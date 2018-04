Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","shortLead":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","id":"20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae1b042-f983-459f-95b9-3cb441943b19","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","timestamp":"2018. április. 20. 09:00","title":"Tóta W.: A történelem vége és az utolsó elnökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új elnök arról is beszélt, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxistarifák.","shortLead":"Az új elnök arról is beszélt, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxistarifák.","id":"20180419_Elengedheti_a_BKIK_a_kotelezo_kamarai_dijat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd739a7-f665-44b2-8a89-5c93a9ac5899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Elengedheti_a_BKIK_a_kotelezo_kamarai_dijat","timestamp":"2018. április. 19. 11:40","title":"Elengedheti a BKIK a kötelező kamarai díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International szakértői szerint tovább kellene szigorítani az összeférhetetlenségi szabályokat a tendereknél.","shortLead":"A Transparency International szakértői szerint tovább kellene szigorítani az összeférhetetlenségi szabályokat...","id":"20180419_Meg_a_kormany_is_nagy_bajt_lat_a_hazai_kozbeszerzeseknel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e0bb35-2644-4ee0-b688-086447a7a616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Meg_a_kormany_is_nagy_bajt_lat_a_hazai_kozbeszerzeseknel","timestamp":"2018. április. 19. 17:59","title":"Még a kormány is nagy bajt lát a hazai közbeszerzéseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dee7cf-dc94-4692-b219-009da7706f8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul egy bíróság előcsarnokában álló ATM-et szemeltek ki.","shortLead":"Ráadásul egy bíróság előcsarnokában álló ATM-et szemeltek ki.","id":"20180419_atm_rablas_autos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43dee7cf-dc94-4692-b219-009da7706f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9962413b-17ec-48be-a20e-8cc0fc66dc24","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_atm_rablas_autos","timestamp":"2018. április. 19. 13:35","title":"Videó: Élőben tolták a Benny Hill Show-t a szuperbéna bankautomata-rablók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8535ee-24fd-40fc-a2f9-28c9fce53e69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több újságíró és tévés is várta az őrizetbe vételéből csütörtökön szabadult Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót a Nemzeti Nyomozó Iroda VI. kerületi épülete előtt. Gyárfás azt mondta, abszurdnak érzi az egész gyanúsítást. ","shortLead":"Több újságíró és tévés is várta az őrizetbe vételéből csütörtökön szabadult Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnököt...","id":"20180419_Gyarfas_Nincs_titkom_a_hangfelvetelt_megvagtak__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a8535ee-24fd-40fc-a2f9-28c9fce53e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f73734c-8f86-4a8d-b8c7-a93050003a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Gyarfas_Nincs_titkom_a_hangfelvetelt_megvagtak__video","timestamp":"2018. április. 19. 18:51","title":"Gyárfás: Nincs titkom, a hangfelvételt megvágták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f4978-84d9-431f-ba90-913eaa4f0720","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A RedWood feladata, hogy turisztikai érdeklődésre is számot tartó helyet csináljon a kongó óbudai helyből.","shortLead":"A RedWood feladata, hogy turisztikai érdeklődésre is számot tartó helyet csináljon a kongó óbudai helyből.","id":"20180420_Dontott_az_onkormanyzat_Tiborczkozeli_ceg_viheti_a_Kolosy_teri_piacot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f4978-84d9-431f-ba90-913eaa4f0720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265fb6af-b4cb-4bbf-97a1-1be7889f2712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Dontott_az_onkormanyzat_Tiborczkozeli_ceg_viheti_a_Kolosy_teri_piacot","timestamp":"2018. április. 20. 11:12","title":"Döntött az önkormányzat: Tiborcz-közeli cég viheti a Kolosy téri piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Esterházy Péter írásai ma különösen szívszorítóak.","shortLead":"Esterházy Péter írásai ma különösen szívszorítóak.","id":"20180419_Nem_a_kormany_szegyene_hanem_mindnyajunke_enyem_tied_ove","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb19670-61ae-4724-ad07-0a8b235b973c","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_a_kormany_szegyene_hanem_mindnyajunke_enyem_tied_ove","timestamp":"2018. április. 19. 10:37","title":"„Nem a kormány szégyene, hanem mindnyájunké, enyém, tied, övé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A károsultak szerint a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolhatott.","shortLead":"A károsultak szerint a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolhatott.","id":"20180419_Tiltott_kampanyfinanszirozas_Feljelentettek_MarkiZay_Petert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074f996b-2a5b-4815-b742-12fde29cea1d","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Tiltott_kampanyfinanszirozas_Feljelentettek_MarkiZay_Petert","timestamp":"2018. április. 19. 12:21","title":"Tiltott kampányfinanszírozás? Feljelentették Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]