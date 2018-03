A Vitronic által kifejlesztett Enforcement Trailer nem más, mint egy futurisztikus külsejű pótkocsi, amit a rendőrök egy vonóhorgos autóval villámgyorsan átvihetnek az egyik helyszínről a másikra, ott pedig fix sebességméréséket végezhetnek a segítségével. Az újszerű traffipax először 2015 végén bukkant fel az utak mellett, és az utóbbi hónapokban a német rendőrség egyik közkedvelt sebességmérő eszközévé vált.

© Vitronic

A rendszámtáblával rendelkező Enforcement Trailer saját energiaellátással van felvértezve, ami azt jelenti, hogy akár hosszú napokon át is képes ellátni a rábízott feladatokat. Az emberi beavatkozás nélkül tevékenykedő szuper traffipax beépített modemet is kapott, így az általa készített felvételeket azonnal be tudja küldeni a központba. Természetesen titkosított, hackerek által állítólag feltörhetetlen kapcsolaton keresztül.

© Vitronic

Az egyszerre több sávban, több irányban is mérni képes, 150 ezer eurós Enforcement Trailer felismeri a járművek méretét, és a behajtani tilos táblát semmibe vevő autósokról is automatikusan készíti a felvételeket. A fejlesztők a vandálokra is gondoltak, az eszköz külseje nemcsak az emberi erőnek, hanem a rá kilőtt puskagolyónak is képes ellenállni.

© Vitronic

