id":"lgelectronics_20181128_Ceruzatortenet_az_okortol_az_erintokepernyokig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c53606-b816-4dcc-a98f-d7c8c5176d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca26b3b-2459-4fe6-8801-cbffff09b5dc","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20181128_Ceruzatortenet_az_okortol_az_erintokepernyokig","timestamp":"2018. november. 30. 07:30","title":"Ceruzatörténet az ókortól az érintőképernyőkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"498edf48-7068-4c4b-9ec0-d85e22f0acab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van-e királynőibb annál, mint megtekinteni a saját királynői portrénkat?","shortLead":"Van-e királynőibb annál, mint megtekinteni a saját királynői portrénkat?","id":"20181201_Nagyon_meggyozo_Erzsebet_kiralyno_uj_portreja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498edf48-7068-4c4b-9ec0-d85e22f0acab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f40267-e68e-40fa-9a6a-76ce1a9bc353","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Nagyon_meggyozo_Erzsebet_kiralyno_uj_portreja","timestamp":"2018. december. 01. 07:57","title":"Nagyon meggyőző Erzsébet királynő új portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy semmit nem tudott Tarlós István az e-jegyrendszer ügyének állásáról, vagy nem tudta rávenni a BKK felelőseit, hogy jelentsenek neki. Egyik sem megnyugtató hír, ez olvasható ki a BKK közleményéből. ","shortLead":"Vagy semmit nem tudott Tarlós István az e-jegyrendszer ügyének állásáról, vagy nem tudta rávenni a BKK felelőseit...","id":"20181130_Ejegybotrany_Tarlos_vakon_repult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01227e74-c249-4335-b770-710f2b390741","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Ejegybotrany_Tarlos_vakon_repult","timestamp":"2018. november. 30. 12:04","title":"E-jegy-botrány: Tarlós vakon repült?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független politikus szerint a táborban csaknem 50 gyerek van, akik semmi mást nem látnak maguk körül, csak szögesdrótokat.","shortLead":"A független politikus szerint a táborban csaknem 50 gyerek van, akik semmi mást nem látnak maguk körül, csak...","id":"20181129_Szel_Embertelen_korulmenyek_kozott_elnek_a_menedekkerok_a_tompai_tranzitzonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b850fb-67e7-47ce-8a9a-8c48aa5a2b9e","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Szel_Embertelen_korulmenyek_kozott_elnek_a_menedekkerok_a_tompai_tranzitzonaban","timestamp":"2018. november. 29. 19:11","title":"Szél: Embertelen körülmények között élnek a menedékkérők a tompai tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]