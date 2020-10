Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Antigénalapú tesztekkel akarja leszűrni az 5,4 milliós ország teljes lakosságát a szlovák kormány, a terv azonban nem mindenkinél aratott osztatlan sikert. Szakértők attól tartanak, hogy a teszt nem eléggé megbízható, ezért akár több tízezer fertőzött járkál majd azzal a tudattal, hogy semmi baja. A lakosság eközben a szervezetlenségre és a folyamatosan változó kommunikációra panaszkodik. Igor Matovic kormányfő szerint azonban vagy lezárják az országot, vagy tesznek valamit, hogy ezt elkerüljék. Szlovákiában több mint 33 ezer igazolt koronavírusos emberről tudnak, a szám múlt héten ugrott meg meredeken. Csak tegnap 2 ezer új fertőzettet azonosítottak. ","shortLead":"Antigénalapú tesztekkel akarja leszűrni az 5,4 milliós ország teljes lakosságát a szlovák kormány, a terv azonban nem...","id":"20201021_Szlovakia_koronavirus_teszteles_antigen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18ed4cf-704f-4ff7-ad63-3655d62ce950","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Szlovakia_koronavirus_teszteles_antigen","timestamp":"2020. október. 21. 17:00","title":"Most kiderül, hogy megtisztítható-e egy ország a vírustól, ha mindenkit letesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e46f6a4-f723-4f47-a731-da2e5853d07a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A német sajtó szerint lehetséges, hogy az esetnek köze van az összeesküvés-elméletekhez.","shortLead":"A német sajtó szerint lehetséges, hogy az esetnek köze van az összeesküvés-elméletekhez.","id":"20201021_berlin_rongalas_muzeum_sziget_mukincsek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e46f6a4-f723-4f47-a731-da2e5853d07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47856a62-1204-4bfb-bea3-43c702d3d40e","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_berlin_rongalas_muzeum_sziget_mukincsek","timestamp":"2020. október. 21. 14:31","title":"Rejtélyes okból rongáltak meg műkincseket Berlin világhírű múzeumaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e248302b-9376-4b8a-9d28-6db68ff1c607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke tett feljelentést, mivel szerinte a gárdonyi önkormányzat aránytalanul olcsón adott bérleti jogot a parkolóra.","shortLead":"Az LMP társelnöke tett feljelentést, mivel szerinte a gárdonyi önkormányzat aránytalanul olcsón adott bérleti jogot...","id":"20201020_hutlen_kezeles_gardony_schmuck_erzsebet_lmp_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e248302b-9376-4b8a-9d28-6db68ff1c607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f3e7d1-a787-401d-85bb-4a8b9b987b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_hutlen_kezeles_gardony_schmuck_erzsebet_lmp_fidesz","timestamp":"2020. október. 20. 17:41","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség egy gárdonyi parkoló ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jeffrey Toobin bevallotta: kínosan hülye hibát vétett. ","shortLead":"Jeffrey Toobin bevallotta: kínosan hülye hibát vétett. ","id":"20201021_Videokonferencia_Jeffrey_Toobin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cdf7e2-2402-4b8d-97d5-56d34e3bf1c1","keywords":null,"link":"/elet/20201021_Videokonferencia_Jeffrey_Toobin","timestamp":"2020. október. 21. 13:21","title":"Videókonferencia közben maszturbált, felfüggesztették a New Yorker ismert szerzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d88e5f-34a4-48c7-a54d-a27f3077ad09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Ádám választási csalásra hivatkozva nyújtott be fellebbezést.","shortLead":"Tóth Ádám választási csalásra hivatkozva nyújtott be fellebbezést.","id":"20201020_borsodi_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_eredmeny_koncz_zsofia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80d88e5f-34a4-48c7-a54d-a27f3077ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6553b3cb-d2b8-476d-ac86-43df03ac5e41","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_borsodi_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_eredmeny_koncz_zsofia","timestamp":"2020. október. 20. 11:35","title":"Megtámadták a borsodi időközi országgyűlési választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e45f9e-5da2-4e20-b7ed-09ce8ac76549","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok év kihagyás után most először láthatjuk a legendát nagyjátékfilmben. A Netflix gyártásában készült The Life Ahead novemberben érkezik. ","shortLead":"Sok év kihagyás után most először láthatjuk a legendát nagyjátékfilmben. A Netflix gyártásában készült The Life Ahead...","id":"20201021_A_86_eves_Sophia_Loren_ismet_foszerepben__kijott_az_uj_filmjenek_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e45f9e-5da2-4e20-b7ed-09ce8ac76549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948af675-db60-4e33-9471-8e6712cbdbc8","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_A_86_eves_Sophia_Loren_ismet_foszerepben__kijott_az_uj_filmjenek_elozetese","timestamp":"2020. október. 21. 14:58","title":"A 86 éves Sophia Loren ismét főszerepben – kijött az új filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés 2021. június 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumot.","shortLead":"Az Országgyűlés 2021. június 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumot.","id":"20201020_hitelmoratorium_hosszabbitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2abb8c-8800-44b3-ace7-be09f9693005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_hitelmoratorium_hosszabbitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 20. 11:19","title":"Hivatalos: meghosszabbítják a hitelmoratóriumot, de már nem mindenki kérheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3aef89-d90a-4d26-ae4c-480d2c091cb2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs meg a törvényi feltétele a rendőrségi intézkedésnek.","shortLead":"Nincs meg a törvényi feltétele a rendőrségi intézkedésnek.","id":"20201022_szfe_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c3aef89-d90a-4d26-ae4c-480d2c091cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb6629d-0278-420d-ac13-b52fad1cb689","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_szfe_rendorseg","timestamp":"2020. október. 22. 07:46","title":"Rendőrség: Nem veszélyes a közrendre a színművészeti elfoglalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]