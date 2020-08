Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős, viharos széllel kísért zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős...","id":"20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bbb8ea-11b6-4ec4-a8e5-cc50d09b1caf","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:20","title":"Igazán szerencsés, aki most nyaral: jövő héten is marad a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","shortLead":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","id":"20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b4ca4d-1e89-4411-99e1-0deb188872f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:29","title":"Újabb villamosfelújítás kezdődik Budapesten, most nem a 4-6-os vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba85a1bd-bb0c-42da-b5cf-1a40a4a7f4e9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A megvásárolt élelmiszerek közel harmada a szemetesben végzi, ami nemcsak a Földnek, de a pénztárcánknak is árt. A Zhvg jó tanácsai ahhoz, hogy ne penészedjen meg a sajt, ne romoljon ránk a tojás és a paradicsom se rohadjon meg. ","shortLead":"A megvásárolt élelmiszerek közel harmada a szemetesben végzi, ami nemcsak a Földnek, de a pénztárcánknak is árt. A Zhvg...","id":"20200809_Megpeneszedett_sajt_kiszaradt_kenyer_hogyan_taroljuk_megfeleloen_az_elelmiszereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba85a1bd-bb0c-42da-b5cf-1a40a4a7f4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629eee5e-1848-43b1-808e-aaa75daf92ba","keywords":null,"link":"/zhvg/20200809_Megpeneszedett_sajt_kiszaradt_kenyer_hogyan_taroljuk_megfeleloen_az_elelmiszereket","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:00","title":"Kockacukor a sajt mellett, nedves törölközőben a spárga - praktikák, hogy ne romoljanak meg az élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272d47fe-046f-44cb-87ad-5cdfcd2c7858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővült azon tevékenységi körök listája, amelyek alapján egy magyar cég stratégiai jelentőségű ágazatba tartozónak tekinthető, és így a koronavírus-válság káros hatásaitól megvédendő.","shortLead":"Bővült azon tevékenységi körök listája, amelyek alapján egy magyar cég stratégiai jelentőségű ágazatba tartozónak...","id":"20200808_A_banyaszatot_is_vedelmezi_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=272d47fe-046f-44cb-87ad-5cdfcd2c7858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d38957-4150-4935-ade7-a8cb51e2b9b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_banyaszatot_is_vedelmezi_a_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:58","title":"A bányászatot is védelmezi a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6103c4e-db94-4779-bdb2-9d1ad54366df","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Gyorsan megtalálták Sarri utódját.","shortLead":"Gyorsan megtalálták Sarri utódját.","id":"20200808_Pirlo_lett_a_Juventus_uj_vezetoedzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6103c4e-db94-4779-bdb2-9d1ad54366df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacfb732-5804-44f8-bda4-b8b2d0123b87","keywords":null,"link":"/sport/20200808_Pirlo_lett_a_Juventus_uj_vezetoedzoje","timestamp":"2020. augusztus. 08. 21:56","title":"Pirlo lett a Juventus új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy ötven érintett lehet, állítólag nem engednek be hozzájuk ügyvédeket.","shortLead":"Mintegy ötven érintett lehet, állítólag nem engednek be hozzájuk ügyvédeket.","id":"20200808_Melegjogi_aktivistakat_tartoztattak_le_Varsoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82983751-ee46-4c31-92cf-b695c5a2e012","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Melegjogi_aktivistakat_tartoztattak_le_Varsoban","timestamp":"2020. augusztus. 08. 20:35","title":"Melegjogi aktivistákat tartóztattak le Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cba20f-10a4-4061-95d9-e825d75dc33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cica neve Tzatziki.","shortLead":"A cica neve Tzatziki.","id":"20200808_Kracsony_Gergely_a_cicajat_promozza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1cba20f-10a4-4061-95d9-e825d75dc33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c005b470-49de-45c6-9de6-44a50a0b885d","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Kracsony_Gergely_a_cicajat_promozza","timestamp":"2020. augusztus. 08. 15:20","title":"Karácsony Gergely a cicáját promózza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra gondolnak a hatóságok.","shortLead":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra...","id":"20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94f969-8713-40f1-be72-fc7d6b6fd783","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:33","title":"Gyújtogatás miatt üthetett ki tűz a cseh lakóházban, 11-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]