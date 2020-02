Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak élőlények, melyek extrém körülmények között is remekül boldogulnak, és akkor sem esik bajuk, ha rengeteg sugárzás éri őket.","shortLead":"Vannak élőlények, melyek extrém körülmények között is remekül boldogulnak, és akkor sem esik bajuk, ha rengeteg...","id":"20200210_radioaktiv_sugarzas_gomba_csernobili_atomeromu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053041f3-11f2-4ba9-8349-71f65e5ddeb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_radioaktiv_sugarzas_gomba_csernobili_atomeromu","timestamp":"2020. február. 10. 12:03","title":"Sugárzásevő gombákat találtak a csernobili atomerőmű falain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffb11b2-ea4b-4ed9-bcbc-42fae2b41799","c_author":"HVG","category":"elet","description":"3200 méter hosszú kolbásszal döntöttek csúcsot a győrvári Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen.\r

\r

","shortLead":"3200 méter hosszú kolbásszal döntöttek csúcsot a győrvári Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen.\r

\r

","id":"20200210_Megvan_Magyarorszag_leghosszabb_kolbasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bffb11b2-ea4b-4ed9-bcbc-42fae2b41799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3aa46-f8b0-4f45-a99b-98df6c87a629","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Megvan_Magyarorszag_leghosszabb_kolbasza","timestamp":"2020. február. 10. 17:05","title":"Megvan Magyarország leghosszabb kolbásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33235eb8-8c05-48b8-92de-088bc19bb921","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A koronavírus mellett csendben ismét járványt okozó influenza elleni univerzális vakcina kifejlesztéséhez a gyermekek immunrendszerének kutatása adhatja a kulcsot.","shortLead":"A koronavírus mellett csendben ismét járványt okozó influenza elleni univerzális vakcina kifejlesztéséhez a gyermekek...","id":"202006__bevesodo_influenza__uj_vakcinaremenyek__elso_randevu__gyerekcipoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33235eb8-8c05-48b8-92de-088bc19bb921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b50ad01-f2b1-4b1f-aac3-9471ebfb97fe","keywords":null,"link":"/360/202006__bevesodo_influenza__uj_vakcinaremenyek__elso_randevu__gyerekcipoben","timestamp":"2020. február. 09. 08:15","title":"Talán megvan a kulcs a koronavírusnál is pusztítóbb influenza elleni univerzális oltáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","shortLead":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","id":"202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c42c75d-dea4-460a-890c-5b6825d10a1a","keywords":null,"link":"/360/202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","timestamp":"2020. február. 09. 12:15","title":"Vagyonkezelőt alapított Mészáros Lőrinc egyik embere ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","shortLead":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","id":"20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ff89a-7112-4783-b18c-1823b6e03f6b","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","timestamp":"2020. február. 09. 21:28","title":"Legyőzte a briteket és továbbjutott a magyar hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50711ecf-b52f-4d69-bcf4-2dd48cfc7f36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Február 7-e óta új szabályoknak kell megfelelniük azoknak a vállalatoknak, amelyek dolgozói kémiai anyagokkal foglalkoznak. ","shortLead":"Február 7-e óta új szabályoknak kell megfelelniük azoknak a vállalatoknak, amelyek dolgozói kémiai anyagokkal...","id":"20200210_Par_napja_uj_szabalyok_szerint_kell_tobb_magyar_cegnek_mukodnie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50711ecf-b52f-4d69-bcf4-2dd48cfc7f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453445e0-ce28-4997-9e66-2f5db9b83654","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_Par_napja_uj_szabalyok_szerint_kell_tobb_magyar_cegnek_mukodnie","timestamp":"2020. február. 10. 11:29","title":"Új szabályok érvényesek a vegyszerrel dolgozó cégekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ed310-8af8-4dd8-80c1-65c50a94c27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy 26 éves amerikai-brit férfi követte el szombat hajnalban azt az emberölést Budapest belvárosában, amelynek egy 25 éves francia férfi volt az áldozata. Az elkövetéssel gyanúsított férfit egy Múzeum körúti lakásban találta meg a rendőrség, előállításáról videót közöltek.","shortLead":"A gyanú szerint egy 26 éves amerikai-brit férfi követte el szombat hajnalban azt az emberölést Budapest belvárosában...","id":"20200209_Rendorsegi_videon_ahogy_beviszik_a_belvarosi_emberoles_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ed310-8af8-4dd8-80c1-65c50a94c27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb951f-fb8c-4817-8688-84c8b2badc18","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Rendorsegi_videon_ahogy_beviszik_a_belvarosi_emberoles_gyanusitottjat","timestamp":"2020. február. 09. 17:23","title":"Rendőrségi videón, ahogy beviszik a belvárosi emberölés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd538c03-5c3b-431e-ade0-e93fecbd927b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc legutóbbi évértékelő beszéde óta kiderült, hogy a Demokratikus Koalíció a legerősebb ellenzéki párt. Az ellenzéki pártoknak vasárnapi beszédében azt üzente, ideje közölniük végre a választóikkal, hogy együtt készülnek kormányozni. Azt is mondta, készüljenek, hogy egyenként próbálják majd őket levadászni, ha kormány lesz belőlük.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc legutóbbi évértékelő beszéde óta kiderült, hogy a Demokratikus Koalíció a legerősebb ellenzéki párt...","id":"20200209_Gyurcsany_Ferenc_evet_ertekel__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd538c03-5c3b-431e-ade0-e93fecbd927b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ff4c85-3949-4186-862b-f4a4454544f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Gyurcsany_Ferenc_evet_ertekel__ELO","timestamp":"2020. február. 09. 15:00","title":"Ha nyerünk, borzasztó időszak jön - Gyurcsány Ferenc évet értékelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]