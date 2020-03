Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A vietnami versenyt megtartanák, ám három csapat tagjait 14 napra karanténba zárnák előtte.","shortLead":"A vietnami versenyt megtartanák, ám három csapat tagjait 14 napra karanténba zárnák előtte.","id":"20200303_koronavirus_forma1_ferrari_alpha_tauri_vietnami_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fb0ade-4cca-4fea-a0de-773c1f94a0fe","keywords":null,"link":"/sport/20200303_koronavirus_forma1_ferrari_alpha_tauri_vietnami_nagydij","timestamp":"2020. március. 03. 13:29","title":"Keresztbe tehet a koronavírus az első vietnami F1-es futamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kemény csoportba került a magyar csapat a Nemzetek Ligájában.","shortLead":"Kemény csoportba került a magyar csapat a Nemzetek Ligájában.","id":"20200303_A_torok_szerb_orosz_harmassal_talalkoznak_a_magyarok_a_Nemzetek_Ligajaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a2c51f-27d4-4b50-a764-51384022f57d","keywords":null,"link":"/sport/20200303_A_torok_szerb_orosz_harmassal_talalkoznak_a_magyarok_a_Nemzetek_Ligajaban","timestamp":"2020. március. 03. 18:57","title":"A török, szerb, orosz hármassal találkozik a válogatott a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szám szerint 37-et.","shortLead":"Szám szerint 37-et.","id":"20200302_likud_part_izrael_valasztas_benjamin_netanjanu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039b678-c4c4-4444-97a5-6e29e4be02ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_likud_part_izrael_valasztas_benjamin_netanjanu","timestamp":"2020. március. 02. 21:41","title":"Netanjahu pártja szerezte a legtöbb mandátumot az izraeli választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2b3762-7ef4-45bb-b4e1-85c7c147ff8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milyen pizza lenne? Melyik Disney-figurára hasonlít? Melyik híresség lenne a tökéletes párja? A Cambridge Analytica botránya és a szakértők figyelmeztetései ellenére az ilyen jellegű kvízek továbbra is népszerűek a közösségi hálózatokon – hívja fel a figyelmet a NordVPN. A vállalat néhány tippet tett közzé azzal kapcsolatban, mire érdemes odafigyelni.","shortLead":"Milyen pizza lenne? Melyik Disney-figurára hasonlít? Melyik híresség lenne a tökéletes párja? A Cambridge Analytica...","id":"20200302_facebook_kvizek_veszelyei_adatlopas_nordvpn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2b3762-7ef4-45bb-b4e1-85c7c147ff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568849e0-bc57-4759-80ef-52749f50ec64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_kvizek_veszelyei_adatlopas_nordvpn","timestamp":"2020. március. 02. 09:33","title":"Kitöltött egy kvízt a Facebookon? Nézzen csak rá, akár nagyon is mellényúlhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f238b3-0bea-40a5-a6d9-b5fbbf903961","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mikor sétált utoljára erdőben? Pedig régóta tudjuk, hogy az erdő hangjai, a fák illata, a leveleken játszó napfény, a friss, tiszta levegő nyugalmat áraszt. Az utóbbi évtizedekben számos tanulmány igazolja, hogy jelentős egészségügyi előnyökkel jár a tudatos séta az erdő békés légkörében.","shortLead":"Mikor sétált utoljára erdőben? Pedig régóta tudjuk, hogy az erdő hangjai, a fák illata, a leveleken játszó napfény...","id":"20200303_Egyre_nepszerubb_az_erdofurdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f238b3-0bea-40a5-a6d9-b5fbbf903961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4b211a-4002-4d1c-960b-fe4341f4c0e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200303_Egyre_nepszerubb_az_erdofurdo","timestamp":"2020. március. 03. 07:15","title":"Egyre népszerűbb az erdőfürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f71100-dc67-48af-b909-cf500ef4b8c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkotmánybírót az Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium is saját halottjának tekinti. ","shortLead":"Az alkotmánybírót az Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium is saját halottjának tekinti. ","id":"20200301_Orban_Viktor_is_elbucsuzott_Balsai_Istvantol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9f71100-dc67-48af-b909-cf500ef4b8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa5c7cb-b801-4b6b-863a-f20c0906783e","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Orban_Viktor_is_elbucsuzott_Balsai_Istvantol","timestamp":"2020. március. 01. 22:03","title":"Orbán Viktor is elbúcsúzott Balsai Istvántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lúgos támadás áldozatának eddig férfi bírák előtt kellett beszélnie.","shortLead":"A lúgos támadás áldozatának eddig férfi bírák előtt kellett beszélnie.","id":"20200302_Levaltottak_Renner_Erika_karteritesi_perenek_targyalo_birojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad56b23d-fdfd-40b5-b36b-a974da5d8952","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Levaltottak_Renner_Erika_karteritesi_perenek_targyalo_birojat","timestamp":"2020. március. 02. 14:11","title":"Leváltották Renner Erika kártérítési perének tárgyaló bíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári intézmény 55 pedagógusa írt nyílt levelet, hangsúlyozva, hogy elutasítják az új Nemzeti alaptantervet. Ebbe a gimnáziumba járt Orbán Viktor kormányfő és Simicska Lajos is.","shortLead":"A székesfehérvári intézmény 55 pedagógusa írt nyílt levelet, hangsúlyozva, hogy elutasítják az új Nemzeti...","id":"20200302_orban_viktor_teleki_blanka_gimnazium_szekesfehervar_nat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836e790a-4506-4884-b346-fdaf9d97db40","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_orban_viktor_teleki_blanka_gimnazium_szekesfehervar_nat","timestamp":"2020. március. 02. 21:30","title":"Orbán Viktor volt gimnáziumának sem tetszik az új NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]