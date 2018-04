Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09106cdd-e060-49ce-a9e3-c4f408463226","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gázoló nagy valószínűség szerint egyedüli tettes volt, és német, nem pedig menekült.","shortLead":"A gázoló nagy valószínűség szerint egyedüli tettes volt, és német, nem pedig menekült.","id":"20180408_Munsteri_gazolas_nem_muszlim_terrorista_volt_az_elkoveto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09106cdd-e060-49ce-a9e3-c4f408463226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ae78a8-5606-4c45-879d-0def1e2a68a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Munsteri_gazolas_nem_muszlim_terrorista_volt_az_elkoveto","timestamp":"2018. április. 08. 13:19","title":"Megerősítették, hogy nem muszlim terrorista volt a münsteri gázoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1ff174-e876-497f-8ad9-dde47893e266","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hamvakból készít ékszereket, de meg kellett tanulnia kezelni a morbid helyzeteket.","shortLead":"Hamvakból készít ékszereket, de meg kellett tanulnia kezelni a morbid helyzeteket.","id":"201811_hamubol_gyemant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ff174-e876-497f-8ad9-dde47893e266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11912c90-8a93-47f5-ad47-663ee721c454","keywords":null,"link":"/kkv/201811_hamubol_gyemant","timestamp":"2018. április. 08. 08:00","title":"Házi kedvencének elvesztése adott ihletet az üzlethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e893f-21b6-494a-a1ab-ad2005136e56","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy a szakma krémje által idén legjobbnak ítélt autó milyen valójában, így hát beültünk egy XC40-be. Sokat elárul róla, hogy egy héttel később alig akartunk kiszállni belőle. ","shortLead":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy a szakma krémje által idén legjobbnak ítélt autó milyen valójában, így hát beültünk...","id":"20180407_volvo_xc40_teszt_ez_ev_autoja_es_ezzel_mi_nem_is_vitatkozunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e893f-21b6-494a-a1ab-ad2005136e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48168434-4ae7-4e93-b867-77f4f4310722","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_volvo_xc40_teszt_ez_ev_autoja_es_ezzel_mi_nem_is_vitatkozunk","timestamp":"2018. április. 07. 10:00","title":"Volvo XC40 teszt: ez az Év Autója, és ezzel mi nem is vitatkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vendéglátóipari múltú vállalkozó lett a Sziget fesztiválról a Lupa-tavi luxusfürdőzésre átnyergelő Gerendai Károly érdekeltségében álló Lupa Strand Kft. ügyvezetője. Maltárházi Rita már a kétezres években felbukkant Gerendai-féle cégben, és tíz évig vezető volt a Centrál Kávéház Kft.-ben is.","shortLead":"Vendéglátóipari múltú vállalkozó lett a Sziget fesztiválról a Lupa-tavi luxusfürdőzésre átnyergelő Gerendai Károly...","id":"201814_lupa_strand_uj_programhoz_uj_ember","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa0158-96a1-4918-b8f7-ccfb4a012e96","keywords":null,"link":"/kkv/201814_lupa_strand_uj_programhoz_uj_ember","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Gerendai Károly felpörgeti Lupa-tavi beruházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezek azok, amelyeket levélben adtak le, meglehetősen sok köztük az érvénytelen. Típushiba, hogy a visszaérkező boríték nem tartalmazza az azonosító nyilatkozatot","shortLead":"Ezek azok, amelyeket levélben adtak le, meglehetősen sok köztük az érvénytelen. Típushiba, hogy a visszaérkező boríték...","id":"20180407_81_ezer_szavazatot_mar_feldolgoztak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f09689d-3b0f-4e5d-9f45-9ee03f186719","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_81_ezer_szavazatot_mar_feldolgoztak","timestamp":"2018. április. 07. 14:37","title":"81 ezer szavazatot már feldolgoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e962c279-3618-492c-a78b-a1ab6bede203","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rutlandi Uppingham iskola igazgatója azt mondta, hogy a jövőben bármelyik fiúnak megengedett a szoknya viselése. A bentlakásos iskola Anglia egyik leghíresebb oktatási intézménye, több híresség, például Stephen Fry is ide járt. ","shortLead":"A rutlandi Uppingham iskola igazgatója azt mondta, hogy a jövőben bármelyik fiúnak megengedett a szoknya viselése...","id":"20180408_A_fiuk_is_viselhetnek_szoknyat_egy_angliai_bentlakasos_iskolaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e962c279-3618-492c-a78b-a1ab6bede203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd09d24e-628c-4d38-9386-8bdbff1cbe3a","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_fiuk_is_viselhetnek_szoknyat_egy_angliai_bentlakasos_iskolaban","timestamp":"2018. április. 08. 20:43","title":"A fiúk is viselhetnek szoknyát egy angliai bentlakásos iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd1396f-efdc-4742-8f7e-d42f0f51fc8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Legkésőbb 16 óráig. ","shortLead":"Legkésőbb 16 óráig. ","id":"20180408_Meg_kell_semmisiteni_a_valasztok_adatairol_szolo_partnyilvantartasokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd1396f-efdc-4742-8f7e-d42f0f51fc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19bd5f2-c7f8-461e-a4d9-f671ccd44226","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Meg_kell_semmisiteni_a_valasztok_adatairol_szolo_partnyilvantartasokat","timestamp":"2018. április. 08. 11:55","title":"Meg kell semmisíteni a választók adatairól szóló pártnyilvántartásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a friss adat.","shortLead":"Megérkezett a friss adat.","id":"20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7b6127-e18a-4746-95e6-1dbca3abdfde","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 13:35","title":"Közelít az 50 százalékos részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]