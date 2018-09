Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"Amerikát mindenekelőtt a különutasnak tartott orosz vonal nyugtalanítja, és itt várnak irányváltozást. Vélemény.","shortLead":"Amerikát mindenekelőtt a különutasnak tartott orosz vonal nyugtalanítja, és itt várnak irányváltozást. Vélemény.","id":"20180908_Dobozi_Istvan_Ez_nem_az_amerikai_nagykovet_kulon_produkcioja_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5c9236-d0bf-4277-b21e-b53a0821e646","keywords":null,"link":"/velemeny/20180908_Dobozi_Istvan_Ez_nem_az_amerikai_nagykovet_kulon_produkcioja_volt","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:18","title":"Dobozi István: Ez nem az amerikai nagykövet külön produkciója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9f5d1c-caf1-4e8a-9500-e5e26255e0ce","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap választást tartanak Svédországban, amely így a fő csatatere lesz a liberális Európa híveinek és ellenfeleinek. A skandináv államot Trumpék, Orbánék és Putyinék is a bevándorlás miatt élhetetlenné vált helynek festik le.","shortLead":"Vasárnap választást tartanak Svédországban, amely így a fő csatatere lesz a liberális Európa híveinek és ellenfeleinek...","id":"20180909_svedorszag_valasztas_sd_sap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f9f5d1c-caf1-4e8a-9500-e5e26255e0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f205bfb-d34e-4960-882f-c26933325ab4","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_svedorszag_valasztas_sd_sap","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:00","title":"Sorsdöntő választás: elhiszi-e Svédország, hogy élhetetlen hellyé tették a bevándorlók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5feab8cd-a16e-4ba3-9dad-9011b731b873","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Kevés szurkoló van, aki már most érti, pontosan hogyan zajlik a Nemzetek Ligája, pedig az új sorozat sok pénzt és a 2020-as Eb-részvételre egy nagy esélyt jelent. Összefoglaltuk, mi mindent érdemes tudni az új sorozatról.","shortLead":"Kevés szurkoló van, aki már most érti, pontosan hogyan zajlik a Nemzetek Ligája, pedig az új sorozat sok pénzt és...","id":"20180908_Nemzetek_Ligaja_2020_Eb_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5feab8cd-a16e-4ba3-9dad-9011b731b873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023855fb-b746-4c12-8d19-4ef3881e1269","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_Nemzetek_Ligaja_2020_Eb_foci","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:00","title":"Annyit nyerhet a magyar foci a Nemzetek Ligáján, mint az Eb óta semmivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c9e2fe-f21d-4486-b23f-acdf551cbefc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai gyorsulásokkal aláznak mindenkit.","shortLead":"Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai...","id":"20180907_Most_jon_az_a_divat_hogy_minden_uj_elektromos_autot_versenypalyara_visznek__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c9e2fe-f21d-4486-b23f-acdf551cbefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bec92e9-4f5f-4cf0-9c9a-e244780d900d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_Most_jon_az_a_divat_hogy_minden_uj_elektromos_autot_versenypalyara_visznek__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:23","title":"Most jön az a divat, hogy minden új elektromos autót versenypályára visznek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6d6271-b449-4743-85c1-6cfe7d1377cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lecserélik a sörösdobozokat összetartó műanyag csomagolást, és hamarosan tesztelik a kartonüvegeket is. ","shortLead":"Lecserélik a sörösdobozokat összetartó műanyag csomagolást, és hamarosan tesztelik a kartonüvegeket is. ","id":"20180907_Papiruvegekre_es_osszeragasztott_sorosdobozokra_valt_a_Carlsberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d6d6271-b449-4743-85c1-6cfe7d1377cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19808a94-304d-4aff-bd33-1a560d9ac0e4","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Papiruvegekre_es_osszeragasztott_sorosdobozokra_valt_a_Carlsberg","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:14","title":"\"Papírüvegekre\" és összeragasztott sörösdobozokra vált a Carlsberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a csatorna költözésére gyanakodtunk, de valójában minden ott székelő cég emblémáját levették.","shortLead":"Már a csatorna költözésére gyanakodtunk, de valójában minden ott székelő cég emblémáját levették.","id":"20180908_hir_tv_bontas_echo_tv_szinergiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b89de9-b765-458b-acfc-6f5c89ba5565","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_hir_tv_bontas_echo_tv_szinergiak","timestamp":"2018. szeptember. 08. 13:08","title":"A Hír Tv logóját is lebontották a székháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5adbef-4344-4c60-b40f-8e47e388ec1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilatkozott az Oscar-díjas rendező, miután új filmje kapta a kritikusok díját a velencei filmfesztiválon. ","shortLead":"Nyilatkozott az Oscar-díjas rendező, miután új filmje kapta a kritikusok díját a velencei filmfesztiválon. ","id":"20180907_Nemes_Jeles_Laszlo_Nagy_orom_ez_a_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5adbef-4344-4c60-b40f-8e47e388ec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9365dded-cad5-4888-bbb1-4c6e127402a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Nemes_Jeles_Laszlo_Nagy_orom_ez_a_dij","timestamp":"2018. szeptember. 07. 21:30","title":"Nemes Jeles László: Nagy öröm ez a díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vese- és agykárosodást is okozhatnak azok a parlagfűből készült tabletták, teák, lekvárok, kivonatok, melyeket parlagfű-allergia gyógyítására ajánlanak az interneten. ","shortLead":"Vese- és agykárosodást is okozhatnak azok a parlagfűből készült tabletták, teák, lekvárok, kivonatok, melyeket...","id":"20180908_Ne_doljon_be_a_parlagfulekvarnak_tonkre_mehet_az_egeszsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985fa8ca-795b-46a4-8c04-a986a4a4fde6","keywords":null,"link":"/elet/20180908_Ne_doljon_be_a_parlagfulekvarnak_tonkre_mehet_az_egeszsege","timestamp":"2018. szeptember. 08. 21:27","title":"Ne dőljön be a parlagfűlekvárnak, tönkre mehet az egészsége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]