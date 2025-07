A Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást indított a Pride miatt

„A szombati megtiltott gyülekezés résztvevőivel összefüggésben a rendőrség vizsgálja a történéseket. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást, amelyről az eljárás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni” – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a 24.hu-val. Azt nem közölték, hogy a nyomozás milyen körre terjed ki, vagyis a résztvevőkre, a szervezőkre, vagy a fellépőkre, esetleg mindenkire.

Orbán Viktor miniszterelnök már vasárnap, a Pride másnapján azt üzente a Harcosok Klubja tagjainak, hogy „a gyermekvédelmi népszavazáson a magyarok egyértelmű döntést hoztak. A törvényekről ennek megfelelően döntöttünk. Mindenkit tájékoztattunk, a jogszabályokat mindenki ismeri. A többi a hatóságok feladata, a politikának itt már nincs dolga”.

Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy büntetések jönnek, ugyanakkor nem egyszerű a helyzet, mert a Pride körül igen bonyolult jogi helyzet alakult ki: a Budapest Büszkeség menetét ugyanis a fővárosi önkormányzat hirdette meg saját rendezvényként, a rendőrség viszont betiltotta azt.

A hatósági eljárást több jogvédő szervezet és a Karácsony Gergely vezette önkormányzat is vitatta, álláspontjuk szerint ugyanis a Budapest Büszkeség menet jogilag egy fővárosi rendezvény volt, amire nem a gyülekezési törvény vonatkozik, ezáltal be sem kellett jelenteni a rendőrségnél. És miután nem jelentették be, a rendőrségnek nem volt arra jogi lehetősége, hogy betiltsa.