Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A többszörös világbajnok magyar mesterszakács és mestercukrász 70 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A többszörös világbajnok magyar mesterszakács és mestercukrász 70 éves volt.\r

\r

","id":"20190607_Meghalt_Benke_Laszlo_mesterszakacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3462f76-c5a6-4fe9-8018-9e9f6a81780f","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Meghalt_Benke_Laszlo_mesterszakacs","timestamp":"2019. június. 07. 21:52","title":"Meghalt Benke László mesterszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz döntése lesz, hogy az Európai Néppártban látja a leghatékonyabbnak politikája képviseletét vagy más keretek között - mondta Hidvéghi Balázs, a kormánypárt frissen megválasztott európai parlamenti (EP-) képviselője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. ","shortLead":"A Fidesz döntése lesz, hogy az Európai Néppártban látja a leghatékonyabbnak politikája képviseletét vagy más keretek...","id":"20190609_Hidveghi_a_Fidesz_fog_donteni_a_nepparti_tagsagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e847022-c859-4add-9a41-586bdefd280c","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Hidveghi_a_Fidesz_fog_donteni_a_nepparti_tagsagrol","timestamp":"2019. június. 09. 08:49","title":"Hidvéghi: a Fidesz fog dönteni a néppárti tagságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fd3b91-cc03-4baf-a8c2-e423fb667cc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Walter Lübcke feltételezett gyilkosát a mobiltelefonja árulta el.","shortLead":"Walter Lübcke feltételezett gyilkosát a mobiltelefonja árulta el.","id":"20190608_Megvan_a_lelott_nemet_politikus_feltetelezett_gyilkosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5fd3b91-cc03-4baf-a8c2-e423fb667cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e398f1d9-3846-4a6f-8024-6425a3772eed","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Megvan_a_lelott_nemet_politikus_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2019. június. 08. 21:45","title":"Megvan a lelőtt német politikus feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4736f1d2-d008-4e34-9e9c-eca6a5c9c848","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos áldozat nincs, de súlyos sérültje van a No 5 Elbe vitorláshajó balesetének.","shortLead":"Halálos áldozat nincs, de súlyos sérültje van a No 5 Elbe vitorláshajó balesetének.","id":"20190608_Hajoval_utkozott_es_elsullyedt_egy_tortenelmi_vitorlas_Hamburg_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4736f1d2-d008-4e34-9e9c-eca6a5c9c848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb3733-a26f-4ad3-b353-ab2bf9af617f","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Hajoval_utkozott_es_elsullyedt_egy_tortenelmi_vitorlas_Hamburg_mellett","timestamp":"2019. június. 08. 19:37","title":"Hajóval ütközött és elsüllyedt egy történelmi vitorlás Hamburg mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e25dda3-2459-4938-ac64-193c29b7d4ae","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Műanyagszennyezés, migrációs válság, kommunikációs nehézségek, modern poklok - a hírekből ránk ömlő hírek a művészeket is erősen foglalkoztatják, ezt bizonytíja évről évre a Velencei Biennálé, a világ legnagyobb és legmagasabb presztízsű művészeti seregszemléje. Fotóink ízelítőt nyújtanak az idei termésből, amelyben a magyar színeket Waliczky Tamás képviselte, ő megvalósítható és működőképes képzelt kamerái mellett interaktiv szelfikészítő gépet is kiállított.","shortLead":"Műanyagszennyezés, migrációs válság, kommunikációs nehézségek, modern poklok - a hírekből ránk ömlő hírek a művészeket...","id":"20190605_58_Velencei_Biennale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e25dda3-2459-4938-ac64-193c29b7d4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fc5692-5f87-4c52-b318-c1e0616a7bf1","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190605_58_Velencei_Biennale","timestamp":"2019. június. 07. 12:01","title":"Modern poklok és sörösdobozokból font szőnyeg az 58. Velencei Biennálén - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe45d6-7cf2-4e32-be78-fc8decaa6f09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak nők vehetik igénybe, de nem ez az egyetlen korlátozás.","shortLead":"Csak nők vehetik igénybe, de nem ez az egyetlen korlátozás.","id":"20190607_Negygyerekesek_adomentessege_eloszlatunk_egy_felreertest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe45d6-7cf2-4e32-be78-fc8decaa6f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f894a3cb-2ce7-4f64-9af6-624f4ea68f03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Negygyerekesek_adomentessege_eloszlatunk_egy_felreertest","timestamp":"2019. június. 07. 11:16","title":"Négygyerekesek adómentessége: eloszlatunk egy félreértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140e62dc-a63c-43c2-9169-5327258f3147","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190608_Mentoket_is_riasztottak_egy_siofoki_balesethez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=140e62dc-a63c-43c2-9169-5327258f3147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43281d4-cd69-480f-a11c-9c2c80455d45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_Mentoket_is_riasztottak_egy_siofoki_balesethez","timestamp":"2019. június. 08. 10:42","title":"Mentőket is riasztottak egy siófoki balesethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Google, milyen játékok lesznek elérhetők a csak erős internetet igénylő új szolgáltatásához, a Stadia nevű felülethez.","shortLead":"Közzétette a Google, milyen játékok lesznek elérhetők a csak erős internetet igénylő új szolgáltatásához, a Stadia nevű...","id":"20190607_google_stadia_jatekok_streaming_szolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c50623-22f4-4f3e-b882-7d60042d8085","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_google_stadia_jatekok_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2019. június. 07. 18:03","title":"Izgalmas játékokkal indul a Stadia, a Google nagyreményű szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]