Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8de48e75-229d-45ae-b412-e3bbd74671e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem gondolták, hogy ilyen korán búcsúzniuk kell a Bajnokok Ligájából.","shortLead":"Nem gondolták, hogy ilyen korán búcsúzniuk kell a Bajnokok Ligájából.","id":"20200919_pszichologus_ferencvaros_fradi_celtic_fc_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8de48e75-229d-45ae-b412-e3bbd74671e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd8a7d-e8df-404f-baef-e92f76d29a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_pszichologus_ferencvaros_fradi_celtic_fc_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. szeptember. 19. 15:47","title":"Pszichológushoz járnak a skót labdarúgók a Fradi elleni vereség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e9ec7-9ea8-432a-b467-41d7feec3ca0","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annak, aki olyan ruhát akar, ami nem tartalmaz se a környezetre, se az egészségre káros kemikáliát, nem feltétlenül a bio szócskát kell keresnie a címkéken.","shortLead":"Annak, aki olyan ruhát akar, ami nem tartalmaz se a környezetre, se az egészségre káros kemikáliát, nem feltétlenül...","id":"20200919_Mit_is_takar_a_biopamut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e9ec7-9ea8-432a-b467-41d7feec3ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd0b182-8da2-4c09-a169-c92915c2edea","keywords":null,"link":"/zhvg/20200919_Mit_is_takar_a_biopamut","timestamp":"2020. szeptember. 19. 20:00","title":"Tényleg minden biopamut, amit ezen a néven adnak el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864dcbfb-0030-4794-bce6-30ef909676e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT 63S tuningolt változata még erőteljesebb, hangosabb és természetesen agresszívabb megjelenésű, mint az egyébként sem szerény alap autó.","shortLead":"A Mercedes-AMG GT 63S tuningolt változata még erőteljesebb, hangosabb és természetesen agresszívabb megjelenésű, mint...","id":"20200918_Brabus_800_MercedesAMG_GT_63S","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864dcbfb-0030-4794-bce6-30ef909676e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131e55da-4ed4-47d6-80fa-5e96ae62a60f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_Brabus_800_MercedesAMG_GT_63S","timestamp":"2020. szeptember. 19. 07:42","title":"800 lóerős veszedelmet csinált a Brabus a Mercedes-AMG GT 63S-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff9e70a-5fe1-4f6b-b5e9-8840aa85c293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton derült ki, vasárnap már fertőtlenítették az épületet. 13 másik gyermek és 4 dolgozó lehet még érintett.","shortLead":"Szombaton derült ki, vasárnap már fertőtlenítették az épületet. 13 másik gyermek és 4 dolgozó lehet még érintett.","id":"20200920_koronavirus_ovoda_obuda_fertotlenites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cff9e70a-5fe1-4f6b-b5e9-8840aa85c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e141c727-39a0-4e6e-89d4-06ceef34d6a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_koronavirus_ovoda_obuda_fertotlenites","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:29","title":"Koronavírusos lett egy óbudai óvodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d2898c-1677-44c9-9103-3b4797795c84","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Nagyon súlyos és morális politikai dilemmát jelent Bíró László indulása, a szövegei pedig elfogadhatatlanok - mondta nemrég Gyurcsány Ferenc DK elnök arról a politikusról, aki mögé hetekkel ezelőtt beállt az összes ellenzéki párt. A korábban rasszista, antiszemita megnyilvánulásokat tett Bíró nem hozta könnyű helyzetbe a baloldali pártokat, a Fidesz frakcióvezetője már nácizik. Az október 11-i szerencsi választás jól megmutatja, mire számíthat az összefogó ellenzék két év múlva, az országgyűlési választás előtt. ","shortLead":"Nagyon súlyos és morális politikai dilemmát jelent Bíró László indulása, a szövegei pedig elfogadhatatlanok - mondta...","id":"20200919_borsod6_idokozi_koncz_zsofia_biro_laszlo_jobbik_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3d2898c-1677-44c9-9103-3b4797795c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e27aa3e-c1d6-4d93-bb46-54b86dacc48a","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_borsod6_idokozi_koncz_zsofia_biro_laszlo_jobbik_fidesz","timestamp":"2020. szeptember. 19. 07:00","title":"Szerencs, ahol nemcsak a Fidesszel, hanem saját szövetségese sötét múltjával is küzd a baloldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Se a látogatási tilalom, se a koronavírus miatt bevezetett intézkedések, de még a biztonsági őr sem tudott megállítani egy szülőt a kardiológiai intézetben. ","shortLead":"Se a látogatási tilalom, se a koronavírus miatt bevezetett intézkedések, de még a biztonsági őr sem tudott megállítani...","id":"20200918_gottsegen_biztonsgi_or_verekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b57a864-e7e6-45de-b5ee-3305b59ba019","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_gottsegen_biztonsgi_or_verekedes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:07","title":"Maszk nélkül viharzott be a Kardiológiai Intézetbe, a biztonsági őrt is megütötte egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A csalással nyert fehérorosz elnök, Lukasenka szerint az ellenzéki tüntetők fizetett külföldiek.","shortLead":"A csalással nyert fehérorosz elnök, Lukasenka szerint az ellenzéki tüntetők fizetett külföldiek.","id":"20200919_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff54f5f5-77af-40a8-a72e-2e18146e3e42","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","timestamp":"2020. szeptember. 19. 18:20","title":"Ismét több száz kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A társadalmi, politikai jelenségekre naprakészen reagáló színház híve a legnevesebb német társulat intendánsa, rendezője, Oliver Reese, aki a Színház- és Filmművészeti Egyetem iránti szolidaritásból vonta vissza társulatának jövő évre tervezett vendégjátékát a Nemzeti Színház nemzetközi fesztiválján.","shortLead":"A társadalmi, politikai jelenségekre naprakészen reagáló színház híve a legnevesebb német társulat intendánsa...","id":"202038__oliver_reese_intendans__szferol_nyitottsagrol__tavolsagtartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea6599-f463-495c-ac91-482d6155ad3e","keywords":null,"link":"/360/202038__oliver_reese_intendans__szferol_nyitottsagrol__tavolsagtartas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:15","title":"Oliver Reese: Az SZFE-ügyben egyértelmű volt számomra, kinek az oldalán állok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]