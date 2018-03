Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1f56939-e96b-46a3-8c96-382ab11547da","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rendszerváltás óta még egyszer sem csökkent olyan nagy mértékben Magyarország lélekszáma, mint tavaly, amikor 59 ezer fővel apadt – derül ki a KSH februári gyorsjelentéséből. ","shortLead":"A rendszerváltás óta még egyszer sem csökkent olyan nagy mértékben Magyarország lélekszáma, mint tavaly, amikor 59 ezer...","id":"201809_hazai_nepessegfogyas_hiu_abrand_maradt_abelengetett_baby_boom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1f56939-e96b-46a3-8c96-382ab11547da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1183e8-4fdd-4b64-be59-dcd25217858c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809_hazai_nepessegfogyas_hiu_abrand_maradt_abelengetett_baby_boom","timestamp":"2018. március. 24. 08:30","title":"Hazai népességfogyás: hiú ábránd maradt a \"belengetett\" baby boom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Meghalt egy berhidai kisfiú néhány nappal a mandulaműtétje után. A veszprémi kórházban műtötték, majd hazaengedték, később belázasodott és a várpalotai ügyeletre vitte édesanyja. Múlt hét vasárnap otthonában újra rosszul lett, a kiérkező mentők pedig két órán át küzdöttek az életéért- hangzott el az RTL Klub híradójában.","shortLead":"Meghalt egy berhidai kisfiú néhány nappal a mandulaműtétje után. A veszprémi kórházban műtötték, majd hazaengedték...","id":"20180324_Meghalt_a_gyerek_a_mandulamutet_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dfc4d5-e3a6-4e7a-b597-f2ff6bf3ef4c","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Meghalt_a_gyerek_a_mandulamutet_utan","timestamp":"2018. március. 24. 19:45","title":"Meghalt a gyerek a mandulaműtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c01527-572f-4e36-a91f-ac55684e8709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180325_Nemetorszagban_fogtak_el_a_szakadar_katalan_elnokot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86c01527-572f-4e36-a91f-ac55684e8709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4411ec7-4676-4367-945a-01f3fc80dd5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Nemetorszagban_fogtak_el_a_szakadar_katalan_elnokot","timestamp":"2018. március. 25. 13:56","title":"Németországban fogták el a szakadár katalán elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546fc92b-75eb-40db-bacf-5477fdb8b5b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Görögország női vízilabda-válogatottja nyerte az első alkalommal kiírt Európa Kupát, amelynek spanyolországi hatos döntőjében, az aranyéremért kiírt szombati meccsen egy góllal jobbnak bizonyult Oroszország nemzeti együttesénél.","shortLead":"Görögország női vízilabda-válogatottja nyerte az első alkalommal kiírt Európa Kupát, amelynek spanyolországi hatos...","id":"20180324_Nem_a_magyar_vizipolos_lanyoknak_talaltak_ki_az_Europa_Kupat_Majd_legkozelebb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=546fc92b-75eb-40db-bacf-5477fdb8b5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff2e70c-1d05-4819-8182-8ab768d1c36a","keywords":null,"link":"/sport/20180324_Nem_a_magyar_vizipolos_lanyoknak_talaltak_ki_az_Europa_Kupat_Majd_legkozelebb","timestamp":"2018. március. 24. 16:10","title":"Nem a magyar vízipólós lányoknak találták ki az Európa Kupát? Majd legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kormánynak elege van a légitársaságok extra díjaiból, és ezért új irányelveket tervez például a névváltoztatásért vagy a beszállókártya újbóli kiadásáért felszámolt díjakról.","shortLead":"A brit kormánynak elege van a légitársaságok extra díjaiból, és ezért új irányelveket tervez például...","id":"20180324_London_gorcso_ala_veszi_a_legitarsasagok_mellekes_beveteleit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25524ad-fc3f-4bbd-8f31-5b8bd2c9a6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_London_gorcso_ala_veszi_a_legitarsasagok_mellekes_beveteleit","timestamp":"2018. március. 24. 17:12","title":"London górcső alá veszi a légitársaságok mellékes bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","shortLead":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","id":"20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739cb7fb-f531-4a74-855d-836035bf358d","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","timestamp":"2018. március. 25. 13:39","title":"Lesz-e újabb EU-török alku a menekültekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b72ade8-fdfb-4b6d-aaad-c61191d6b7b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután vége lett a Czeglédy Csaba szabadon bocsátásáért tartott demonstrációnak Szegeden, valakik a tüntetés helyszínének közelében levő ügyészség falát rózsaszínű festékkel megdobálták. Az egyik gyanúsítottat már tegnap este bevitték a rendőrségre.","shortLead":"Miután vége lett a Czeglédy Csaba szabadon bocsátásáért tartott demonstrációnak Szegeden, valakik a tüntetés...","id":"20180325_Mar_el_is_vittek_a_rendorok_a_rozsaszinu_festekkel_a_szegedi_ugyeszseget_megdobalo_civilt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b72ade8-fdfb-4b6d-aaad-c61191d6b7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b072f99a-2c41-410a-81c8-1d5afbad97e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Mar_el_is_vittek_a_rendorok_a_rozsaszinu_festekkel_a_szegedi_ugyeszseget_megdobalo_civilt","timestamp":"2018. március. 25. 11:05","title":"Már el is vitték a rendőrök a szegedi ügyészséget festékkel megdobáló civilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c97cbf-9d43-43c1-aeaf-3965dc5e9c9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldalon életet lehelhetünk álló fényképeinkbe, és videóinkat is látványosan átalakíthatjuk.","shortLead":"Az alábbi weboldalon életet lehelhetünk álló fényképeinkbe, és videóinkat is látványosan átalakíthatjuk.","id":"20180325_cinemgrapher_mozgova_tett_fenykepek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96c97cbf-9d43-43c1-aeaf-3965dc5e9c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47941d22-ec2d-433e-961f-20d6cf2fccc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_cinemgrapher_mozgova_tett_fenykepek","timestamp":"2018. március. 25. 10:15","title":"Így teheti mozgóvá a fényképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]