Siklósnagyfaluból közöl riportot a The New York Times, a lap a Baranya megyei község közmunkaprogramján keresztül mutatja be az „Orbanomics”, vagyis a lap megfogalmazása szerint „újraválasztásra készülő szélsőjobboldali miniszterelnök, Orbán Viktor” gazdaságpolitikájának hatását.

A lap felidézi, hogy 2010 után Orbán közmunkaprogramot hirdetett, amelyben a 472 lelkes falu 73 lakója is részt vett. Ennek eredményeként csökkent a munkanélküliség, ám – emeli ki a cikk – a látszat csal, még ha a miniszterelnök hívei ennek ellenkezőjét is állítják.

A lap tudósítója megszólaltatja Lovas Istvánt, az újságíró szerint az emberek azt érzik, hogy sokkal jobban élnek. A számok – amelyeket a lapnak e-mailben válaszoló Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is felsorol – valóban ezt mutatják, ám a New York Times a makrogazdasági mutatókon túl más számokat is idéz. Például azt, hogy romlott Magyarország helyezése a PISA-felmérésben, az európai egészségügyi indexben és a korrupciós helyzet is rosszabbá vált az elmúlt években.

Azt is kiemeli a lap, hogy a gazdasági sikereket részben olyan, a kormánytól független tényezők magyarázzák, mint az országba áramló uniós források. A megteremtett munkahelyek csaknem fele – 350 ezer – pedig olyan állás, amelyet a magyarok az EU más országaiban töltenek be.

A cikk ír a kormány „unortodox” eszközeiről, például a magánnyugdíjpénztári megtakarítások lenyúlásáról. És azt is felidézi, hogy a siklósnagyfalui közmunkások nagyjából 175 dollárt keresnek egy hónapban.

