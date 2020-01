Lemondott a szlovén miniszterelnök

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Hiába vannak többségben a nők a diplomások között, a vállalati, közigazgatási és politikai vezetők körében idehaza még mindig megingathatatlan a férfidominancia. A hierarchia csúcsai alatt viszont már a hölgyeknek is egyre gyakrabban osztanak pozíciókat.","shortLead":"Hiába vannak többségben a nők a diplomások között, a vállalati, közigazgatási és politikai vezetők körében idehaza még...","id":"202004__elnoiesedett_szakok__karrierutak__eselyegyenlotlenseg__macsomelok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e64789b-7e71-4c7a-9a97-7b03af2156c3","keywords":null,"link":"/360/202004__elnoiesedett_szakok__karrierutak__eselyegyenlotlenseg__macsomelok","timestamp":"2020. január. 26. 12:00","title":"Macsó kinevezési gyakorlat: továbbra is kevés a női vezető Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","shortLead":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","id":"20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835ef136-6967-415e-aeb3-42ca5941055b","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","timestamp":"2020. január. 26. 11:16","title":"Spiegel: Rosszul állnak Orbán ügyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12daa799-094b-4e07-abb0-6ea3781a127d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási türelemjáték révén végül két óra alatt sikerült többé-kevésbé normális kinézetűre megsütnie egy csokis kekszet a Nemzetközi Űrállomás (ISS) egyik asztronautájának, aki ezzel elsőként sütött nyers alapanyagból ennivalót az űrben.","shortLead":"Óriási türelemjáték révén végül két óra alatt sikerült többé-kevésbé normális kinézetűre megsütnie egy csokis kekszet...","id":"20200125_nemzetkozi_urallomas_csokis_keksz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12daa799-094b-4e07-abb0-6ea3781a127d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e094dda-7931-4ef3-bc87-500b748646c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_nemzetkozi_urallomas_csokis_keksz","timestamp":"2020. január. 25. 12:03","title":"130 perc és rengeteg türelem kellett az első űrkeksz megsüléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oké, ezt nem láttuk jönni.","shortLead":"Oké, ezt nem láttuk jönni.","id":"20200125_magyar_kozut_netes_kihivas_mem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc72ee52-da59-4028-8c1b-2bdfb55b6be8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_magyar_kozut_netes_kihivas_mem","timestamp":"2020. január. 25. 21:54","title":"A Magyar Közút is beszállt az új netes kihívásba, az eredmény büntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete szerint nem sikerült megállapodni a Metro áruházlánc vezetőségével a 2020-as alapbérről, így lényegében a dolgozókra van bízva, elfogadják-e a cég ajánlatát. A Metro szerint akkor fognak tájékoztatást adni a tárgyalások eredményeiről, ha lesznek ilyenek.","shortLead":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete szerint nem sikerült megállapodni a Metro áruházlánc vezetőségével...","id":"20200126_A_szakszervezet_szerint_elakadtak_a_bertargyalasok_az_egyik_nagy_uzletlanccal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd981b0-ae55-452f-b0f8-a46401b0c47d","keywords":null,"link":"/kkv/20200126_A_szakszervezet_szerint_elakadtak_a_bertargyalasok_az_egyik_nagy_uzletlanccal","timestamp":"2020. január. 26. 17:51","title":"A szakszervezet szerint elakadtak a bértárgyalások az egyik nagy üzletlánccal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","shortLead":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","id":"20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1e6e87-1d27-473b-81ed-f6ab104c4261","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","timestamp":"2020. január. 25. 14:43","title":"A közel-keleti keresztények sorsáról tárgyalt Ferenc pápa az iraki elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbá válhat a Facebook csevegője: úgy tűnik, azon dolgoznak a legnagyobb közösségi oldal fejlesztői, hogy bevezessék az arccal történő azonosítási módot.","shortLead":"Biztonságosabbá válhat a Facebook csevegője: úgy tűnik, azon dolgoznak a legnagyobb közösségi oldal fejlesztői...","id":"20200127_facebook_messenger_arcazonositas_arcfelismeres_face_id_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecad2373-f1d6-430f-abe4-91500b5cd3d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_facebook_messenger_arcazonositas_arcfelismeres_face_id_android","timestamp":"2020. január. 27. 09:03","title":"Változás jön a Facebook Messengerbe: az arcával azonosíthatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","shortLead":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","id":"20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2760097-5e05-4691-9bab-182ac7c9acb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","timestamp":"2020. január. 25. 11:57","title":"Lódítanak a miskolci szülészet nyílt levelében, volt már náluk bőrszín miatti megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]