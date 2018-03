Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0f26e53-6110-4667-bcb1-7d63f7037ee2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Salgótarján központú Nógrád 1-es számú egyéni választókerületben négy éve tíz százalékkal nyert a Fidesz és Becsó Zsolt. Most testvére, Becsó Károly indul, de visszalépésekkel és koordinációval közel lehet hozzá kerülni. A Közös Ország Mozgalom legújabb kutatását a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"A Salgótarján központú Nógrád 1-es számú egyéni választókerületben négy éve tíz százalékkal nyert a Fidesz és Becsó...","id":"20180318_Domsodi_Gabor_szorongathatja_meg_a_Fideszt_Nogradban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0f26e53-6110-4667-bcb1-7d63f7037ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d545fb62-904b-4d5c-9b08-2bb20b5fcc0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Domsodi_Gabor_szorongathatja_meg_a_Fideszt_Nogradban","timestamp":"2018. március. 18. 07:30","title":"Dömsödi Gábor szorongathatja meg a Fideszt Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b021c8a-0cc5-40f2-8647-192aa16fe359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus megfordult az MSZP-ben és a Fideszben is.","shortLead":"A politikus megfordult az MSZP-ben és a Fideszben is.","id":"20180317_A_Jobbikra_szavaz_aprilis_8an_Csintalan_Sandor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b021c8a-0cc5-40f2-8647-192aa16fe359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f938855-7aef-4820-a134-05f0be2e20a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_A_Jobbikra_szavaz_aprilis_8an_Csintalan_Sandor","timestamp":"2018. március. 17. 21:58","title":"A Jobbikra szavaz április 8-án Csintalan Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b008f5c-44e7-48a9-9bbe-c3d0ecdf27e0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Igaz egyre kevesebben kérik, egyre népszerűbb az elektronikus úton leadott szja-bevallás. ","shortLead":"Igaz egyre kevesebben kérik, egyre népszerűbb az elektronikus úton leadott szja-bevallás. ","id":"20180318_adobevallas_nav_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b008f5c-44e7-48a9-9bbe-c3d0ecdf27e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fd94e9-63b2-496a-8924-2b14abc4b4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20180318_adobevallas_nav_2018","timestamp":"2018. március. 18. 09:27","title":"Hétfőn még lehet sms-t írni a NAV-nak, hogy postázzák az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt.","shortLead":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is...","id":"20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741787f-e254-4abb-ad7e-3717aca35a74","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 11:29","title":"Négy megyében is a legmagasabb fokú figyelmeztetést adták ki hófúvás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92254905-fc92-43ef-a460-725d177dc924","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy autó a Porsche Cayenne, de a busz még nagyobb.","shortLead":"Nagy autó a Porsche Cayenne, de a busz még nagyobb.","id":"20180318_video_porsche_damjanich_utca","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92254905-fc92-43ef-a460-725d177dc924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23125f8-bcce-4018-9e26-320a33668800","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_video_porsche_damjanich_utca","timestamp":"2018. március. 18. 11:41","title":"Videó: tényleg akkor veszi észre a buszt ez a budapesti porschés, amikor telibe találja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc10b483-ad2d-4371-a852-3d3b21ac5c63","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az oroszországi elnökválasztás vége után közzétett első exit pollok szerint a hivatalban lévő államfő, Vlagyimir Putyin nyerte meg a vasárnapi voksolást, és a voksok 74 százalékának megszerzésével már az első körben biztosította magának az újabb hatéves mandátumot. A hivatalos adatok szerint viszonylag magas, hatvan százalék fölötti volt a részvételi arány, ám ezt csak különféle trükkök révén sikerült elérni. ","shortLead":"Az oroszországi elnökválasztás vége után közzétett első exit pollok szerint a hivatalban lévő államfő, Vlagyimir Putyin...","id":"20180318_orosz_elnokvalasztas_megdolgoztak_putyin_gyozelmeert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc10b483-ad2d-4371-a852-3d3b21ac5c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae68c35f-acb0-4d63-864a-2161f9beddca","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_orosz_elnokvalasztas_megdolgoztak_putyin_gyozelmeert","timestamp":"2018. március. 18. 19:19","title":"Orosz elnökválasztás: Megdolgoztak Putyin győzelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság országjelentésében pozitívumok is voltak a magyar egészségügyről, dicsérték például a kórházi ágyak számát és a vastagbélrák-szűrési programot.","shortLead":"Az Európai Bizottság országjelentésében pozitívumok is voltak a magyar egészségügyről, dicsérték például a kórházi...","id":"20180318_eu_ketszer_tobben_halnak_meg_itthon_kezelheto_betegsegben_az_unios_atlaghoz_kepest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec8bced-3715-47db-8e6d-8f8ef17dceac","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_eu_ketszer_tobben_halnak_meg_itthon_kezelheto_betegsegben_az_unios_atlaghoz_kepest","timestamp":"2018. március. 18. 21:45","title":"EU: Kétszer többen halnak meg itthon kezelhető betegségben az uniós átlaghoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern okos kamerák számtalan speciális funkcióval rendelkeznek, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják: fejlett babamonitornak vagy felügyeleti rendszernek használhatjuk, amely jelzi a nem kívánt betolakodókat, amikor távol vagyunk otthonunktól, irodánktól. De mi történik akkor, ha otthonunk helyett minket kezd el figyelni? Most ennek nyomára bukkantak szakemberek.","shortLead":"A modern okos kamerák számtalan speciális funkcióval rendelkeznek, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják: fejlett...","id":"20180318_kaspersky_lab_biztonsagi_kamera_babamonitor_hiba_serulekenyseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a76a5c-913e-4d81-b5b0-0e08654a04a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_kaspersky_lab_biztonsagi_kamera_babamonitor_hiba_serulekenyseg","timestamp":"2018. március. 18. 16:13","title":"Találtak 2000 olyan otthoni kamerát, amelyek képébe idegenek is belenézhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]