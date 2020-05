Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember halálával végződött a péntek hajnali verekedés.","shortLead":"Két ember halálával végződött a péntek hajnali verekedés.","id":"20200523_Harom_ferfi_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg_a_Deak_teri_keseles_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dd1482-9913-442e-afc5-085fb266ebf1","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Harom_ferfi_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg_a_Deak_teri_keseles_ugyeben","timestamp":"2020. május. 23. 17:33","title":"Három férfi letartóztatását indítványozza az ügyészség a Deák téri késelés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földmérőknek már kétszer kellett visszafordulniuk.","shortLead":"A földmérőknek már kétszer kellett visszafordulniuk.","id":"20200524_Mount_Everest_magassag_expedicio_hegymaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba230d19-f8c4-4769-baee-373d48a41a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_Mount_Everest_magassag_expedicio_hegymaszok","timestamp":"2020. május. 24. 14:42","title":"Útra kelt a csoport, amelyik megméri a Mount Everest magasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"MTI/dpa/Hszinhua","category":"vilag","description":"Pénteken zuhant le a pakisztáni utasszállító 99 emberrel a fedélzetén, amely egy közeli lakónegyedet is letarolt. A baleset pontos oka egyelőre még tisztázatlan.","shortLead":"Pénteken zuhant le a pakisztáni utasszállító 99 emberrel a fedélzetén, amely egy közeli lakónegyedet is letarolt...","id":"20200523_Ketten_eltek_tul_a_pakisztani_repulogepkatasztrofat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb322432-72b2-41ed-83e5-8ed969757a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Ketten_eltek_tul_a_pakisztani_repulogepkatasztrofat","timestamp":"2020. május. 23. 08:28","title":"Ketten élték túl a pakisztáni repülőgép-katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egy hónap sincs hátra az Apple fejlesztői konferenciájáig, ahol rendszerint szinte minden kiderül operációs rendszereik idei új funkcióiról. Csakhogy idén az elmúlt hónapokban már szinte minden kiderült.","shortLead":"Már egy hónap sincs hátra az Apple fejlesztői konferenciájáig, ahol rendszerint szinte minden kiderül operációs...","id":"20200524_apple_ios_14_kiszivargott_ujdonsagok_ellopott_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1000f480-f6c5-45a7-9171-8f8928f187a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_apple_ios_14_kiszivargott_ujdonsagok_ellopott_iphone","timestamp":"2020. május. 24. 20:23","title":"Egy ellopott iPhone állhat az elmúlt hónapok titkai mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt ötös ezen a héten, a következő héten a várható főnyeremény 530 millió forint.","shortLead":"Nem volt ötös ezen a héten, a következő héten a várható főnyeremény 530 millió forint.","id":"20200523_Kihuztak_az_otoslotto_nyeroszamait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0287ba2a-0530-4e95-b2e5-355c73d7c219","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Kihuztak_az_otoslotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. május. 23. 20:11","title":"Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ázsia és Európa „lerohanása” után most az Újvilágban pusztít a Kínából indult koronavírus-járvány. Az USA-ban van a legtöbb beteg és Brazíliában nő a leggyorsabban a fertőzöttek és a halottak száma. A két ország élén olyan populista vezér áll, aki a legkritikusabb hetekben próbált úgy tenni, mintha nem is létezne a Covid-19 pandémia. Csakúgy, mint a megbetegedések számát tekintve ugyancsak az élbolyba tartozó Oroszország, ahol valószínűleg azért feltűnően alacsony a halottak száma, mert a hatalom trükközik a statisztikákkal.","shortLead":"Ázsia és Európa „lerohanása” után most az Újvilágban pusztít a Kínából indult koronavírus-járvány. Az USA-ban van...","id":"20200523_A_populizmus_csak_egy_ideig_segit__ez_is_kiderult_a_koronavirus_jarvanybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264d8120-812f-45ed-b28a-0405a8678a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_A_populizmus_csak_egy_ideig_segit__ez_is_kiderult_a_koronavirus_jarvanybol","timestamp":"2020. május. 23. 14:00","title":"Most kiderült, hogy a populizmus csak egy ideig segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567385-8dff-4c36-b3d2-fe8b19cade12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, nehéz helyzetben van. A rendőrök elfogták. ","shortLead":"Azt mondta, nehéz helyzetben van. A rendőrök elfogták. ","id":"20200524_Konnyes_szemmel_kerte_a_penzt_a_fegyveres_rablo_a_szegedi_viragboltban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81567385-8dff-4c36-b3d2-fe8b19cade12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeaef53-7b0b-4947-8efb-1c579561bfa5","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Konnyes_szemmel_kerte_a_penzt_a_fegyveres_rablo_a_szegedi_viragboltban","timestamp":"2020. május. 24. 18:59","title":"Könnyes szemmel kérte a pénzt a fegyveres rabló a szegedi virágboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c0bbb4-56d1-41f5-bffa-408a2443ba54","c_author":"Teveli Gábor - Thaiföld","category":"360","description":"Vannak, akik abban bíznak, hogy a koronavírus-járvány megfékezésében segíthet a melegebb idő, ami viszont utat nyithat a szúnyogok révén, elsősorban Ázsiában terjedő dengue-láz előtt.","shortLead":"Vannak, akik abban bíznak, hogy a koronavírus-járvány megfékezésében segíthet a melegebb idő, ami viszont utat nyithat...","id":"202021__denguelaz__szunyogcsipesek__komplikaciok__csonttoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59c0bbb4-56d1-41f5-bffa-408a2443ba54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75092d3a-adda-4ac2-bdc2-c729df1cdbc7","keywords":null,"link":"/360/202021__denguelaz__szunyogcsipesek__komplikaciok__csonttoro","timestamp":"2020. május. 24. 11:30","title":"Csonttörőnek is hívják, és már ott van a toplistán, amelyre a Covid-19 még nem került fel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]