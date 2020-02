Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még fizetni sem kell érte, mégis csak a készlet kicsivel több mint felét használták fel.","shortLead":"Még fizetni sem kell érte, mégis csak a készlet kicsivel több mint felét használták fel.","id":"20200210_Influenza_Jarvany_van_megsem_jelentkeznek_a_vedooltasert_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3036044a-a751-40d4-b7be-1c2773c1a32a","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Influenza_Jarvany_van_megsem_jelentkeznek_a_vedooltasert_a_magyarok","timestamp":"2020. február. 10. 05:54","title":"Influenza: Járvány van, mégsem jelentkeznek a védőoltásért a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf79082-9f86-406e-bcc8-2539401dcd69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kosaras-legendával indult az In Memorian videó, Spike Lee rendező pedig a tiszteletére lila-sárgába bújt.\r

\r

","shortLead":"A kosaras-legendával indult az In Memorian videó, Spike Lee rendező pedig a tiszteletére lila-sárgába bújt.\r

\r

","id":"20200210_Kobe_Bryantrol_tobben_megemlekeztek_az_idei_Oscar_galan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf79082-9f86-406e-bcc8-2539401dcd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d46ce2a-aee5-4d5b-b1cf-8d9afdbe19e2","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Kobe_Bryantrol_tobben_megemlekeztek_az_idei_Oscar_galan","timestamp":"2020. február. 10. 10:35","title":"Kobe Bryantről többen megemlékeztek az idei Oscar gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: nemzeti, partvonal, diadalmenet, vonulás, vesztegzár.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200209_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa89ef4-e191-4e28-98b2-9e37fd94059f","keywords":null,"link":"/360/20200209_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. február. 09. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos a kultúr-hajóágyúkról és a NER-tanárokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2208d303-62a8-4191-8f1c-54c05bb08ac5","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Budapesten is az engedélye nélkül rendeztek kiállítást a rejtőzködő utcai művész alkotásaiból, pedig Banksy immár két évtizede az egyik legkeresettebb világsztár a műkincspiacon. Művei dollármilliókért kelnek el az aukciókon, de emellett jól menő ajándékboltja és szállodája is van. ","shortLead":"Budapesten is az engedélye nélkül rendeztek kiállítást a rejtőzködő utcai művész alkotásaiból, pedig Banksy immár két...","id":"202006__banksy__falra_fujva__majmok_aparlamentben__ismert_ismeretlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2208d303-62a8-4191-8f1c-54c05bb08ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0841e48-f0f5-46b3-a7c9-4773ac0b5e31","keywords":null,"link":"/360/202006__banksy__falra_fujva__majmok_aparlamentben__ismert_ismeretlen","timestamp":"2020. február. 09. 16:00","title":"A titokzatos Banksy ismeretlenül is áldás a műkereskedők számára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e22622e-2e0e-4969-9294-a3e72e70b608","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy VR-szemüveg és a hozzá készült videó segítségével egy dél-koreai anya nemrég újra láthatta a 7 éves korában gyógyíthatatlan betegségben meghalt kislányát. Az együttlét rendkívüli érzelmeket váltott ki, az új technológia pedig számtalan etikai kérdést is felvet.","shortLead":"Egy VR-szemüveg és a hozzá készült videó segítségével egy dél-koreai anya nemrég újra láthatta a 7 éves korában...","id":"20200209_Meghalt_gyermekevel_talalkozott_az_anyja_a_VR_segitsegevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e22622e-2e0e-4969-9294-a3e72e70b608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee5da5e-26d8-41eb-973a-1c3f5259a48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Meghalt_gyermekevel_talalkozott_az_anyja_a_VR_segitsegevel","timestamp":"2020. február. 09. 16:58","title":"VR-szemüveggel láthatta viszont az elhunyt gyermekét. De szabad-e ilyet csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","shortLead":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","id":"20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007c38b7-4339-4dea-a45b-c042eb26df8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","timestamp":"2020. február. 10. 10:14","title":"Herbál-terjesztéssel vádolnak egy 78 éves nőt Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz természetvédelmi minisztérium. ","shortLead":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz...","id":"20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0b4cc2-452e-4b57-80f6-aebd1a8f3b91","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","timestamp":"2020. február. 09. 15:28","title":"Összeírják a jegesmedvéket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forró vidéken jártak a dinoszauruszok a korai jura korban, 183 millió évvel ezelőtt a dél-afrikai Karoo félsivatagos régióban fennmaradt megkövesedett lábnyomaik tanúsága szerint.","shortLead":"Forró vidéken jártak a dinoszauruszok a korai jura korban, 183 millió évvel ezelőtt a dél-afrikai Karoo félsivatagos...","id":"20200208_dinoszauruszok_183_millio_eve_del_afrika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99180ce6-a5b9-47ad-8cc2-60cdbf034121","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_dinoszauruszok_183_millio_eve_del_afrika","timestamp":"2020. február. 08. 16:03","title":"Forró talaj: merre jártak a dinoszauruszok 183 millió éve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]