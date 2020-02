Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint a férfi egy másik életellenes bűncselekménnyel is megalapozottan gyanúsítható.","shortLead":"A rendőrség szerint a férfi egy másik életellenes bűncselekménnyel is megalapozottan gyanúsítható.","id":"20200214_nepfurdo_utcai_emberoles_gyanusitott_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4bfc3a-484a-499d-94fd-9272e3a8a19a","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_nepfurdo_utcai_emberoles_gyanusitott_elfogas","timestamp":"2020. február. 14. 06:04","title":"Elfogták a Népfürdő utcai emberölés feltételezett elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f10541e-f937-4ef8-a4aa-21efe00e8c73","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Február 13-án ünnepli 75. születésnapját Földes László zenész, író, költő, bohóc, aki nem készült ugyan egész népét taní-tani, de mégis sokak legjobb irodalomtanára is volt. ","shortLead":"Február 13-án ünnepli 75. születésnapját Földes László zenész, író, költő, bohóc, aki nem készült ugyan egész népét...","id":"20200213_Egy_generacio_irodalomtanara_is__Hobo_75_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f10541e-f937-4ef8-a4aa-21efe00e8c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10fbb88-c7f1-4690-8b8a-9c794ac3f451","keywords":null,"link":"/kultura/20200213_Egy_generacio_irodalomtanara_is__Hobo_75_eves","timestamp":"2020. február. 13. 20:00","title":"Több generáció irodalomtanára is – Hobo 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több EP-frakció is aláírta ezt a levelet.","shortLead":"Több EP-frakció is aláírta ezt a levelet.","id":"20200214_Tobb_EP_frakcio_is_koveteli_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUs_forrasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96906569-009c-4227-8590-cf626114f417","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Tobb_EP_frakcio_is_koveteli_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUs_forrasokat","timestamp":"2020. február. 14. 13:57","title":"A Néppárt frakcióvezetője is követeli, hogy jogállamisághoz kössék az EU-s forrásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök minden bizonnyal megvétózza majd a törvénymódosítást.","shortLead":"Az amerikai elnök minden bizonnyal megvétózza majd a törvénymódosítást.","id":"20200213_A_szenatus_megszavazta_Trump_nem_indithat_hadmuveletet_kongresszusi_felhatalmazas_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da239fbc-f337-41a1-9f94-60de08ffbec8","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_A_szenatus_megszavazta_Trump_nem_indithat_hadmuveletet_kongresszusi_felhatalmazas_nelkul","timestamp":"2020. február. 13. 21:10","title":"A szenátus megszavazta: Trump nem indíthat hadműveletet felhatalmazás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő azt mondja, nyolcvan felett minden nap meg kell küzdenie saját maga elfogadásával.","shortLead":"A színésznő azt mondja, nyolcvan felett minden nap meg kell küzdenie saját maga elfogadásával.","id":"20200215_Jane_Fonda_lemondott_a_plasztikai_mutetekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47109fe-a71d-466d-be69-d731bdcb357d","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Jane_Fonda_lemondott_a_plasztikai_mutetekrol","timestamp":"2020. február. 15. 09:01","title":"Jane Fonda lemondott a plasztikai műtétekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Griveaux állítólag szexuális tartalmú üzeneteket, fotókat, videókat küldött egy nőnek.","shortLead":"Benjamin Griveaux állítólag szexuális tartalmú üzeneteket, fotókat, videókat küldött egy nőnek.","id":"20200214_benjamin_griveaux_parizs_fopolgarmester_jelolt_emmanuel_macron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912c3f0d-785f-4bb5-bd0d-5e44b61226a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_benjamin_griveaux_parizs_fopolgarmester_jelolt_emmanuel_macron","timestamp":"2020. február. 14. 14:10","title":"Szexbotrányba keveredett, visszalép Macron pártjának főpolgármester-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Győr felé vezető oldalon egy kisbusz teherautónak ütközött. A balesetnek hat sérültje is van.","shortLead":"A Győr felé vezető oldalon egy kisbusz teherautónak ütközött. A balesetnek hat sérültje is van.","id":"20200213_m1_es_autopalya_baleset_kisbusz_moldovai_allampolgarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d8de9c-e904-487a-8006-76359756123a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_m1_es_autopalya_baleset_kisbusz_moldovai_allampolgarok","timestamp":"2020. február. 13. 21:45","title":"Moldovai állampolgárok haltak meg az M1-esen történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38908268-fade-4134-b111-4622bfc56283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint a játékosok tudta nélkül végezték el a vizsgálatokat.","shortLead":"A gyanú szerint a játékosok tudta nélkül végezték el a vizsgálatokat.","id":"20200215_Illegalis_terhessegi_tesztek_miatt_tort_ki_a_botrany_a_francia_kezilabdazoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38908268-fade-4134-b111-4622bfc56283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eaf5f0-e429-4c6b-b724-1d16c4fdabce","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Illegalis_terhessegi_tesztek_miatt_tort_ki_a_botrany_a_francia_kezilabdazoknal","timestamp":"2020. február. 15. 09:38","title":"Illegális terhességi tesztek miatt tört ki a botrány a francia kézilabdázóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]