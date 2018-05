Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hanga Ádám a Villareal elleni bajnoki előtt fotózkodott az argentin focistával.","shortLead":"Hanga Ádám a Villareal elleni bajnoki előtt fotózkodott az argentin focistával.","id":"20180510_elkapta_egy_szelfire_Messit_a_magyar_kosaras_sztar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e749fa-b38d-4729-a7c4-36d9f5d92062","keywords":null,"link":"/sport/20180510_elkapta_egy_szelfire_Messit_a_magyar_kosaras_sztar","timestamp":"2018. május. 10. 13:54","title":"Elkapta egy szelfire Messit a magyar kosaras sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középfokú angolérettségi második része azt méri, képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, kiegészítésére és létrehozására. ","shortLead":"A középfokú angolérettségi második része azt méri, képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai...","id":"20180510_felesegcipeles_es_kolumbusz_nap_az_angolerettsegin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5479092e-a7db-4e9b-b8b2-3685b26d111c","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_felesegcipeles_es_kolumbusz_nap_az_angolerettsegin","timestamp":"2018. május. 10. 10:21","title":"Feleségcipelés és Kolumbusz-nap az angolérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A La Liga és a Serie A mérkőzései is a Tv2 Média Csoporthoz tartozó Spíler Tv-re költöznek.","shortLead":"A La Liga és a Serie A mérkőzései is a Tv2 Média Csoporthoz tartozó Spíler Tv-re költöznek.","id":"20180509_Ket_focibajnoksag_meccseit_is_Andy_Vajna_tevejen_lehet_majd_nezni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa171ba-48c5-4c00-b0a9-6ba0c1eee80f","keywords":null,"link":"/sport/20180509_Ket_focibajnoksag_meccseit_is_Andy_Vajna_tevejen_lehet_majd_nezni","timestamp":"2018. május. 09. 17:30","title":"Két focibajnokság meccseit is Andy Vajna tévéjén lehet majd nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb3a7c2-5a03-4f73-b8b3-e18c6ca4af65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több óráig tartó közvetlen izraeli-iráni tűzpárbaj dúlt Szíriában: a közel-keleti országban állomásozó iráni erők több mint húsz rakétát lőttek ki az izraeli kézen lévő Golán-fennsíkra, amire Izrael ugyancsak rakétákkal válaszolt.

","shortLead":"Ahhoz képest, hogy 2014 végén még a Jobbik riogatott a legjobban a menedékkérőkkel, most az Alaptörvénybe emelné...","id":"20180511_A_Jobbik_kifejezetten_migransbarat_Alaptorvenymodositast_nyujtott_be","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3caacd5-5f93-4979-825b-5c0bd5608a32","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_A_Jobbik_kifejezetten_migransbarat_Alaptorvenymodositast_nyujtott_be","timestamp":"2018. május. 11. 16:46","title":"A Jobbik kifejezetten migránsbarát Alaptörvény-módosítást szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d2ba15-5151-4420-887a-afbbad045ccd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy gleccser olvadása miatt svájci területre került át egy olasz menedékház az Alpok egyik turistaparadicsomában.","shortLead":"Egy gleccser olvadása miatt svájci területre került át egy olasz menedékház az Alpok egyik turistaparadicsomában.","id":"20180510_A_menedekhaz_gondolt_egyet_es_szepen_atcsuszott_egyik_orszagbol_a_masikba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d2ba15-5151-4420-887a-afbbad045ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26e783e-72cd-4e8f-b9cb-633214a564de","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_A_menedekhaz_gondolt_egyet_es_szepen_atcsuszott_egyik_orszagbol_a_masikba","timestamp":"2018. május. 10. 10:40","title":"A menedékház „gondolt egyet” és szépen átcsúszott egyik országból a másikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]